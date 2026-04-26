Хоккейный счет в Кривом Роге: Динамо дожало Кривбасс, детали матча

https://glavred.info/sport/hokkeynyy-schet-v-krivom-roge-dinamo-dozhalo-krivbass-detali-matcha-10759781.html Ссылка скопирована

/ Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Киевское "Динамо" провело невероятный матч против "Кривбасса", одержав победу со счетом 6:5 в поединке, который больше напоминал хоккейную перестрелку, чем классический футбол, сообщает 24 Канал.

Игра стала самой результативной в истории Украинской Премьер-лиги — команды забили в общей сложности 11 мячей, подарив болельщикам зрелищный триллер с камбэком и драмой до финального свистка.

Первый тайм прошел под диктовку форварда криворожцев Глейкера Мендоса, который четыре раза поразил ворота киевлян. Венесуэлец стал первым игроком в истории УПЛ, кому удалось оформить хет-трик в матче против "Динамо".

видео дня

Украинская Премьер-Лига / Инфографика: Главред

Команды действовали максимально открыто, практически игнорируя оборону. Свободные зоны возникали постоянно, а почти каждая атака завершалась опасным моментом или голом.

После перерыва "Динамо" продемонстрировало характер и переломило ход встречи. Лидером камбэка стал Андрей Ярмоленко — опытный вингер забил два решающих мяча и принес своей команде победу.

Благодаря этому дублю Ярмоленко сократил отставание от рекорда Максима Шацких в списке лучших бомбардиров чемпионата Украины. Чтобы догнать лидера с 124 голами, киевлянину осталось отличиться еще трижды.

Новость дополняется . . . . . . .

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред