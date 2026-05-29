Нужно ли включать поворотник: тест по ПДД ставит в тупик каждого второго

Вы узнаете:
- Когда нужно включать поворотник по ПДД
- Какую ошибку часто допускают водители на перекрестке
Тесты по ПДД – это интересные задачи, которые подходят как для опытных водителей, так и для тех, кто планирует сдавать экзамен на получение водительских прав. Они помогают улучшить знание дорожных знаков и понять, как вести себя в определенных ситуациях на дороге.
Автор канала "За!Правилами" поделился тестом по ПДД, который часто можно встретить на экзамене, передает Главред. Нужно рассмотреть изображенную ситуацию и ответить: обязан ли водитель включать поворотник в такой ситуации согласно ПДД?
Варианты ответа:
- Обязан.
- Не обязан.
Объяснение задачи
В данной ситуации изображен перекресток за городом и два автомобиля. Желтый автомобиль движется по дороге, которая является главной, о чем свидетельствует знак 2.3 "Главная дорога". Водитель красного автомобиля выезжает со второстепенной дороги, что видно по табличке 7.8 "Направление главной дороги".
Табличка также информирует, что главная дорога меняет направление и поворачивает налево. Поэтому возникает вопрос: должен ли водитель желтого автомобиля включать левый поворотник, если он продолжает движение именно по главной дороге?
"На первый взгляд, многим кажется, что нет, не нужно включать поворотник, ведь водитель якобы просто едет по своей полосе и не покидает главную дорогу. Именно из-за такого мышления ошибок допускаются как опытные водители, так и те, кто только готовится к экзамену по теории", — говорит автор видео.
Он добавил, что в ПДД основное значение имеет не статус дороги и не угол ее изгиба, а то, меняет ли водитель направление движения. Согласно пункту 9.2 ПДД, водитель обязан подавать сигналы указателями поворота перед поворотом, перестроением или разворотом.
Желтый автомобиль меняет направление движения и фактически выполняет поворот налево. А значит, водитель обязан включить левый поворотник. Правильный вариант ответа – 1.
Интересный тест по ПДД для водителей – видео:
Читайте также:
- Одна ошибка и колеса можно выбрасывать: чего не стоит делать на автомойке
- Две вместо одной: что означает количество выхлопных труб в автомобиле
- Почему не стоит ездить с открытыми окнами: главная ошибка водителей в жару
Об источнике: YouTube-канал "За!Правилами"
YouTube-канал "За!Правилами" — это украиноязычный канал, который рассказывает о ПДД. В видео автор разбирает интересные ситуации за рулем и напоминает правила дорожного движения, решая различные задачки по этой теме. На данный канал уже подписалось более 49 тысяч пользователей, говорится в описании канала.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред