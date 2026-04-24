Трамп накинулся на принца Гарри за визит в Киев: что он сказал

Алена Кюпели
24 апреля 2026, 14:47
Президент США также добавил, что он очень ценит советы принца Гарри.
Трамп, принц Гарри
Трамп с сарказмом заговорил про визит принца Гарри в Киев / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, УНИАН



  • Что сказал Трамп
  • Чем Гарри "задел" Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что герцог Сассекский "не выражал мнение Великобритании", когда призвал США проявить "лидерство" в вопросе Украины.

Таким образом, как пишет Би-Би-Си, Трамп прокомментировал визит принца Гарри в столицу Украину Киев.

Выступая во время неожиданного визита в Киев и не упоминая Трампа по имени, принц Гарри сказал, что США должны "показать, что они могут выполнять свои международные договорные обязательства — не из благотворительности, а из-за своей неизменной роли в глобальной безопасности и стратегической стабильности".

Принца Гарри угощали в Киеве
Принца Гарри угощали в Киеве / Скриншот видео

Между тем, Трамп с сарказмом ответил: "Принц Гарри? Как у него дела? Как его жена? Передайте ей привет. Я знаю одно: принц Гарри точно не выражает мнение Великобритании".

"Думаю, я говорю от имени Великобритании больше, чем принц Гарри", - вызвался Трамп на представителя британской монархии.

Президент США также добавил, что он очень ценит советы принца Гарри.

Неожиданная поездка принца Гарри в Украину состоялась через несколько дней после его отъезда из Австралии, которую он и его жена Меган, оба уже не являющиеся работающими членами королевской семьи, посетили в частном порядке.

Дональд Трамп
Дональд Трамп высказался про принца Гарри / Фото: Белый дом

"Соединенные Штаты играют уникальную роль в этой истории. Не только из-за своей мощи, но и потому, что, когда Украина отказалась от ядерного оружия, Америка была частью гарантии того, что суверенитет и границы Украины будут соблюдены", — сказал Гарри.

Трамп также не ответил прямо на вопрос, пригласит ли он Гарри на ужин во время государственного визита короля Карла III и королевы Камиллы на следующей неделе.

Отметим, как сообщал Главред, ранее российский комик Максим Галкин, который активно поддерживает Украину после террористического вторжения РФ, показал Аллу Пугачеву в ее естественном виде.

Кроме того, украинский известный кулинар Владимир Ярославский накормил принца Гарри, во время его неаносированного визита в Киев.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: принц Гарри

Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьей, и переехали в США, сообщает Википедия. 10 апреля 2025 года приехал с необъявленным визитом во Львов и посетил центр реабилитации гражданских медиков и раненых военных и встретился с 10-летним парнем, который выжил, но потерял мать после удара по Виннице российскими оккупантами. Сам Гарри сообщил, что это его первый, но не последний визит в Украину.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новый обмен пленными: домой вернулись почти 200 защитников

Новый обмен пленными: домой вернулись почти 200 защитников

15:56Война
ВСУ атаковали важный завод РФ по производству дронов: что удалось уничтожить

ВСУ атаковали важный завод РФ по производству дронов: что удалось уничтожить

15:21Война
"10 из 30 проектов готовы": Федоров рассказал о подготовке реформы мобилизации

"10 из 30 проектов готовы": Федоров рассказал о подготовке реформы мобилизации

14:10Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Угроза массированного удара РФ: названы вероятные сроки атаки

Угроза массированного удара РФ: названы вероятные сроки атаки

Гороскоп Таро на май 2026: Козерогам - перемены, Водолеям - свобода, Рыбам - деньги

Гороскоп Таро на май 2026: Козерогам - перемены, Водолеям - свобода, Рыбам - деньги

Три знака зодиака разбогатеют в конце месяца — кто среди счастливчиков

Три знака зодиака разбогатеют в конце месяца — кто среди счастливчиков

Киев и область накроет резкое похолодание: синоптики предупредили о заморозках

Киев и область накроет резкое похолодание: синоптики предупредили о заморозках

Погода вносит свои коррективы: когда и чем провести вторую обработку сада

Погода вносит свои коррективы: когда и чем провести вторую обработку сада

Последние новости

15:56

Новый обмен пленными: домой вернулись почти 200 защитников

15:21

ВСУ атаковали важный завод РФ по производству дронов: что удалось уничтожить

15:18

Битва за контроль над "СКАЙ-ДЕВЕЛОПМЕНТ": Минюст рассмотрит жалобу на возможное рейдерское вмешательство

