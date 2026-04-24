Трамп накинулся на принца Гарри за визит в Киев: что он сказал

Трамп с сарказмом заговорил про визит принца Гарри в Киев

Президент США Дональд Трамп заявил, что герцог Сассекский "не выражал мнение Великобритании", когда призвал США проявить "лидерство" в вопросе Украины.

Таким образом, как пишет Би-Би-Си, Трамп прокомментировал визит принца Гарри в столицу Украину Киев.

Выступая во время неожиданного визита в Киев и не упоминая Трампа по имени, принц Гарри сказал, что США должны "показать, что они могут выполнять свои международные договорные обязательства — не из благотворительности, а из-за своей неизменной роли в глобальной безопасности и стратегической стабильности".

Между тем, Трамп с сарказмом ответил: "Принц Гарри? Как у него дела? Как его жена? Передайте ей привет. Я знаю одно: принц Гарри точно не выражает мнение Великобритании".

"Думаю, я говорю от имени Великобритании больше, чем принц Гарри", - вызвался Трамп на представителя британской монархии.

Президент США также добавил, что он очень ценит советы принца Гарри.

Неожиданная поездка принца Гарри в Украину состоялась через несколько дней после его отъезда из Австралии, которую он и его жена Меган, оба уже не являющиеся работающими членами королевской семьи, посетили в частном порядке.

"Соединенные Штаты играют уникальную роль в этой истории. Не только из-за своей мощи, но и потому, что, когда Украина отказалась от ядерного оружия, Америка была частью гарантии того, что суверенитет и границы Украины будут соблюдены", — сказал Гарри.

Трамп также не ответил прямо на вопрос, пригласит ли он Гарри на ужин во время государственного визита короля Карла III и королевы Камиллы на следующей неделе.

Отметим, как сообщал Главред, ранее российский комик Максим Галкин, который активно поддерживает Украину после террористического вторжения РФ, показал Аллу Пугачеву в ее естественном виде.

Кроме того, украинский известный кулинар Владимир Ярославский накормил принца Гарри, во время его неаносированного визита в Киев.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: принц Гарри Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьей, и переехали в США, сообщает Википедия. 10 апреля 2025 года приехал с необъявленным визитом во Львов и посетил центр реабилитации гражданских медиков и раненых военных и встретился с 10-летним парнем, который выжил, но потерял мать после удара по Виннице российскими оккупантами. Сам Гарри сообщил, что это его первый, но не последний визит в Украину.

