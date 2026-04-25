Мониторы предупредили об угрозе атаки на Украину, Ту-95 уже в воздухе: что известно

Юрий Берендий
25 апреля 2026, 19:29
Наблюдатели предупреждают о возможной подготовке Россией повторного массированного удара по Украине с привлечением стратегической авиации и крылатых ракет.
Удар по Украине — наблюдатели предупредили о подготовке воздушного удара / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ, Главред

О чем идет речь в материале:

  • Россия готовит повторный удар по Украине с применением стратавиации
  • Атака может произойти уже в ближайшее время

Российские оккупационные войска могут готовить повторный комбинированный удар по Украине с применением самолетов стратегической авиации. Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Мониторинговые каналы сообщают, что по состоянию на 12:30 на аэродроме "Оленья" находились четыре стратегических бомбардировщика Ту-95МС, которые не участвовали в ночном обстреле, при этом неизвестно, все ли они оснащены ракетами.

Также фиксируется перемещение еще трех таких самолетов с аэродрома "Энгельс-2" в "Оленью", в результате чего их количество там может увеличиться как минимум до семи.

Кроме того, в воздухе находится еще один Ту-95МС, вылетевший с аэродрома "Украинка" и, вероятно, направляющийся в "Оленье" или "Энгельс".

"Возможно, самолеты прошли повторное вооружение крылатыми ракетами, поскольку они не возвращаются на Дальний Восток", — говорится в сообщении.

Мониторы отмечают, что существует вероятность повторного массированного удара в ближайшее время

По оценкам наблюдателей, сохраняется риск повторного массированного удара в ближайшее время, поскольку во время предыдущей атаки противник использовал не все имеющиеся средства поражения, а стратегические бомбардировщики, осуществлявшие пуски ночью, уже повторно вооружены.

Аэродромы стратегической авиации России
Аэродромы стратегической авиации России / Инфографика: Главред

Удары по Украине — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, ночью 25 апреля войска РФ нанесли массированный комбинированный удар по Днепру. Враг атаковал город ударными беспилотниками, а также баллистическими и крылатыми ракетами. Есть погибшие, количество раненых растет. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Российские оккупанты атаковали Украину десятками ракет и сотнями дронов. Основным направлением удара стал Днепр. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ. Известно, что россияне запустили 47 ракет и 619 дронов для ударов по Украине. Под обстрелом также оказались Харьковская, Черниговская, Сумская, Одесская и Киевская области. Нашим защитникам удалось сбить и подавить 30 ракет и 580 беспилотников.

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл последствия массированной атаки по Украине. По состоянию на утро было известно, что четыре человека были убиты, еще более 30 ранены в Украине в результате ночной атаки РФ.

