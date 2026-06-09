"Для будущих поколений": демонтированный памятник Булгакову хотят сохранить

Планируется, что памятник, демонтаж которого вызвал бурные дискуссии среди украинцев, будет храниться не в Киеве.

https://glavred.info/ukraine/dlya-budushchih-pokoleniy-demontirovannyy-pamyatnik-bulgakovu-hotyat-sohranit-10771589.html Ссылка скопирована

Памятник Булгакову будет храниться не в столице / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот с YouTube

Главное:

Демонтированный памятник Булгакову будет храниться в Полтаве

Частный музей планирует выкупить монумент

Основатель музея хочет сохранить памятник для будущих поколений

Недавно в Киеве демонтировали памятник Михаилу Булгакову. Это событие вызвало значительный общественный резонанс. А теперь выяснилось, что Полтавский художественный музей Виктора Бажана хочет выкупить этот памятник.

Об этом изданию "Суспільне" рассказал основатель музея Виктор Бажан. По его словам, музей хочет сделать это, чтобы сохранить памятник для будущих поколений.

видео дня

"Памятник планирую выкупить для того, чтобы сохранить его для следующих поколений, а также снять эту непосильную ношу с дочери скульптора, которой сейчас принадлежит монумент. Меня беспокоит, что исчезает художественное наследие", — подчеркнул Бажан.

Основатель музея добавил, что не планирует популяризировать или прославлять Булгакова, в том числе и потому, что это запрещено законом. Но памятник писателю хочет хранить во дворике музея, на своей частной территории.

Сейчас Бажан и семья скульптора договариваются о стоимости памятника. После этого монумент транспортируют в Полтаву.

Последние новости Полтавы и области

Напомним, Главред писал, что впервые в Украине по материалам СБУ действующий судья получила 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества за работу на ФСБ РФ. СБУ задержала агентку российских служб в Полтаве.

Ранее сообщалось, что в Полтавской области снизилась средняя заработная плата. В апреле 2026 года работники различных сфер в Полтавской области получали в среднем 24963 гривны. В марте текущего года средняя зарплата была на 303 гривны больше.

Накануне стало известно, что объектом, который потенциально может стать целью для ударов РФ, является Кременчугская ГЭС. В случае удара по этой ГЭС на территории вблизи Кременчуга, где Днепр уже течет к Каменскому водохранилищу, возможны наводнения.

Читайте также:

Об источнике: "Суспільне" Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно — НСТУ) или Общественное вещание — украинская общественная телерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радиоканалы "Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка" и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а также цифровые платформы, в частности интернет-СМИ "Общественное Новости", "Общественное Культура" и "Общественное Спорт", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред