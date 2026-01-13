В Украине нашли гигантского человека-великана: его пещера имела скрытый секрет

На Хортице археологи наткнулись на уникальное захоронение скифского воина-великана, скрытое в тайной подземной камере.

https://glavred.info/culture/v-ukraine-nashli-gigantskogo-cheloveka-velikana-ego-peshchera-imela-skrytyy-sekret-10731731.html Ссылка скопирована

Где в Украине жили скифы - в Украине нашли захоронение человека-великана / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Какие обряды были у скифов

Как жили скифы

На острове Хортица археологи обнаружили уникальное захоронение, которое сразу привлекло внимание ученых и исследователей. Находка, сделанная еще в 2020 году, открыла новые подробности жизни скифов и поразила необычными деталями — от тайной подземной камеры до роста погребенного воина, который был настоящим великаном для своего времени. Об этом сообщает проект "Загубленный мир" в видео на YouTube, передает 2+2.

Главред выяснил , где раньше жили скифы

видео дня

Тайная подземная камера со скрытым входом

Захоронение скифского воина было найдено в подземной камере, к которой вел скрытый проход. Вход намеренно завалили огромной грудой камней, что затрудняло доступ и, вероятно, должно было защитить могилу от грабителей.

Останки воина хорошо сохранились, что позволило археологам детально исследовать как самого человека, так и погребальный обряд.

Смотрите видео о том, кем были скифы:

Какое захоронение скифов удалось найти на Хортице

Рост погребенного скифа достигал около метра восьмидесяти — показатель, который делал его настоящим великаном в те исторические времена. Анализ костей позволил ученым сделать выводы о образе жизни воина.

"На тазовых костях можно заметить отдельные наросты, которые свидетельствуют о том, что на кости была очень большая нагрузка в течение жизни. Этот человек практически с лошади не слезал", — указал ведущий научный сотрудник Национального заповедника "Хортица" Дмитрий Никоненко.

Эти признаки подтверждают, что погребенный был профессиональным всадником и, вероятно, воином высокого статуса.

Погребальные дары и следы древних обрядов

В могиле археологи нашли бараньи кости, нож, а также колчан со стрелами. Такие предметы клали в захоронение, чтобы воин имел все необходимое в загробном мире в соответствии с верованиями скифов.

Недалеко от этого захоронения исследователи обнаружили также женскую могилу с украшениями и другие могильники.

Находки на острове свидетельствуют, что Хортица была важным местом для скифов на протяжении многих веков. Большое количество захоронений подтверждает длительное присутствие этого кочевого народа и их сложную социальную структуру.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: телепрограмма "Затерянный мир" "Затерянный мир" — это телевизионная программа, выходящая на канале 2+2, которая освещает чрезвычайные события, мировые тайны и невероятные истории. Новый сезон программы сосредоточен на войне в Украине. Он освещает ключевые события, меняющие мир, и рассказывает о людях, которые стали героями во время войны, демонстрируя их стойкость, изобретательность и оптимизм. Программа также исследует темные аспекты войны, включая причины определенных событий и планы российских идеологов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред