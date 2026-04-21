"Вытерли ноги об УАФ": Ребров подвергся шквалу критики из-за прогула Конгресса

Руслан Иваненко
21 апреля 2026, 16:43
Конгресс УАФ в Ужгороде прошел без Реброва, что вызвало широкий резонанс в СМИ и футбольном сообществе.
Ребров Шевченко
Вацко резко раскритиковал Реброва и обвинил его в неуважении к УАФ

Кратко:

  • В Ужгороде состоялся Конгресс УАФ без Реброва
  • Шевченко объяснил отсутствие семейными обстоятельствами
  • СМИ пишут: в это время тренер был в Испании

На прошлой неделе в Ужгороде состоялся 28-й Конгресс Украинской ассоциации футбола, на который съехались представители всех областных ассоциаций и руководство УАФ.

Впрочем, среди участников не было вице-президента УАФ и главного тренера национальной сборной Сергея Реброва. Его отсутствие вызвало общественный резонанс, сообщает"Вацко Live".

Во время мероприятия президент УАФ Андрей Шевченко объяснил, что Ребров пропустил Конгресс по семейным обстоятельствам.

Критика со стороны Виктора Вацко

В то же время журналист Виктор Вацко раскритиковал такую неявку, заявив, что тренер в это время находился за границей.

"Для меня отсутствие Реброва на Конгрессе УАФ — это не просто пощечина УАФ. Это тот фирменный удар "Иван" от Александра Усика "в черешню". Нам говорят о семейных обстоятельствах, но в то же время появляются фото, как он играет в паддл в Испании. Просто вытерли ноги об УАФ, по-другому не скажешь. Другой вице-президент с другой фамилией после такого вылетел бы из УАФ как пробка от просекко", – заявил Вацко.

Он также добавил:

"Со стороны это похоже на пренебрежение. Похоже, что Шевченко как президент УАФ готов терпеть это пренебрежение. Для меня очевидны проблемы в коммуникации между президентом УАФ, вице-президентом и главным тренером сборной. Похоже на кризис принятия решений, который порождает кризис планирования", – считает журналист.

Отдельно Виктор Вацко подчеркнул, что считает ошибкой одновременное назначение Реброва вице-президентом УАФ и главным тренером сборной Украины.

"Самая большая ошибка этой УАФ – назначить Сергея Реброва вице-президентом и тренером сборной одновременно. В сферу его обязанностей входит и назначение тренера национальной сборной. Все так осторожно говорили тогда, что могут быть нюансы. Но никто не думал, что могут быть нюансы таких размеров. Ребров постоянно за границей, все как будто для галочки", – резюмировал Виктор.

В то же время во время Конгресса вопрос о возможной смене главного тренера сборной не поднимался. Андрей Шевченко заявил, что решение о будущем национальной команды будет принято до конца апреля.

Как ранее писал Главред, ассистент главного тренера "Полесья" Сергей Кравченко накануне матча 24-го тура УПЛ против "Шахтера" прокомментировал сложности логистики украинских клубов, выступающих в еврокубках, подчеркнув, что это не должно становиться оправданием.

Кроме того, шесть матчей понадобилось донецкому "Шахтеру", чтобы впервые отличиться голом и одержать победу над житомирским "Полесьем" в Украинской Премьер-лиге. Центральный матч 24-го тура на "Арене-Львов" получился скорее напряженным, чем зрелищным.

Напомним, что Сергей Ребров получил предложение от одного из клубов из Объединенных Арабских Эмиратов. Название команды не разглашается, однако известно, что речь идет о представителе местного чемпионата.

О личности: Виктор Вацко

Виктор Вацко — украинский футбольный журналист, комментатор и медиаэксперт.

Родился 8 августа 1978 года во Львове. Окончил факультет журналистики Львовского национального университета имени Ивана Франко. Сначала пробовал себя в качестве футболиста, но из-за травмы завершил игровую карьеру и перешел в журналистику.

Работал спортивным комментатором на телеканалах "Спорт" и "Футбол", где стал одним из самых известных голосов украинского футбола. Также был вице-президентом ФК "Карпаты" (Львов) в 2012–2013 годах. Впоследствии продолжил карьеру в качестве эксперта, автора YouTube-проектов и футбольного аналитика.

Неоднократно получал премию "Телетриумф" как лучший спортивный комментатор и имеет звание заслуженного журналиста Украины.

