Автокатастрофа в Киеве: школьник трагически погиб в страшном ДТП

Важное:
- Погиб в ДТП ученик школы "София" Григорий Глушич
- Мальчик недавно окончил 6-й класс и готовился к летним каникулам
В Киеве в результате ужасного дорожно-транспортного происшествия погиб ученик Киевской Вальдорфской школы "София" Григорий Глушич.
О случившемся сообщили представители учебного заведения. Сообщение размещено в соцсетях.
Отмечается, что трагедия произошла 5 июня. Мальчик недавно окончил 6-й класс и готовился к летним каникулам.
В школе выразили соболезнования родным и близким погибшего, отметив, что эта утрата стала тяжелым потрясением для всего школьного сообщества.
"Семья нашего сообщества — семья Александры, Алексея и Алисы потеряла ребенка. Это боль для всех нас", — отметили в школе.
Смертельное ДТП в Киеве: водитель с долгим списком нарушений
В Киеве произошла трагическая авария, которая унесла жизни четырех человек, включая ребенка, 5 июня. Как сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, водитель, устроивший ДТП, ранее 38 раз нарушал правила дорожного движения. Отмечается, что большинство нарушений связано с превышением скорости.
Ранее Главред сообщал, что под Киевом погиб известный украинский эколог, защитник природы Владимир Борейко. Известно, что он погиб в ДТП. Об этом сообщила в Facebook жена Борейко, спецкорреспондент "Новой газеты" в Украине Ольга Мусафирова.
Напомним, во Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием прокурора одной из окружных прокуратур. В результате ДТП погиб ребенок, еще один получил травмы и был госпитализирован. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.
Ранее финалистка "Холостяка" попала в ДТП. После отдыха с Тарасом Цимбалюком в Буковеле Анастасия Половинкина отправилась в Харьков, чтобы навестить родителей. По дороге по заснеженной трассе с девушкой произошла неприятность — автомобиль финалистки шоу оказался в кювете.
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Об источнике: Национальная полиция Украины
Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.
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