Шахтер получил суровое наказание за нарушение закона Украины: в чём причина

"Шахтер" получает три месяца на добровольную уплату штрафа после вынесения официального решения.

Госагентство фиксирует использование изображений лиц младше 21 года в рекламе

Кратко:

"Шахтер" оштрафовали более чем на 5 млн грн

Нарушение рекламы азартных игр

Выявлено во время онлайн-мониторинга

Футбольный клуб "Шахтер" получил штраф более 5 миллионов гривен за нарушение законодательства о рекламе азартных игр. Об этом сообщило Государственное агентство по вопросам регулирования азартных игр и лотерей PlayCity.

Как отмечается, в начале апреля в Украине начала работать Государственная система онлайн-мониторинга государственных реестров, которая в режиме реального времени позволяет проверять информацию о рынке азартных игр. В ходе проверки официального сайта ФК "Шахтер" было зафиксировано нарушение рекламного законодательства.

"На сайте ФК "Шахтер" была публикация с нарушением требований законодательства о рекламе азартных игр. В частности, в рекламе были фотографии лиц, не достигших 21 года, вместе с брендом организатора азартных игр", — говорится в заявлении агентства.

Сумма штрафа и сроки уплаты

В результате выявленных нарушений PlayCity наложило на клуб штраф в размере более 5 млн грн. У "Шахтера" есть три месяца с момента вынесения решения для добровольной уплаты санкции.

Ранее за аналогичные нарушения уже штрафовали другие клубы — в частности киевское "Динамо", которое получило штраф в размере 5,19 млн грн в январе.

ФК "Шахтер" / Инфографика: Главред

Следующий матч "Шахтера" в еврокубках

К слову, "горняки" проведут следующий матч в Лиге конференций на выезде против нидерландского АЗ 16 апреля в 19:45 по киевскому времени. Поединок станет решающим в борьбе за выход в полуфинал еврокубка — после первой игры "Шахтер" имеет преимущество в три мяча.

ФК "Шахтер" — самый успешный футбольный клуб Украины ФК "Шахтер" — ведущий украинский профессиональный футбольный клуб, основанный в 1936 году под названием "Стахановец". Клуб является одним из самых успешных в Украине и традиционно выступает в украинской Премьер-лиге. После обретения Украиной независимости "Шахтер" многократно становился чемпионом и обладателем национального Кубка и Суперкубка, а также завоевал европейский трофей — Кубок УЕФА в 2009 году. Из-за войны с РФ клуб вынужден выступать не в своем родном Донбассе, играет домашние матчи в других городах Украины или за рубежом, но сохраняет верность своим традициям и продолжает выступать в европейских турнирах.

