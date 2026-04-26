Враг нанес удар по Одещине: в порту повреждено иностранное судно, есть раненый

Дарья Пшеничник
26 апреля 2026, 10:47
В ГСЧС сообщили, что под ударами россиян оказались портовая инфраструктура, промышленные объекты и жилые дома.
Россияне ночью нанесли удар по порту в Одесской области / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Главное из новости:

  • Атака РФ повредила портовую инфраструктуру в Одесской области
  • В результате удара пострадал один человек

Россияне в ночь на воскресенье, 26 апреля, снова нанесли удар по портовой инфраструктуре Одесской области, вызвав масштабные повреждения и несколько очагов пожаров. По данным вице-премьера по восстановлению Украины Алексея Кулебы, под удар попали складские помещения, техническое оборудование, резервуары и гражданское судно под флагом Палау, которое как раз проходило погрузку.

Повреждены также административные здания и грузовой транспорт. Предварительно, по словам Кулебы, погибших нет.

В то же время в ГСЧС уточнили , что российские беспилотники наносили удары не только по порту, но и по промышленным объектам и жилому сектору. Спасатели ликвидировали несколько пожаров, в частности на территории портовой инфраструктуры.

Отмечается, что в многоэтажке выбиты стекла, повреждены частные автомобили. Известно об одном пострадавшем, которому оказали помощь.

Также в ГСЧС обнародовали фото последствий вражеской атаки на Одесскую область:

  Наслідки удару по Одеській області 26 квітня Фото: ДСНС
    Наслідки удару по Одеській області 26 квітня Фото: ДСНС
Напомним, в ночь на 25 апреля российские войска осуществили масштабную комбинированную атаку на Днепр, применив ударные беспилотники, а также баллистические и крылатые ракеты. В результате обстрела есть погибшие, а количество раненых продолжает расти.

По данным Воздушных сил ВСУ, в целом по территории Украины враг выпустил 47 ракет и 619 беспилотников. Основной удар пришелся именно на Днепр. Под вражеский огонь также попали Харьковская, Черниговская, Сумская, Одесская и Киевская области.

Позже, днем 25 апреля, оккупанты повторно атаковали Днепр. Один из дронов типа "Шахед" попал в жилой дом. В результате удара по меньшей мере семь человек получили ранения.

Как сообщал Главред, в результате массированного российского удара по Днепру число раненых возросло до 46, среди них — пятеро детей, сообщил начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа. По его словам, 23 пострадавших госпитализировали. Также известно о пяти погибших.

О личности: Алексей Кулеба

Кулеба Алексей Владимирович (8 августа 1983, Киев) — украинский государственный деятель, публичный деятель, общественный деятель. Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий (с 5 сентября 2024 года). Заместитель руководителя Офиса президента Украины (с 24 января 2023 по 4 сентября 2024). Бывший председатель Киевской областной государственной администрации с 8 февраля по 15 марта 2022 года и с 21 мая 2022 года по 24 января 2023 года. Был первым заместителем председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий с 1 января 2021 года по февраль 2022 года.

