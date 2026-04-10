Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Спорт

"Шахтер" разгромил АЗ в четвертьфинале Лиги конференций: кто отличился

Руслан Иваненко
10 апреля 2026, 00:17
Шахтер
/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/fcshakhtar, скриншот

Донецкий "Шахтер" уверенно стартовал в четвертьфинале Лиги конференций, обыграв нидерландский АЗ Алкмар в первом матче противостояния, пишет "Суспільне спорт".

"Горняки" пробились в 1/4 финала после победы над польским "Лехом" по сумме двух встреч. В свою очередь, АЗ в предыдущем раунде выбил чешскую "Славию". Последний раз команды пересекались в официальных матчах еще в 2005 году в плей-офф Лиги Европы — тогда сильнее оказались представители Нидерландов.

Встреча началась с неприятного эпизода для украинского клуба. Уже на 11-й минуте полузащитник "Шахтера" Изаки Сильва получил серьезный удар по голове и потерял сознание. Медики смогли привести бразильца в чувство, однако продолжить игру он не смог — на 24-й минуте его заменил Артем Бондаренко.

видео дня

Первый тайм завершился без забитых мячей. Счет был открыт на 72-й минуте — Педриньо совершил индивидуальный проход и точным ударом вывел "Шахтер" вперед.

В конце матча преимущество дончан укрепил Алиссон. Сначала на 81-й минуте он воспользовался ошибкой защиты АЗ после углового и отправил мяч в сетку, а уже через две минуты оформил дубль, установив итоговый счет — 3:0.

Лига конференций. 1/4 финала (первый матч) "Шахтер" (Украина) — АЗ Алкмар (Нидерланды) 3:0 Голы: Педриньо, 72, Алиссон, 81, 83

Эта победа стала для "Шахтера" самой крупной в нынешнем сезоне Лиги конференций — ранее команда не выигрывала с разницей более чем в два мяча. Последний раз с большим счетом в еврокубках дончане побеждали еще на старте квалификации Лиги Европы, когда разгромили финский "Ильвес" (6:0).

Ответный матч между АЗ Алкмаром и "Шахтером" состоится в четверг, 16 апреля, в 19:45 по киевскому времени. Победитель двухматчевого противостояния в полуфинале сыграет против сильнейшего в паре итальянской "Фиорентины" и английского "Кристал Пэлас".

Новость дополняется . . . . . . .

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
00:17Спорт
Путин объявил о перемирии в войне против Украины — когда оно начнётся

Путин объявил о перемирии в войне против Украины — когда оно начнётся

22:14Война
Украина в НАТО: Рютте сделал неутешительное заявление о шансах на вступление

Украина в НАТО: Рютте сделал неутешительное заявление о шансах на вступление

20:54Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра, 10 апреля: Петухам - сопротивление, Лошадям - переезд

Китайский гороскоп на завтра, 10 апреля: Петухам - сопротивление, Лошадям - переезд

"Она не вернется": сестра Ротару раскрыла, где сейчас живет легендарная певица

"Она не вернется": сестра Ротару раскрыла, где сейчас живет легендарная певица

Гороскоп на сегодня, 10 апреля: Козерогам - перемены, Весам - конфликт

Гороскоп на сегодня, 10 апреля: Козерогам - перемены, Весам - конфликт

Гороскоп Таро на завтра 10 апреля: Тельцам - отказ, Раку - поиск

Гороскоп Таро на завтра 10 апреля: Тельцам - отказ, Раку - поиск

Гривня внезапно обвалилась: новый курс валют на 10 апреля

Гривня внезапно обвалилась: новый курс валют на 10 апреля

Последние новости

00:17

"Шахтер" разгромил АЗ в четвертьфинале Лиги конференций: кто отличился

00:04

Зонтики или прогулки: что приготовила погода для Днепра на Пасху

09 апреля, четверг
23:00

Перец будет хорошо расти: эксперт рассказал о 3 простых шагах перед пересадкойВидео

22:43

Бордер-колли или пудель: кто возглавил список самых умных собак в мире

22:14

Путин объявил о перемирии в войне против Украины — когда оно начнётся

Пасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздникПасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздник
22:11

