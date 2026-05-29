Нужно ли включать поворотник: тест по ПДД ставит в тупик каждого второго

Даже опытные водители часто ошибаются в этом тесте.

Запутанный тест по ПДД

Тесты по ПДД – это интересные задачи, которые подходят как для опытных водителей, так и для тех, кто планирует сдавать экзамен на получение водительских прав. Они помогают улучшить знание дорожных знаков и понять, как вести себя в определенных ситуациях на дороге.

Автор канала "За!Правилами" поделился тестом по ПДД, который часто можно встретить на экзамене, передает Главред. Нужно рассмотреть изображенную ситуацию и ответить: обязан ли водитель включать поворотник в такой ситуации согласно ПДД?

Нужно ли здесь включать поворотник / фото: скриншот из видео

Варианты ответа:

Обязан. Не обязан.

Объяснение задачи

В данной ситуации изображен перекресток за городом и два автомобиля. Желтый автомобиль движется по дороге, которая является главной, о чем свидетельствует знак 2.3 "Главная дорога". Водитель красного автомобиля выезжает со второстепенной дороги, что видно по табличке 7.8 "Направление главной дороги".

Дорожный знак 2.3 / фото: vodiy.ua

Табличка также информирует, что главная дорога меняет направление и поворачивает налево. Поэтому возникает вопрос: должен ли водитель желтого автомобиля включать левый поворотник, если он продолжает движение именно по главной дороге?

Табличка 7.8 / фото: vodiy.ua

"На первый взгляд, многим кажется, что нет, не нужно включать поворотник, ведь водитель якобы просто едет по своей полосе и не покидает главную дорогу. Именно из-за такого мышления ошибок допускаются как опытные водители, так и те, кто только готовится к экзамену по теории", — говорит автор видео.

Он добавил, что в ПДД основное значение имеет не статус дороги и не угол ее изгиба, а то, меняет ли водитель направление движения. Согласно пункту 9.2 ПДД, водитель обязан подавать сигналы указателями поворота перед поворотом, перестроением или разворотом.

Желтый автомобиль меняет направление движения и фактически выполняет поворот налево. А значит, водитель обязан включить левый поворотник. Правильный вариант ответа – 1.

Об источнике: YouTube-канал "За!Правилами" YouTube-канал "За!Правилами" — это украиноязычный канал, который рассказывает о ПДД. В видео автор разбирает интересные ситуации за рулем и напоминает правила дорожного движения, решая различные задачки по этой теме. На данный канал уже подписалось более 49 тысяч пользователей, говорится в описании канала.

