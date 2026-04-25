Чем известны Померки в Харькове: этот район знаком каждому горожанину

Виталий Кирсанов
25 апреля 2026, 20:56
Территорию Померок условно делят на две части по обе стороны Харьковского шоссе.
О чем идет речь в материале:

  • Померки - это остаток древнего дубового леса
  • Территорию Померок делят на две части по обе стороны Харьковского шоссе

На севере Харькова находится большая зеленая зона, которую многие воспринимают как часть лесопарка. Однако на самом деле Померки - это отдельная территория со статусом ботанического памятника природы и богатой историей. Когда-то здесь существовал полноценный жилой район.

Историю этой местности популярно объяснил блогер YouTube-канала Life in Kharkiv.

По его словам, если значительная часть лесопарка была высажена уже в советский период, то Померки - это остаток древнего дубового леса, существовавшего ещё со времён Харьковской крепости и даже раньше. Отголоски той дубравы можно увидеть и сегодня: похожие вековые деревья сохранились, например, в Саду Шевченко.

Территорию Померок условно делят на две части по обе стороны Харьковского шоссе. На западе расположен Мемориал Славы, а на востоке - медицинский комплекс Харьковский областной онкологический центр.

Название района часто вызывает путаницу. Его нередко связывают со словами "помереть" или "померкнуть", особенно из-за соседства с онкоцентром. Однако на самом деле оно происходит от слова "мерить". В дореволюционные времена здесь находился дачный посёлок "Новый Харьков", где крупные участки земли делили с помощью "мерок" - отсюда и закрепилось название.

После установления советской власти бывшие дачи использовали для размещения беспризорных детей, а в 1927 году здесь появилась трудовая коммуна имени Феликса Дзержинского. Позже на её базе был создан завод ФЭД, получивший известность благодаря выпуску фотоаппаратов.

Медицинский центр и современное значение района

Отдельный этап в истории Померок связан с развитием медицины. В 1945 году в Харькове открылся онкологический диспансер, ставший важной частью послевоенного восстановления системы здравоохранения. Со временем он превратился в крупный медицинский комплекс, расположенный прямо в лесной зоне.

В 2010-х годах началась масштабная модернизация учреждения. Планировалось строительство нового корпуса на более чем 500 коек в рамках программы "Велике будівництво". Однако реализацию проекта приостановила полномасштабная война.

Позже работы возобновили, и на завершение строительства выделили дополнительное финансирование.

