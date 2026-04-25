Трампа "списывают в утиль": СМИ раскрыли имя вероятного хозяина Белого дома

Алексей Тесля
25 апреля 2026, 20:30
Названа кандидатура вероятного претендента на выдвижение от Республиканской партии на выборах президента в 2028 году.
Назван вероятный преемник Дональда Трампа

  • Рубио рассматривается как один из вероятных претендентов на выдвижение
  • Он воспринимается как опытный политик с высоким уровнем компетенции

Госсекретарь США Марко Рубио всё чаще рассматривается как один из вероятных претендентов на выдвижение от Республиканской партии на выборах президента в 2028 году.

Как сообщает Politico, его позиции усиливаются благодаря аккуратной внешнеполитической линии и умению избегать резонансных политических ошибок.

По словам источника в Белом доме, Рубио воспринимается внутри администрации как дисциплинированный и опытный политик с высоким уровнем компетенции и сильными коммуникативными навыками.

О росте его влияния свидетельствуют и данные опросов. Например, поддержка Рубио среди консервативной аудитории заметно увеличилась за последний год, хотя одним из главных фаворитов всё ещё остаётся Джей Ди Вэнс. Тем не менее, Рубио закрепился в числе ключевых фигур, которых рассматривают как возможных преемников Дональда Трампа.

Дополнительным фактором в его пользу называют его текущие должности: он одновременно участвует в формировании внешней политики и работе Совета национальной безопасности, что делает его одним из центральных участников принятия решений. Важную роль играет и его тесное взаимодействие с Трампом.

Также отмечается активное участие Рубио в реализации политики США в Западном полушарии, включая операции против наркоторговли и действия, связанные с Венесуэлой и Кубой. При этом он сохраняет репутацию политика, который избегает публичных конфликтов и громких скандалов, что выгодно отличает его на фоне других фигур.

Ранее Главред писал о том, почему Трампа перестают воспринимать всерьез. Сейчас Трамп, рейтинг которого стремительно падает, больше них заинтересован в скорейшем окончании крайне не популярной в США войны.

Ранее сообщалось, что Трамп накинулся на принца Гарри за визит в Киев. Президент США Дональд Трамп заявил, что герцог Сассекский "не выражал мнение Великобритании", когда призвал США проявить "лидерство" в вопросе Украины.

Об источнике: Politico

Politico (изначально известная как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и ​​на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия.

Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.
В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE.

Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider.

Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Данный проект – совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer.

Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания – события в Европе и политика ЕС. Считается одним из наиболее влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Мониторы предупредили об угрозе атаки на Украину, Ту-95 уже в воздухе: что известно

Мониторы предупредили об угрозе атаки на Украину, Ту-95 уже в воздухе: что известно

19:29Война
"Он уже мертв": опубликованы видео и аудиозаписи с телефона киевского террориста

"Он уже мертв": опубликованы видео и аудиозаписи с телефона киевского террориста

19:25Украина
Громкий скандал с голодающими бойцами 14 ОМБр: Сырский принял важное решение

Громкий скандал с голодающими бойцами 14 ОМБр: Сырский принял важное решение

19:23Украина
Популярное

Ещё
Народный напиток с привкусом обмана: почему в СССР массово подделывали березовый сок

Народный напиток с привкусом обмана: почему в СССР массово подделывали березовый сок

"Черная полоса" наконец-то закончится: каким знакам зодиака улыбнется удача

"Черная полоса" наконец-то закончится: каким знакам зодиака улыбнется удача

Жизнь станет намного лучше для трёх знаков зодиака — у кого начнётся новая эра

Жизнь станет намного лучше для трёх знаков зодиака — у кого начнётся новая эра

Китайский гороскоп на завтра, 26 апреля: Быкам - ошибки, Лошадям - жертвы

Китайский гороскоп на завтра, 26 апреля: Быкам - ошибки, Лошадям - жертвы

Зачем сыпать соль в раковину и унитаз: так делали ещё наши бабушки

Зачем сыпать соль в раковину и унитаз: так делали ещё наши бабушки

Последние новости

20:30

Трампа "списывают в утиль": СМИ раскрыли имя вероятного хозяина Белого дома

19:47

Известный украинский юморист присоединился к армии: где он служит

19:29

Мониторы предупредили об угрозе атаки на Украину, Ту-95 уже в воздухе: что известно

19:25

"Он уже мертв": опубликованы видео и аудиозаписи с телефона киевского террористаВидео