Будет ли снег в Черкасской области на Пасху: синоптик сделал прогноз

22:06

Будут значительные ограничения: график отключения света 10 апреля в Сумах

21:49

Время и очереди увеличились: обновленный график для Днепра и области на 10 апреляФото

21:41

Цвет успеха или безвкусицы: почему самые богатые люди 90-х носили малиновые пиджаки

Реклама
21:39

Тренды, с которыми надо прощаться весной 2026: Андре Тан назвал "умершие" вещи

20:54

Украина в НАТО: Рютте сделал неутешительное заявление о шансах на вступление

20:38

"Не знала, чем буду заниматься": звезда сериала "Уэнсдей" хотела уйти из профессии

20:28

"Узнаем от россиян много нового": откровенное заявление Буданова о мирных переговорах

20:21

Забудьте об укусах: как одно простое средство защитит от клещей и комаров

20:06

Россия готовит новую ловушку: что на самом деле стоит за ультиматумами Кремля

20:05

"Собирала чемоданы раз 15": звезда "Крепостной" рассказал о ревности жены

19:46

Ситуация изменилась: в Укрэнерго рассказали об отключении света 10 апреля

19:34

Украину засыплет снегом: в регионы возвращается настоящая зима

19:34

Можно ли вышивать в праздники — священник объяснил, что на самом деле имеет значение

19:18

Дедлайн до конца апреля: Зеленский рассказал, на какие три города нацелилась РФ

Реклама
19:11

Четыре знака китайского гороскопа будут на волне успеха уже совсем скоро - кто они

19:10

Почему Трамп проиграл войну с Ираном: Эйдман назвал причинумнение

18:29

Мощная магнитная буря будет "трусить" страну: известна дата

18:28

Пенсия без трудовой книжки: в Украине изменили правила начисления, что известно

18:08

"Впервые говорю": Слава Демин раскрыл свои доходы

18:05

Дарит любовь: муж Лорак не может покупать ей подарки

17:49

Орбан 2.0 или надежда для ЕС: что говорил лидер оппозиции Венгрии о РФ, Украине и войне

17:36

Умер известный украинский артист и поэт Ярослав Чорногуз

17:27

Гривня внезапно обвалилась: новый курс валют на 10 апреля

17:25

Девочка, пережившая нападение акулы, зашла в воду: зачем она вернуласьВидео

17:23

Армия РФ продвинулась на двух ключевых направлениях: в DeepState обновили карту

17:19

Звезду сериала "Королева ночи" арестовали во время облавы в Турции — детали

16:48

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке спящего на пасхальном яйце кролика за 9 с

16:43

Мужчина зашел на чердак и был удивлен: такого никто не ожидал

16:42

Где отдохнуть на выходных: 12 мест в Украине, которые стоит увидеть

16:24

Макияж продержится целый день: простые лайфхаки от бьюти-блогершиВидео

16:05

"Белая полоса" уже на подходе: кому из знаков зодиака вскоре улыбнется удача

16:04

Ударит мороз до -5: Львовщину накроют опасные метеоявления

15:29

Трамп выдвинул Европе новый ультиматум: чем пригрозил союзникам

15:27

Больная раком российская блогерша Лерчек побрилась налысо: грустное видеоВидео

Реклама
15:09

Хозяйка не поверила глазам: глухой кот начал "общаться" с нейВидео

15:01

Обмен с Россией: Украина вернула тысячу тел погибших военных, что известно

14:59

Спустя 20 лет после смерти мужа: Аурика Ротару сделала заявление о личном

14:56

Смерть Мэттью Перри: обнародовано наказание виновной в смерти актера

14:28

Когда идти на кладбище и нужно ли оставлять паски и крашенки - ответ протоиереяВидео

14:24

В украинском языке нет слова "картавый": как назвать тех, кто не произносит звук "р"

14:02

Работник ресторана нашел $10 000 в туалете: что он поспешил сделатьВидео

13:54

10 апреля - Страстная пятница: что разрешено и запрещено делать в этот день

13:42

Украина ежегодно теряет более $1 млрд из-за зависимости от импорта удобрений - партнер АГТ Горбуненко

13:35

Не мог выступать из-за двух диагнозов: Козловский сделал признание

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
Праздничное менюНапиткиЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Пасха 2026
Можно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паскиПочему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минут
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять