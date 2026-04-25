Трампа "списывают в утиль": СМИ раскрыли имя вероятного хозяина Белого дома

Названа кандидатура вероятного претендента на выдвижение от Республиканской партии на выборах президента в 2028 году.

Назван вероятный преемник Дональда Трампа

Рубио рассматривается как один из вероятных претендентов на выдвижение

Он воспринимается как опытный политик с высоким уровнем компетенции

Госсекретарь США Марко Рубио всё чаще рассматривается как один из вероятных претендентов на выдвижение от Республиканской партии на выборах президента в 2028 году.

Как сообщает Politico, его позиции усиливаются благодаря аккуратной внешнеполитической линии и умению избегать резонансных политических ошибок.

По словам источника в Белом доме, Рубио воспринимается внутри администрации как дисциплинированный и опытный политик с высоким уровнем компетенции и сильными коммуникативными навыками.

О росте его влияния свидетельствуют и данные опросов. Например, поддержка Рубио среди консервативной аудитории заметно увеличилась за последний год, хотя одним из главных фаворитов всё ещё остаётся Джей Ди Вэнс. Тем не менее, Рубио закрепился в числе ключевых фигур, которых рассматривают как возможных преемников Дональда Трампа.

Дополнительным фактором в его пользу называют его текущие должности: он одновременно участвует в формировании внешней политики и работе Совета национальной безопасности, что делает его одним из центральных участников принятия решений. Важную роль играет и его тесное взаимодействие с Трампом.

Также отмечается активное участие Рубио в реализации политики США в Западном полушарии, включая операции против наркоторговли и действия, связанные с Венесуэлой и Кубой. При этом он сохраняет репутацию политика, который избегает публичных конфликтов и громких скандалов, что выгодно отличает его на фоне других фигур.

Об источнике: Politico Politico (изначально известная как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния. Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и ​​на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия. Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.

В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE. Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider. Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Данный проект – совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer. Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания – события в Европе и политика ЕС. Считается одним из наиболее влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