19:23

Громкий скандал с голодающими бойцами 14 ОМБр: Сырский принял важное решение

У Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны БеларусиУ Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны Беларуси
19:20

Кого ждет очень денежный месяц: гороскоп на май 2026Видео

19:10

Кого на самом деле набирает РФ для войны в Украине: Коваленко раскрыл план Кремлямнение

18:53

Европа готовится к затяжной войне в Украине, быстрой победы не будет - NYT

18:51

Наступление РФ в Сумской области: в ВСУ ответили, есть ли угроза окружения Сум

18:39

"Есть плохая новость": раскрыт тревожный фактор продолжения войны РФ с УкраинойВидео

18:16

Четыре месяца рождения с дорогим вкусом: кого чаще тянет к роскоши

18:03

Холод с дождями и градом возвращается: когда Черкасскую область накроет непогода

17:58

Как безопасно протестировать помаду в магазине: рабочий способ покажет реальный цветВидео

17:43

Плесень исчезнет за минуты: секрет в одном простом доступном средствеВидео

17:29

Трех знаков зодиака ожидают радикальные перемены к лучшему - кто они

17:27

Число жертв от удара РФ по Днепру возросло, есть пропавшие без вести: что известноФото

17:26

Существо, способное топить корабли: найдены следы гигантского осьминога

17:10

"Мне очень тяжело": Кейт Миддлтон решилась на откровения о королевской жизни

16:45

Переговоры с РФ и оборонные контракты: Украина и Азербайджан подписали 6 документов

16:30

Россия меняет тактику войны из-за проблем с артиллерией - Forbes

16:23

Мыши исчезнут прямо на глазах: простой способ удивит быстрым результатомВидео

16:14

Мужчина годами жил прямо в торговом центре: его наказание удивилоВидео

16:12

Могилевская показала Ласточкина на фронте и высказалась о погибшем артисте - детали

15:52

Апокалиптический сценарий для РФ в 2026 году: почему война в Иране не спасет КремльВидео

15:35

Зачем сыпать соль в раковину и унитаз: так делали ещё наши бабушки

15:21

Кому 26 апреля молиться о жизненной поддержке: какой церковный праздник

15:20

Собака впервые побывала в зоопарке: ее реакция поразила хозяйкуВидео

15:12

Кремль сделал заявление о переговорах с Зеленским: в СНБО назвали цель Путина

15:03

Кто платит и как правильно общаться: правила этикета на первом свидании

14:49

Силы обороны поразили ряд важных объектов РФ: Генштаб раскрыл детали ударов

14:25

Как идеально почистить кошачий лоток: большинство совершает ошибку, влияющую на котаВидео

14:12

"Дважды делали предложение": Огневич призналась, почему до сих пор не замужем

14:08

Орхидея "замерла" и не растет: флорист раскрыла главную ошибку уходаВидео

13:45

Как сказать по-украински "предвкушение": большинство даже не догадывается

13:29

Киев 2.0 и тайный приказ Путина для Лукашенко: что готовит Беларусь против Украины

13:23

Дроны долетели до Урала: россияне жалуются из-за атаки

13:16

"Готова Камалия к зятю": певица рассказала о личной жизни дочерей

13:12

340 дней в одиночестве: мужчина заявил, что живет в 2028 году без людей

12:59

Дожди и шквальный ветер накроют Ровенщину: синоптики назвали дату похолодания

12:57

Кто чаще всего сомневается в жизни: названы четыре знака зодиака

12:54

Новые погибшие и раненые: РФ вновь атаковала ДнепрФото

12:12

Китайский гороскоп на завтра, 26 апреля: Быкам - ошибки, Лошадям - жертвы

11:46

Почему интерьер выглядит скучным и устаревшим: главные ошибки в выборе мебелиВидео

11:33

Почти 700 воздушных целей: новые важные подробности массированной атаки

11:26

Играл за российскую команду: новый герой "Холостяка" попал в громкий скандал

11:17

Загадка "золотого шара", найденного на дне океана, разгадана: открытие поражает

10:29

Ритуалы на любовь и удачу: какая магия лучше всего работает для каждого знака зодиака

10:21

Зеленский раскрыл детали массированной атаки и назвал главные мишени для РФ

10:12

"Бросила кино и ушла служить": украинские актеры поделились утратой

09:14

Самые красивые сорта сирени: какой выбрать для сада и как ухаживатьВидео

