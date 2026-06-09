Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Для будущих поколений": демонтированный памятник Булгакову хотят сохранить

Анна Косик
9 июня 2026, 16:26
google news Подпишитесь
на нас в Google
Планируется, что памятник, демонтаж которого вызвал бурные дискуссии среди украинцев, будет храниться не в Киеве.
памятник булгакову
Памятник Булгакову будет храниться не в столице / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот с YouTube

Главное:

  • Демонтированный памятник Булгакову будет храниться в Полтаве
  • Частный музей планирует выкупить монумент
  • Основатель музея хочет сохранить памятник для будущих поколений

Недавно в Киеве демонтировали памятник Михаилу Булгакову. Это событие вызвало значительный общественный резонанс. А теперь выяснилось, что Полтавский художественный музей Виктора Бажана хочет выкупить этот памятник.

Об этом изданию "Суспільне" рассказал основатель музея Виктор Бажан. По его словам, музей хочет сделать это, чтобы сохранить памятник для будущих поколений.

видео дня

"Памятник планирую выкупить для того, чтобы сохранить его для следующих поколений, а также снять эту непосильную ношу с дочери скульптора, которой сейчас принадлежит монумент. Меня беспокоит, что исчезает художественное наследие", — подчеркнул Бажан.

Основатель музея добавил, что не планирует популяризировать или прославлять Булгакова, в том числе и потому, что это запрещено законом. Но памятник писателю хочет хранить во дворике музея, на своей частной территории.

Сейчас Бажан и семья скульптора договариваются о стоимости памятника. После этого монумент транспортируют в Полтаву.

Последние новости Полтавы и области

Напомним, Главред писал, что впервые в Украине по материалам СБУ действующий судья получила 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества за работу на ФСБ РФ. СБУ задержала агентку российских служб в Полтаве.

Ранее сообщалось, что в Полтавской области снизилась средняя заработная плата. В апреле 2026 года работники различных сфер в Полтавской области получали в среднем 24963 гривны. В марте текущего года средняя зарплата была на 303 гривны больше.

Накануне стало известно, что объектом, который потенциально может стать целью для ударов РФ, является Кременчугская ГЭС. В случае удара по этой ГЭС на территории вблизи Кременчуга, где Днепр уже течет к Каменскому водохранилищу, возможны наводнения.

Читайте также:

Об источнике: "Суспільне"

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно — НСТУ) или Общественное вещание — украинская общественная телерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радиоканалы "Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка" и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а также цифровые платформы, в частности интернет-СМИ "Общественное Новости", "Общественное Культура" и "Общественное Спорт", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Полтавщина новости Полтавы Полтавская область Михаил Булгаков
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Прекращение огня несет скрытый риск для Украины - Зеленский объяснил почему

Прекращение огня несет скрытый риск для Украины - Зеленский объяснил почему

15:49Война
Рада приняла закон о "налоге на OLX": к чему теперь следует готовиться украинцам

Рада приняла закон о "налоге на OLX": к чему теперь следует готовиться украинцам

14:36Экономика
Без воды, в состоянии истощения: на Одесщине дети более 12 часов писали НМТ

Без воды, в состоянии истощения: на Одесщине дети более 12 часов писали НМТ

13:58Образование
Реклама

Популярное

Ещё
Огурцы пойдут активно в рост: эксперт поделился рецептом домашнего стимулятора

Огурцы пойдут активно в рост: эксперт поделился рецептом домашнего стимулятора

Ни на градус больше: какая должна быть температура в холодильнике летом

Ни на градус больше: какая должна быть температура в холодильнике летом

Карта Deep State онлайн за 9 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Как вернуть акриловой или чугунной ванне белоснежный вид: простые способы, которые помогут

Как вернуть акриловой или чугунной ванне белоснежный вид: простые способы, которые помогут

"Нам нужны ваши деньги": Зеленский сделал неожиданное заявление об Абрамовиче

"Нам нужны ваши деньги": Зеленский сделал неожиданное заявление об Абрамовиче

Последние новости

16:52

Обычная вещь из сарая, которую многие считают мусором, спасает урожай

16:50

Как ещё можно назвать Евгению на украинском: мягкие и благозвучные варианты

16:46

"Ее не было в Украине": стало известно, где жила Ротару во время войны

16:26

"Для будущих поколений": демонтированный памятник Булгакову хотят сохранить

16:23

В Черкасской области конфликт с ТЦК закончился стрельбой: что известно

Для России наступает час Ч, Путина уже готовы сдать – МаксаковаДля России наступает час Ч, Путина уже готовы сдать – Максакова
16:10

