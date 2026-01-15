Укр
Раскрыт главный секрет Харькова - что означает название города и кто его придумал

Название Харькова скрывает более глубокую историю, чем считают официальные учебники, а новые объяснения историков меняют представление о возрасте города.
Раскрыт главный секрет Харькова - что означает название города и кто его придумал
Что означает название Харькова - раскрыто, кто придумал название Харькова / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

История Харькова гораздо древнее, чем официальная дата его основания, а происхождение названия города до сих пор вызывает научные дискуссии среди историков и краеведов. Об этом в комментарии УНИАН сообщил кандидат исторических наук Иван Федик.

Главред выяснил , что означает название Харькова.

История Харькова: что было на месте города до его основания

По словам кандидата исторических наук Ивана Федика, историю Харькова следует рассматривать значительно шире, чем события XVII века.

"Я предлагаю сослаться на двух таких исследователей — моего коллегу Сергея Куделка, который является профессором и директором Центра краеведения в Харьковском национальном университете имени Каразина. Он подает основные сведения об истории Харькова. Также хорошо описала ее краевед Анна Коваль в своем издании "Знакомые незнакомцы: Происхождение названий поселений Украины", — отметил Иван Федик.

Согласно исследованиям Сергея Куделка, на территории современного Харькова еще в VII веке существовало городище северян. Уже в X веке оно было известно как Донец и выполняло функции крепости и ремесленного центра.

Первое письменное упоминание о Харькове

В Ипатьевской летописи город Донец впервые упоминается в 1185 году. Именно на месте этого древнего поселения, по словам историка, впоследствии и возник Харьков.

Таким образом, территория города была заселена задолго до официального основания, которое традиционно датируют XVII веком.

Происхождение названия Харьков: три основные версии историков

Иван Федик отмечает, что в трудах Сергея Куделка и Анны Коваль описаны сразу три ключевые теории, объясняющие происхождение названия Харьков.

Версия первая: половецкая столица Харукань

Первая теория связывает название города с половцами. На этой территории могла существовать столица Половецкого княжества — город Харукань, который в источниках также фигурирует как Шарукань.

Считается, что именно в честь этого города в XVII веке мог быть назван Харьков.

Версия вторая: название от реки Харьков

Вторая версия имеет географическое объяснение. Недалеко от современного Харькова протекает река Харьков.

Ученые предполагают, что город могли назвать именно в ее честь, как это часто случалось в украинской топонимике.

Версия третья: легенда о казаке Харке

Третья версия имеет полулегендарный характер. Она связана с казаком Харком.

По преданию, в XVII веке казак Харко имел хутор недалеко от современного Харькова, и именно его имя могло дать название городу.

Когда на самом деле был основан Харьков

Историк отмечает, что основание Харькова имеет документальные подтверждения. В 1654 году белгородское духовенство обратилось с жалобой к воеводе Шереметьеву.

В ней говорилось о том, что выходцы из Правобережной Украины построили поселение на церковных землях. Уже в 1656 году этот город официально упоминается как Харьков в указе московского царя о назначении воеводы.

Именно этот документ считается первым официальным упоминанием названия Харьков.

Почему дата основания Харькова до сих пор вызывает споры

Иван Федик подытоживает, что вопрос даты основания Харькова и происхождения его названия окончательно не закрыт.

"Поэтому сейчас датой основания Харькова считается 1656 год, но повторяю, собственно городище, крепость, поселение и половецкая столица были на территории нынешнего города гораздо раньше. Но в целом вопрос названия Харькова и даты его основания все еще остается открытым", — отметил историк.

По имеющимся источникам, альтернативными датами могут считаться и 1185 год — первое упоминание о Донецке, и 1111 год, когда город Харукань был осажден князем Владимиром Мономахом.

Если вам интересно узнать больше об истории названий украинских городов, рекомендуем наш материал о том, как раньше назывался Хмельницкий.

Также ранее сообщалось о том, что было рассекречено второе название Николаева: историк раскрыл, кто и когда основал город. Так, исследователи считают, что Николаев существовал задолго до указа Потемкина, и его историческое происхождение может быть значительно более древним, а настоящее имя города — другим.

