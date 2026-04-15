Шахтер получил суровое наказание за нарушение закона Украины: в чём причина

Кратко:
- "Шахтер" оштрафовали более чем на 5 млн грн
- Нарушение рекламы азартных игр
- Выявлено во время онлайн-мониторинга
Футбольный клуб "Шахтер" получил штраф более 5 миллионов гривен за нарушение законодательства о рекламе азартных игр. Об этом сообщило Государственное агентство по вопросам регулирования азартных игр и лотерей PlayCity.
Как отмечается, в начале апреля в Украине начала работать Государственная система онлайн-мониторинга государственных реестров, которая в режиме реального времени позволяет проверять информацию о рынке азартных игр. В ходе проверки официального сайта ФК "Шахтер" было зафиксировано нарушение рекламного законодательства.
"На сайте ФК "Шахтер" была публикация с нарушением требований законодательства о рекламе азартных игр. В частности, в рекламе были фотографии лиц, не достигших 21 года, вместе с брендом организатора азартных игр", — говорится в заявлении агентства.
Сумма штрафа и сроки уплаты
В результате выявленных нарушений PlayCity наложило на клуб штраф в размере более 5 млн грн. У "Шахтера" есть три месяца с момента вынесения решения для добровольной уплаты санкции.
Ранее за аналогичные нарушения уже штрафовали другие клубы — в частности киевское "Динамо", которое получило штраф в размере 5,19 млн грн в январе.
Следующий матч "Шахтера" в еврокубках
К слову, "горняки" проведут следующий матч в Лиге конференций на выезде против нидерландского АЗ 16 апреля в 19:45 по киевскому времени. Поединок станет решающим в борьбе за выход в полуфинал еврокубка — после первой игры "Шахтер" имеет преимущество в три мяча.
Как ранее писал Главред, Сергей Ребров получил предложение от одного из клубов из Объединенных Арабских Эмиратов. Название команды не разглашается, однако известно, что речь идет о представителе местного чемпионата.
Международная организация World Aquatics, отвечающая за развитие и проведение соревнований по водным видам спорта, приняла решение о полноценном возвращении российских спортсменов на международную арену. Отныне представители России и Беларуси смогут выступать под собственными флагами и с национальными гимнами.
Напомним, что стал известен состав андеркарда вечера бокса, который возглавит поединок между украинским чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF Александром Усиком и нидерландским кикбоксером Рико Верховеном.
ФК "Шахтер" — самый успешный футбольный клуб Украины
ФК "Шахтер" — ведущий украинский профессиональный футбольный клуб, основанный в 1936 году под названием "Стахановец". Клуб является одним из самых успешных в Украине и традиционно выступает в украинской Премьер-лиге.
После обретения Украиной независимости "Шахтер" многократно становился чемпионом и обладателем национального Кубка и Суперкубка, а также завоевал европейский трофей — Кубок УЕФА в 2009 году.
Из-за войны с РФ клуб вынужден выступать не в своем родном Донбассе, играет домашние матчи в других городах Украины или за рубежом, но сохраняет верность своим традициям и продолжает выступать в европейских турнирах.
