РФ атаковала турецкое гражданское судно в Черном море: есть раненые

Анна Ярославская
29 мая 2026, 08:12
Атака произошла ночью на выходе из порта Одесской области. Судно шло под флагом Вануату с грузом в Турцию.
РФ ударила дроном по турецкому судну
РФ ударила дроном по турецкому судну / Коллаж: Главред, фото: ukrainian_navy

Кратко:

  • Армия РФ нанесла удар беспилотником по турецкому сухогрузу ANT
  • Из-за попадания в надстройку судна на борту начался пожар
  • Раненых членов экипажа эквакуировали военные катера ВСУ

Страна-агрессор Россия нанесла целенаправленный удар по турецкому судну, следовавшему из порта в Одесской области. Есть раненые.

Как сообщили в Военно-морских силах, в ночь на 29 мая оккупанты с помощью БПЛА атаковали сухогруз ANT, который под флагом Вануату (страна-судовладелец Турции) направлялся из одного из портов Одесской области в Турцию с грузом на борту.

В результате попадания в надстройку судна возник пожар.

Благодаря слаженным и профессиональным действиям подразделений Морской поисково-спасательной службы и Военно-Морских Сил ВС Украины пожар удалось быстро локализовать.

Ранены два члена экипажа. Их оперативно эвакуировали катерами ВМС ВС Украины и доставили в медицинское учреждение.

"Россия продолжает целенаправленно создавать угрозу международным морским перевозкам, атакуя гражданскую инфраструктуру и торговые суда", - отметили в ВМС ВСУ.

  РФ ударила дронами по турецкому судну
Как писал Главред, минувшей ночью Воздушные силы Украины сообщали об атаке дронов на Одесскую область в направлении Рени. Позже стало известно, что российский беспилотник врезался в многоэтажку в приграничном городе Галац в Румынии. Возник пожар, пострадали два человека.

Атаки РФ на корабли - новости

В ночь на 18 мая российские оккупационные войска с помощью дрона атаковали торговое судно под флагом Китая. Это произошло в территориальных водах Украины.

26 апреля оккупанты нанесли удар по портовой инфраструктуре Одесской области. Под удар попали складские помещения, техническое оборудование, резервуары и гражданское судно под флагом Палау, которое как раз проходило погрузку.

Ночью 24 апреля российские войска атаковали ударными беспилотниками балкер в Черном море. Судно шло в один из портов Большой Одессы.

Вечером 4 марта в акватории Черного моря зафиксировано попадание БпЛА в гражданское судно под флагом Панамы при выходе из порта Черноморска. Пострадали члены экипажа.

В январе 2026 года российские оккупационные войска нанесли дроновый удар по гражданскому судну в Черном море. Известно об одном раненом.

Вокруг Одессы возводят систему защиты от РФ

Украинские защитники возводят полноценную систему защиты от российских оккупантов вокруг Одессы. Об этом заявило региональное управление Сил территориальной обороны "Юг".

По периметру города проводят масштабные инженерные работы в качестве превентивных мер на случай наступления.

Вокруг города возводят:

  • несколько километров противотанковых рвов;
  • блиндажи;
  • заграждения из колючей проволоки;
  • "зубы дракона".

Стоит отметить, что сейчас нет угрозы наступления на Одессу.

Об источнике: Военно-морские силы Украины

На балансе ВМС ВСУ более 50 боевых и десантных кораблей, катеров, вспомогательных и специальных судов, разделенных на две бригады надводных кораблей, а также два дивизиона кораблей охраны и обеспечения, и дивизион поисково-спасательных судов, пишет Википедия.

