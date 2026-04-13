Циничное решение: федерация одного из видов спорта сняла все ограничения с РФ

Россияне и белорусы получают полный доступ ко всем дисциплинам водных видов спорта на уровне международных соревнований.

Решение позволяет россиянам и белорусам выступать в плавании, прыжках в воду, синхронном плавании и водному поло

Международная организация World Aquatics, отвечающая за развитие и проведение соревнований по водным видам спорта, приняла решение о полноценном возвращении российских спортсменов на международную арену. Отныне представители России и Беларуси смогут выступать под собственными флагами и с национальными гимнами.

Решение было принято на фоне ситуации на Кубке мира по водному поло, где сборную Украины заставляют играть против российских "нейтралов". Ожидается, что подобные случаи станут регулярными, о чем свидетельствует официальное сообщение World Aquatics.

Пояснение организации

В организации подчеркнули, что это продолжение политики постепенного возвращения спортсменов из этих стран после предварительного снятия ограничений на уровне молодежных и юниорских турниров.

В своем заявлении президент World Aquatics Хусейн аль-Мусаллам отметил:

"В течение последних трех лет World Aquatics успешно помогла гарантировать, что конфликты оставались за пределами мест проведения спортивных соревнований. Мы полны решимости обеспечить, чтобы бассейны и открытые водоемы оставались местами, где спортсмены из всех стран могут собираться вместе в мирных соревнованиях".

Условия участия спортсменов из РФ и Беларуси

Отныне спортсмены из России и Беларуси вновь имеют статус полноправных членов организации. Они смогут участвовать в индивидуальных и командных дисциплинах на всех уровнях в плавании, плавании на открытой воде, прыжках в воду, художественном плавании и водном поло.

Одним из условий допуска для российских и белорусских спортсменов остается прохождение как минимум четырех раундов допинг-контроля, организованных Международным агентством тестирования ITA.

Как ранее сообщал Главред, стал известен состав андеркарда вечера бокса, который возглавит поединок между украинским чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF Александром Усиком и нидерландским кикбоксером Рико Верховеном.

Кроме того, донецкий "Шахтер" уверенно стартовал в четвертьфинале Лиги конференций, одолев нидерландский АЗ Алкмар в первом матче противостояния, пишет "Суспільне спорт".

Напомним, что украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик намерен обжаловать свою дисквалификацию в суде, чтобы отстоять собственную репутацию.

Об источнике: World Aquatics World Aquatics — международная федерация водных видов спорта, которая регулирует и организует соревнования по плаванию, прыжкам в воду, водному поло, художественному плаванию и плаванию на открытой воде. Организация была основана в 1908 году в Лондоне как FINA, а в 2023 году получила современное название World Aquatics. Штаб-квартира расположена в Лозанне, Швейцария, а в состав входят более 200 национальных федераций по всему миру.