Сегодня известен как футбольный блогер и аналитик, в частности благодаря проекту "Vatsko Live".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Терка будет резать как бритва: три домашних лайфхака для мгновенной заточки

Терка будет резать как бритва: три домашних лайфхака для мгновенной заточки

Почему нельзя гладить кота: причина, о которой мало кто говорит

Почему нельзя гладить кота: причина, о которой мало кто говорит

Морозы ударят с новой силой: синоптик назвал дату резкого потепления

Морозы ударят с новой силой: синоптик назвал дату резкого потепления

Карта Deep State онлайн за 21 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 21 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке парня на скейтборде за 27 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке парня на скейтборде за 27 с

18:10

Украина предлагала создать "Донниленд" на части Донбасса - NYT

18:00

Одна ложка при пересадке: метод, который спасет рассаду от стресса и болезнейВидео

17:56

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке доставщика пиццы за 17 с

17:46

Люди, рожденные в эти четыре даты, отличаются редкой добротой: кто они

17:27

Задержание военных ТЦК в Одессе: в СБУ раскрыли новые детали стрельбы

Правоохранители не в состоянии предсказать действия террористов, это проблема всего мира — СтупакПравоохранители не в состоянии предсказать действия террористов, это проблема всего мира — Ступак
17:23

Арктический воздух надвигается на Житомирщину: о какой опасности предупредили синоптики

17:17

Как быстро удалить шерсть с одежды: эффективные методы и создание "стерильных зон"

17:13

Доллар стремительно дорожает, евро бьет рекорды: новый курс валют на 22 апреля

17:04

"Очень ощутимы": Денисенко пожаловалась на лишние килограммы и показала фигуру

Реклама
16:59

Три знака зодиака вскоре сорвут джекпот - кому повезет

16:47

В Генштабе РФ заявили об оккупации целой области Украины — в ВСУ ответили

16:43

"Вытерли ноги об УАФ": Ребров подвергся шквалу критики из-за прогула Конгресса

16:30

Сержант обновила казарму и начала зарабатывать: результат удивил всехВидео

16:26

Бойцы 42 ОМБр показали уникальные кадры уничтожения российского шахеда украинским дроном-перехватчиком LITAVR

16:22

Украинский актер сыграет в новом фильме Netflix с Сидни Суини

16:14

Когда высаживать раннюю капусту: критические сроки и секреты холодостойкости

16:13

Загадочное украинское слово "мжичка": что оно на самом деле означает

16:11

Мороз до -5 и чрезвычайная опасность: синоптики предупредили жителей Львовщины

16:03

Как Елизавета II продлевала молодость: 7 королевских советов, проверенных 100-летиемВидео

15:15

РФ усилила наступление вдоль линии фронта в одной из областей: где ситуация хуже всего

Реклама
15:08

Божественный форшмак по-одесски за 10 минут - лучший рецепт

15:03

Дарили голос после смерти: мумии с "золотыми языками" поразили ученых

14:59

Лежат лицом в землю: в Одессе задержание ТЦКшников переросло в перестрелку и погоню

14:55

Поможет в спасении жизней: певица Дуа Липа приобрела пикап для ВСУ

14:45

Больше, чем просто декор: какие растения служат оберегами и приносят достаток в дом

14:41

Цены уже приблизились к 300 грн: когда подешевеет любимая ягода украинцев

14:33

Цена выросла почти на 100 гривен: в Украине резко подорожал популярный овощ

14:20

Только не "кузнечик": далеко не все знают, как называть это насекомое на украинском

14:14

"Быть твоей мамой непросто": Бурмака показалась с единственной дочерью

14:09

Ученые увеличили эффективность солнечных панелей: какой новый предел

14:06

Россияне высмеяли Герасимова за ложь об успехах армии РФ в Луганской области

14:02

Сдвинется ли вопрос о легализации оружия в Украине с мертвой точки: что говорит эксперт

13:56

Почему нельзя выяснять отношения с людьми 22 апреля: какой церковный праздник

13:42

Стоит ли выращивать рассаду огурцов: плюсы, минусы и советы огородникамВидео

13:28

Нетрезвый мужчина бросил гранаты в полицейских — есть раненыеФото

13:20

Россия хочет дестабилизировать Украину: эксперт оценил риск массовых стрельб

13:15

Резкое изменение погоды в Ровно и области: синоптики предупреждают о заморозках

13:14

"Отказали ноги": Анатолий Анатолич показался на кресле колесном в США

13:14

Новые детали, позор полиции и жесткие решения: что заявил Клименко о теракте в Киеве

13:14

Девушка нашла в приюте "двойника" умершей собаки: что она сделалаВидео

Реклама
12:50

Не тот Шевченко: что скрыли на могиле Кобзаря в Каневе и при чём здесь КремльВидео

12:31

Крысы и мыши навсегда исчезнут из сада: какие природные средства отпугнут грызунов

12:09

"В одно мгновение я остался ни с чем": "Флеш" показал последствия покушения РФФото

12:07

Китайский гороскоп на завтра, 22 апреля: Обезьянам - провокации, Свиньям - непредсказуемость

11:58

Почему сливать масло в раковину опасно: куда девать жир после жарки

11:55

Дворник "дядя Саша" стал седьмой жертвой стрелка из Голосеево: его коту ищут хозяина

11:54

Загадка века: как современный человек появился на фото 1917 годаВидео

11:15

Перебрался в РФ и молчит про войну: звезда "МастерШеф" возмутил украинцев

11:03

Кремль может получить новый рычаг влияния в ЕС: в WP назвали "рискованную" страну

10:53

Приятный сюрприз от синоптиков: какая погода ждет Одессу в мае 2026

