"Вытерли ноги об УАФ": Ребров подвергся шквалу критики из-за прогула Конгресса

Конгресс УАФ в Ужгороде прошел без Реброва, что вызвало широкий резонанс в СМИ и футбольном сообществе.

Вацко резко раскритиковал Реброва и обвинил его в неуважении к УАФ

Кратко:

В Ужгороде состоялся Конгресс УАФ без Реброва

Шевченко объяснил отсутствие семейными обстоятельствами

СМИ пишут: в это время тренер был в Испании

На прошлой неделе в Ужгороде состоялся 28-й Конгресс Украинской ассоциации футбола, на который съехались представители всех областных ассоциаций и руководство УАФ.

Впрочем, среди участников не было вице-президента УАФ и главного тренера национальной сборной Сергея Реброва. Его отсутствие вызвало общественный резонанс, сообщает"Вацко Live".

Во время мероприятия президент УАФ Андрей Шевченко объяснил, что Ребров пропустил Конгресс по семейным обстоятельствам.

Критика со стороны Виктора Вацко

В то же время журналист Виктор Вацко раскритиковал такую неявку, заявив, что тренер в это время находился за границей.

"Для меня отсутствие Реброва на Конгрессе УАФ — это не просто пощечина УАФ. Это тот фирменный удар "Иван" от Александра Усика "в черешню". Нам говорят о семейных обстоятельствах, но в то же время появляются фото, как он играет в паддл в Испании. Просто вытерли ноги об УАФ, по-другому не скажешь. Другой вице-президент с другой фамилией после такого вылетел бы из УАФ как пробка от просекко", – заявил Вацко.

Он также добавил:

"Со стороны это похоже на пренебрежение. Похоже, что Шевченко как президент УАФ готов терпеть это пренебрежение. Для меня очевидны проблемы в коммуникации между президентом УАФ, вице-президентом и главным тренером сборной. Похоже на кризис принятия решений, который порождает кризис планирования", – считает журналист.

Оценка управленческих решений в УАФ

Отдельно Виктор Вацко подчеркнул, что считает ошибкой одновременное назначение Реброва вице-президентом УАФ и главным тренером сборной Украины.

"Самая большая ошибка этой УАФ – назначить Сергея Реброва вице-президентом и тренером сборной одновременно. В сферу его обязанностей входит и назначение тренера национальной сборной. Все так осторожно говорили тогда, что могут быть нюансы. Но никто не думал, что могут быть нюансы таких размеров. Ребров постоянно за границей, все как будто для галочки", – резюмировал Виктор.

В то же время во время Конгресса вопрос о возможной смене главного тренера сборной не поднимался. Андрей Шевченко заявил, что решение о будущем национальной команды будет принято до конца апреля.

Как ранее писал Главред, ассистент главного тренера "Полесья" Сергей Кравченко накануне матча 24-го тура УПЛ против "Шахтера" прокомментировал сложности логистики украинских клубов, выступающих в еврокубках, подчеркнув, что это не должно становиться оправданием.

Кроме того, шесть матчей понадобилось донецкому "Шахтеру", чтобы впервые отличиться голом и одержать победу над житомирским "Полесьем" в Украинской Премьер-лиге. Центральный матч 24-го тура на "Арене-Львов" получился скорее напряженным, чем зрелищным.

Напомним, что Сергей Ребров получил предложение от одного из клубов из Объединенных Арабских Эмиратов. Название команды не разглашается, однако известно, что речь идет о представителе местного чемпионата.

О личности: Виктор Вацко Виктор Вацко — украинский футбольный журналист, комментатор и медиаэксперт. Родился 8 августа 1978 года во Львове. Окончил факультет журналистики Львовского национального университета имени Ивана Франко. Сначала пробовал себя в качестве футболиста, но из-за травмы завершил игровую карьеру и перешел в журналистику. Работал спортивным комментатором на телеканалах "Спорт" и "Футбол", где стал одним из самых известных голосов украинского футбола. Также был вице-президентом ФК "Карпаты" (Львов) в 2012–2013 годах. Впоследствии продолжил карьеру в качестве эксперта, автора YouTube-проектов и футбольного аналитика. Неоднократно получал премию "Телетриумф" как лучший спортивный комментатор и имеет звание заслуженного журналиста Украины. Сегодня известен как футбольный блогер и аналитик, в частности благодаря проекту "Vatsko Live".

