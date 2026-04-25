Мониторы предупредили об угрозе атаки на Украину, Ту-95 уже в воздухе: что известно

- Россия готовит повторный удар по Украине с применением стратавиации
- Атака может произойти уже в ближайшее время
Российские оккупационные войска могут готовить повторный комбинированный удар по Украине с применением самолетов стратегической авиации. Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Мониторинговые каналы сообщают, что по состоянию на 12:30 на аэродроме "Оленья" находились четыре стратегических бомбардировщика Ту-95МС, которые не участвовали в ночном обстреле, при этом неизвестно, все ли они оснащены ракетами.
Также фиксируется перемещение еще трех таких самолетов с аэродрома "Энгельс-2" в "Оленью", в результате чего их количество там может увеличиться как минимум до семи.
Кроме того, в воздухе находится еще один Ту-95МС, вылетевший с аэродрома "Украинка" и, вероятно, направляющийся в "Оленье" или "Энгельс".
"Возможно, самолеты прошли повторное вооружение крылатыми ракетами, поскольку они не возвращаются на Дальний Восток", — говорится в сообщении.
Мониторы отмечают, что существует вероятность повторного массированного удара в ближайшее время
По оценкам наблюдателей, сохраняется риск повторного массированного удара в ближайшее время, поскольку во время предыдущей атаки противник использовал не все имеющиеся средства поражения, а стратегические бомбардировщики, осуществлявшие пуски ночью, уже повторно вооружены.
Напомним, как ранее сообщал Главред, ночью 25 апреля войска РФ нанесли массированный комбинированный удар по Днепру. Враг атаковал город ударными беспилотниками, а также баллистическими и крылатыми ракетами. Есть погибшие, количество раненых растет. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.
Российские оккупанты атаковали Украину десятками ракет и сотнями дронов. Основным направлением удара стал Днепр. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ. Известно, что россияне запустили 47 ракет и 619 дронов для ударов по Украине. Под обстрелом также оказались Харьковская, Черниговская, Сумская, Одесская и Киевская области. Нашим защитникам удалось сбить и подавить 30 ракет и 580 беспилотников.
Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл последствия массированной атаки по Украине. По состоянию на утро было известно, что четыре человека были убиты, еще более 30 ранены в Украине в результате ночной атаки РФ.
