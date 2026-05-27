Украина готова к новому обмену пленными: кого вернут домой

В ГУР отметили, что в плену есть еще тяжелобольные и те, кто находится в неволе с 2022 года.

Кого вернут из российского плена

Что известно:

Украина готова к новому этапу обмена пленными

Новый этап будет проведен в формате "1000 на 1000"

Украина готова к новому этапу обмена пленными в рамках договоренности "1000 на 1000". Представитель ГУР МО Андрей Юсов во время пресс-конференции рассказал, кого могут вернуть во время обмена, сообщает hromadske.

Сейчас в российском плену находятся:

женщины,

тяжелобольные и тяжелораненые,

представители различных подразделений и направлений,

люди, попавшие в плен в 2022 году.

Он отметил, что сейчас не будет раскрывать имена тех, кого планируют вернуть из вражеского плена.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщал о том, что следующий обмен будет смешанным.

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина передала списки для обмена пленными. Консультации между сторонами продолжаются для согласования конфигурации договоренностей.

24 апреля во время обмена пленными в Украину удалось вернуть 193 защитников. Все эти бойцы защищали Украину на разных направлениях. Среди освобожденных из плена бойцов есть раненые и те, против кого РФ возбудила уголовные дела.

11 апреля в рамках обмена удалось вернуть 175 рядовых, сержантов и офицеров. Они защищали Украину в составе ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы Украины. Также удалось вернуть домой 7 гражданских лиц.

Кто такой Андрей Юсов Андрей Юсов – украинский общественный активист и политический деятель, аналитик, директор Школы ответственной политики, организатор ряда избирательных кампаний, пишет Википедия.

