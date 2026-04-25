Чем известны Померки в Харькове: этот район знаком каждому горожанину

На севере Харькова находится большая зеленая зона, которую многие воспринимают как часть лесопарка. Однако на самом деле Померки - это отдельная территория со статусом ботанического памятника природы и богатой историей. Когда-то здесь существовал полноценный жилой район.
Историю этой местности популярно объяснил блогер YouTube-канала Life in Kharkiv.
По его словам, если значительная часть лесопарка была высажена уже в советский период, то Померки - это остаток древнего дубового леса, существовавшего ещё со времён Харьковской крепости и даже раньше. Отголоски той дубравы можно увидеть и сегодня: похожие вековые деревья сохранились, например, в Саду Шевченко.
Территорию Померок условно делят на две части по обе стороны Харьковского шоссе. На западе расположен Мемориал Славы, а на востоке - медицинский комплекс Харьковский областной онкологический центр.
Название района часто вызывает путаницу. Его нередко связывают со словами "помереть" или "померкнуть", особенно из-за соседства с онкоцентром. Однако на самом деле оно происходит от слова "мерить". В дореволюционные времена здесь находился дачный посёлок "Новый Харьков", где крупные участки земли делили с помощью "мерок" - отсюда и закрепилось название.
После установления советской власти бывшие дачи использовали для размещения беспризорных детей, а в 1927 году здесь появилась трудовая коммуна имени Феликса Дзержинского. Позже на её базе был создан завод ФЭД, получивший известность благодаря выпуску фотоаппаратов.
Медицинский центр и современное значение района
Отдельный этап в истории Померок связан с развитием медицины. В 1945 году в Харькове открылся онкологический диспансер, ставший важной частью послевоенного восстановления системы здравоохранения. Со временем он превратился в крупный медицинский комплекс, расположенный прямо в лесной зоне.
В 2010-х годах началась масштабная модернизация учреждения. Планировалось строительство нового корпуса на более чем 500 коек в рамках программы "Велике будівництво". Однако реализацию проекта приостановила полномасштабная война.
Позже работы возобновили, и на завершение строительства выделили дополнительное финансирование.
YouTube-канал Life in Kharkiv
YouTube-канал Life in Kharkiv - это YouTube-проект, который ведет харьковчанин, специализирующийся на съемках города с использованием дронов и наземных прогулок.
Блогер предпочитает оставаться за кадром, фокусируя внимание на визуальном ряде города. В описании канала и видео он позиционирует себя как житель Харькова, который хочет показать красоту и повседневную жизнь своего города.
Канал наполнен качественными аэросъемками достопримечательностей, а также видео о текущей ситуации в городе, прогулками по улицам и обзорами атмосферных локаций, таких как уличные кофейни.
