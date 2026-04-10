"Шахтер" разгромил АЗ в четвертьфинале Лиги конференций: кто отличился

Донецкий "Шахтер" уверенно стартовал в четвертьфинале Лиги конференций, обыграв нидерландский АЗ Алкмар в первом матче противостояния, пишет "Суспільне спорт".

"Горняки" пробились в 1/4 финала после победы над польским "Лехом" по сумме двух встреч. В свою очередь, АЗ в предыдущем раунде выбил чешскую "Славию". Последний раз команды пересекались в официальных матчах еще в 2005 году в плей-офф Лиги Европы — тогда сильнее оказались представители Нидерландов.

Встреча началась с неприятного эпизода для украинского клуба. Уже на 11-й минуте полузащитник "Шахтера" Изаки Сильва получил серьезный удар по голове и потерял сознание. Медики смогли привести бразильца в чувство, однако продолжить игру он не смог — на 24-й минуте его заменил Артем Бондаренко.

Первый тайм завершился без забитых мячей. Счет был открыт на 72-й минуте — Педриньо совершил индивидуальный проход и точным ударом вывел "Шахтер" вперед.

В конце матча преимущество дончан укрепил Алиссон. Сначала на 81-й минуте он воспользовался ошибкой защиты АЗ после углового и отправил мяч в сетку, а уже через две минуты оформил дубль, установив итоговый счет — 3:0.

Лига конференций. 1/4 финала (первый матч) "Шахтер" (Украина) — АЗ Алкмар (Нидерланды) 3:0 Голы: Педриньо, 72, Алиссон, 81, 83

Эта победа стала для "Шахтера" самой крупной в нынешнем сезоне Лиги конференций — ранее команда не выигрывала с разницей более чем в два мяча. Последний раз с большим счетом в еврокубках дончане побеждали еще на старте квалификации Лиги Европы, когда разгромили финский "Ильвес" (6:0).

Ответный матч между АЗ Алкмаром и "Шахтером" состоится в четверг, 16 апреля, в 19:45 по киевскому времени. Победитель двухматчевого противостояния в полуфинале сыграет против сильнейшего в паре итальянской "Фиорентины" и английского "Кристал Пэлас".