15:18

Неприятный запах исчезнет за ночь — что нужно положить в холодильникВидео

15:15

"Худший фильм всех времен": Аль Пачино считал "Крестного отца" провалом

У Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны БеларусиУ Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны Беларуси
15:10

Боковые кнопки смартфона обладают скрытыми функциями: чем они полезны

14:57

Ощутимое потепление посетит Житомирщину, но радоваться рано: чем расстроит погода

14:47

Трамп накинулся на принца Гарри за визит в Киев: что он сказал

14:14

Гороскоп Таро на завтра 25 апреля: Тельцам наслаждаться, Близнецам - выбор

Реклама
14:10

"10 из 30 проектов готовы": Федоров рассказал о подготовке реформы мобилизации

14:07

"Боженька меня вывез": Повалий выдала бред о побеге из УкраиныВидео

14:06

Супруги купили дом вслепую и уехали из города в село: итог удивилВидео

14:02

Рассада помидоров побелела после высадки в грунт: как спасти будущий урожай

13:53

В Украине снизятся цены на топливо: сетям АЗС дали 10 дней

13:47

Гороскоп на завтра, 25 апреля: Скорпионам - споры, Рыбам - подарок

13:15

"Ты мне должна": Ани Лорак публично пожаловалась на обнаглевшую дочь

13:09

Снег, заморозки и ветер: синоптик предупредила об изменениях погоды на выходных

13:05

Борщ и форшмак: чем Ярославский накормил принца Гарри в Киеве

12:35

Голуби исчезнут с балкона навсегда: один простой способ, который действительно работает

12:17

Хозяйка делилась молоком с котенком: он вырос и не дает ей поестьВидео

Реклама
12:04

Китайский гороскоп на завтра, 25 апреля: Змеям - гибкость, Крысам - сюрпризы

12:02

Буданов назвал единство ключом к победе

12:00

Убийства и инсульт: кто умер из участников "Мастер Шеф"

11:53

Дерево силы по дате рождения: как определить и можно ли вырастить его дома

11:52

Россия может напасть на НАТО через несколько месяцев - премьер Польши

11:34

Отнюдь не "колокольчики": как правильно назвать эти нежные синие цветы на украинском

11:26

Мальчик во время прогулки нашел древнюю монету: ее ценность удивляет

11:20

РФ стягивает пехоту и готовится к наступлению на горячем направлении — полковник

11:05

Боржемская засветила кольцо на безымянном пальце: "Намерения по отношению ко мне"

10:54

Кому молиться 25 апреля о гармонии в семье: какой церковный праздник

10:32

Путин впервые сделал важное признание перед россиянами на фоне падения рейтингов - ISW

10:08

Дроны РФ атаковали балкер в Черном море: судно шло в Украину

09:54

"Случился приступ": у известного ведущего обнаружили опухоль мозгаВидео

09:28

В Киеве - взрывы, работает ПВО: что известно об атаке РФ

09:21

Война с Ираном расходует боеприпасы США быстрее, чем их производят: чем это опасно

08:38

Скрывали правду и теряли позиции: Генштаб отреагировал на скандал с голодающими бойцами ВСУВидео

08:24

Трамп набросился на принца Гарри из-за заявления относительно Украины: что его разозлило

08:10

Как война с Ираном обнажила слабое место армии США: Невзлин раскрыл деталимнение

07:55

Трамп не против: США могут пригласить Путина на саммит G20 - WP

06:45

РФ ударила по Одессе: повреждены многоэтажки, есть жертвы и много раненыхФото

Реклама
05:33

Три знака зодиака разбогатеют в конце месяца — кто среди счастливчиков

05:09

Названы лучшие породы собак: подходят для семьи и не требуют особого уходаВидео

04:10

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке с библиотекарем за 43 с

04:00

Ожидаются сильные шквалы: опасная погода надвигается на Тернопольщину

03:30

Гороскоп Таро на май 2026: Козерогам - перемены, Водолеям - свобода, Рыбам - деньгиВидео

03:00

Удаляет даже стойкие пятна: одна кнопка в стиралке сделает одежду в разы чищеВидео

02:15

Учёные ошеломили находкой: под Африкой нашли разлом, дробящий континент надвое

01:05

Киев и область накроет резкое похолодание: синоптики предупредили о заморозках

00:10

Война РФ с НАТО: раскрыты вероятные направления российского штурма

23 апреля, четверг
23:55

Как часто нужно перезагружать смартфон: эксперты вынесли вердиктВидео

