Циничное решение: федерация одного из видов спорта сняла все ограничения с РФ

Кратко:
- World Aquatics вернула РФ и Беларусь
- Разрешено выступать под флагами
- Решение касается всех водных видов
Международная организация World Aquatics, отвечающая за развитие и проведение соревнований по водным видам спорта, приняла решение о полноценном возвращении российских спортсменов на международную арену. Отныне представители России и Беларуси смогут выступать под собственными флагами и с национальными гимнами.
Решение было принято на фоне ситуации на Кубке мира по водному поло, где сборную Украины заставляют играть против российских "нейтралов". Ожидается, что подобные случаи станут регулярными, о чем свидетельствует официальное сообщение World Aquatics.
Пояснение организации
В организации подчеркнули, что это продолжение политики постепенного возвращения спортсменов из этих стран после предварительного снятия ограничений на уровне молодежных и юниорских турниров.
В своем заявлении президент World Aquatics Хусейн аль-Мусаллам отметил:
"В течение последних трех лет World Aquatics успешно помогла гарантировать, что конфликты оставались за пределами мест проведения спортивных соревнований. Мы полны решимости обеспечить, чтобы бассейны и открытые водоемы оставались местами, где спортсмены из всех стран могут собираться вместе в мирных соревнованиях".
Условия участия спортсменов из РФ и Беларуси
Отныне спортсмены из России и Беларуси вновь имеют статус полноправных членов организации. Они смогут участвовать в индивидуальных и командных дисциплинах на всех уровнях в плавании, плавании на открытой воде, прыжках в воду, художественном плавании и водном поло.
Одним из условий допуска для российских и белорусских спортсменов остается прохождение как минимум четырех раундов допинг-контроля, организованных Международным агентством тестирования ITA.
Об источнике: World Aquatics
World Aquatics — международная федерация водных видов спорта, которая регулирует и организует соревнования по плаванию, прыжкам в воду, водному поло, художественному плаванию и плаванию на открытой воде.
Организация была основана в 1908 году в Лондоне как FINA, а в 2023 году получила современное название World Aquatics.
Штаб-квартира расположена в Лозанне, Швейцария, а в состав входят более 200 национальных федераций по всему миру.