Защитник двора или угроза: почему не стоит пилить грецкий орех во дворе

15:59

Зачем опытные хозяйки кладут мел в шкаф: копеечный лайфхакВидео

15:50

Как правильно организовать гардероб в шкафу: места станет вдвое большеВидео

15:49

Прекращение огня несет скрытый риск для Украины - Зеленский объяснил почему

Реклама
15:20

Кэти Перри и Джастин Трюдо официально подтвердили свои отношения

15:00

Девушка сделала ДНК-тест ради забавы и осталась без семьи

14:59

Гороскоп Таро на завтра 10 июня: Стрельцам - честность, Козерогам - думать о себе

14:47

Странный новый вид паука притворяется жертвой, скрывая опасный секрет

14:40

Химия не понадобится: три рабочие способы, которые избавят от колорадского жукаВидео

14:39

"Злобный": известный ведущий раскрыл нелицеприятное об Остапчуке

14:36

Рада приняла закон о "налоге на OLX": к чему теперь следует готовиться украинцам

14:25

Нужно ли чистить молодой картофель: в одном случае кожура становится опаснойВидео

14:20

Не лично в руках Путина: Максакова объяснила, как элиты РФ хотят сохранить власть

13:58

Без воды, в состоянии истощения: на Одесщине дети более 12 часов писали НМТ

13:48

США в ООН заявили, что вторжение в Украину стало для РФ стратегическим провалом

Реклама
13:35

Як купувати автозапчастини онлайн і не помилитися новости компании

13:31

"И его погубила, и сама при смерти": Симоньян публично уничтожили в РоссииВидео

13:07

На картине 160-летней давности заметили девушку с iPhone в рукахВидео

13:06

Лаял на улице: странная выходка Винника попала на видеоВидео

12:29

Гендер-пати в Сен-Тропе: Галкин и Варнава провели праздник для "мисс Украина"

12:18

Кому нельзя пить алкоголь по дате рождения: астрологи назвали датыВидео

12:16

Доллар резко взлетел: что происходит с курсом в банках и обменниках 9 июня

12:01

Китайский гороскоп на завтра, 10 июня: Быкам - освобождение, Петухам - неожиданности

11:55

Россия подготовилась к массированному обстрелу: какие регионы под угрозой

11:54

Рыбаки поймали самого крупного сома страны длиной почти 2,5 метра

11:39

Черная полоса закончилась: трех знаков зодиака ждет невероятный поворот с 9 июня

11:34

Без затяжных дождей, но с сюрпризом: какая погода ждет Одессу до конца недели

11:17

В Украине начнет печь солнце и парить: синоптик назвала дату смены погоды

11:13

Многие люди удивились, узнав чем теперь выгодно отапливать домВидео

11:02

"Такого мужчину": Никитюк обратилась к жениху и раскрыла его прозвище

10:58

Китай имеет к ним доступ: "Флэш" предупредил об угрозе некоторых устройств в Украине

10:49

Гурманы по гороскопу: астролог назвала знаки с самым изысканным вкусом

10:12

Новый рецепт салата из молодой капусты за 5 минут - съедят до последней ложки

10:03

"От таких нужно бежать": жена Ращука поставила точку в браке после измен

10:00

Христианский корпус, фонд "Надежда", Валерий Дубиль и UNBROKEN объединились для поддержки военных

Реклама
09:51

Движение остановлено: дроны снова ударили по ключевому мосту между Херсонщиной и Крымом

09:20

Втянули когти от паники: Максакова назвала месяц, когда посыплется режим ПутинаВидео

09:04

Россияне выводят часть подразделений из сложного участка фронта - что произошло

08:40

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 9 июня (обновляется)

08:23

Зарево в небе и столб черного дыма: Луганщину второй день подряд атакуют дроны

08:15

Карта Deep State онлайн за 9 июня: что происходит на фронте (обновляется)

08:05

Польша рискует потерять союз с Украиной: Андрусив - о спорах вокруг УПАмнение

07:53

"Нам нужны ваши деньги": Зеленский сделал неожиданное заявление об Абрамовиче

06:54

РФ ударила по Харькову и Чугуеву: повреждены дома, кафе, бизнес-центр и храм, есть жертвыФото

05:55

"Никаких подачек": Фреймут сделала редкое признание про отношенияВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять