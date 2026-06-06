Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Регионы

Автокатастрофа в Киеве: школьник трагически погиб в страшном ДТП

Алексей Тесля
6 июня 2026, 23:35обновлено 7 июня, 00:29
google news Подпишитесь
на нас в Google
В школе выразили соболезнования родным и близким погибшего ученика.
Screenshot
В Киеве в ДТП погиб Григорий Глушич / Коллаж: Главред, фото: Facebook/KyivSophiaWaldorf, Facebook/kyiv.gp.gov.ua

Важное:

  • Погиб в ДТП ученик школы "София" Григорий Глушич
  • Мальчик недавно окончил 6-й класс и готовился к летним каникулам

В Киеве в результате ужасного дорожно-транспортного происшествия погиб ученик Киевской Вальдорфской школы "София" Григорий Глушич.

О случившемся сообщили представители учебного заведения. Сообщение размещено в соцсетях.

видео дня

Отмечается, что трагедия произошла 5 июня. Мальчик недавно окончил 6-й класс и готовился к летним каникулам.

В школе выразили соболезнования родным и близким погибшего, отметив, что эта утрата стала тяжелым потрясением для всего школьного сообщества.

"Семья нашего сообщества — семья Александры, Алексея и Алисы потеряла ребенка. Это боль для всех нас", — отметили в школе.

Смертельное ДТП в Киеве: водитель с долгим списком нарушений

В Киеве произошла трагическая авария, которая унесла жизни четырех человек, включая ребенка, 5 июня. Как сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, водитель, устроивший ДТП, ранее 38 раз нарушал правила дорожного движения. Отмечается, что большинство нарушений связано с превышением скорости.

Ранее Главред сообщал, что под Киевом погиб известный украинский эколог, защитник природы Владимир Борейко. Известно, что он погиб в ДТП. Об этом сообщила в Facebook жена Борейко, спецкорреспондент "Новой газеты" в Украине Ольга Мусафирова.

Напомним, во Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием прокурора одной из окружных прокуратур. В результате ДТП погиб ребенок, еще один получил травмы и был госпитализирован. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Ранее финалистка "Холостяка" попала в ДТП. После отдыха с Тарасом Цимбалюком в Буковеле Анастасия Половинкина отправилась в Харьков, чтобы навестить родителей. По дороге по заснеженной трассе с девушкой произошла неприятность — автомобиль финалистки шоу оказался в кювете.

Читайте также:

Об источнике: Национальная полиция Украины

Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости Киева ДТП
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зарплаты до 44 тысяч грн: когда украинцам ждать роста доходов

Зарплаты до 44 тысяч грн: когда украинцам ждать роста доходов

22:18Экономика
Около 7% мобилизованных украинцев имеют право на отсрочку - военный омбудсмен

Около 7% мобилизованных украинцев имеют право на отсрочку - военный омбудсмен

21:24Украина
"Фанатик в Кремле": Сибига жестко припечатал Путина за отказ от переговоров

"Фанатик в Кремле": Сибига жестко припечатал Путина за отказ от переговоров

20:27Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Это катастрофа": Лукашенко заговорил об участии в войне против Украины

"Это катастрофа": Лукашенко заговорил об участии в войне против Украины

Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке мальчика и призрака за 15 с

Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке мальчика и призрака за 15 с

Почему черные автомобили были большой редкостью в СССР: ответ удивит многих

Почему черные автомобили были большой редкостью в СССР: ответ удивит многих

Владельцы солнечных панелей развеяли популярные мифы о деньгах

Владельцы солнечных панелей развеяли популярные мифы о деньгах

Гороскоп на завтра, 7 июня: Девам — неприятности, Стрельцам — прибыль

Гороскоп на завтра, 7 июня: Девам — неприятности, Стрельцам — прибыль

Последние новости

23:35

Автокатастрофа в Киеве: школьник трагически погиб в страшном ДТП

23:34

Популярный Голливудский актер изменился до неузнаваемостиВидео

22:58

Опять балуется: хищный Галкин убил на повал новым смелым фото

22:33

Баллистика достанет до Москвы: детали о новой украинской дальнобойной ракете

22:18

Зарплаты до 44 тысяч грн: когда украинцам ждать роста доходов

От России мало что останется: Эйдман – о предвестниках катастрофы в РФ и страхах ПутинаОт России мало что останется: Эйдман – о предвестниках катастрофы в РФ и страхах Путина
21:49

Секрет прекращения войны в Украине раскрыт: одно решение может изменить все

21:24

Около 7% мобилизованных украинцев имеют право на отсрочку - военный омбудсмен

20:31

В Киеве назвали пляжи, где вода опасна для купания - список

20:29

Зелень без сушилки: как сохранить цвет и аромат лука до самой зимы

Реклама
20:27

"Фанатик в Кремле": Сибига жестко припечатал Путина за отказ от переговоров

19:28

Секрет идеальных роз: простой сосед спасёт куст от гибели и черной пятнистостиВидео

19:27

"Иду по обломкам жизни": атака РФ по Львову повредила квартиру известной певицы

19:19

РФ копирует украинскую тактику ударов дронами - "Флэш" предупредил о новой угрозе

19:10

Кремль ищет новый повод для скандала: Коваленко об атаке в Азовском моремнение

18:41

Роскошная Анита Луценко рассказала, что делает для красоты: восемь правил

18:32

Их дом наполнен любовью — какие знаки зодиака являются заботливыми бабушками

18:29

"Это проблема": РФ пошла на прорыв, в ВСУ назвали "горячее" направление

18:28

Люди, родившиеся в конкретный период, наделены особым талантом к творчеству

18:28

В Кремле официально переписали историю Киева — что придумали и изменили

18:07

Надвигается настоящий Армагеддон: часть Украины атакует мощный шторм

Реклама
18:04

Странная привычка собаки раскрыла тайну, о которой никто не зналВидео

17:47

Наступление на Ровенскую АЭС и не только: названы сценарии нападения Беларуси на Украину

17:41

Киев затопляет: на Украину обрушился мощный грозовой шторм

17:31

Рабочие прокладывали трубопровод и сделали сенсационную находку

17:31

Ловушка в НМТ: какие наречия чаще всего пишутся с ошибками

17:29

Дроны ССО взяли под огневой контроль сухопутный коридор оккупантов в Крым

17:28

В Украине резко изменили цены на популярный овощ: какая цена на сегодня

17:09

"Это катастрофа": Лукашенко заговорил об участии в войне против Украины

16:54

"Это не любовь": Инна Мирошниченко сделала откровенное признание о браке

16:48

Девушка показала, как превратить старую мебель в украшение для домаВидео

16:25

НАТО может утвердить пакет помощи Украине на 70 млрд евро – СМИ

16:24

Мощные удары дронов: поражена база Балтфлота, взорван ракетный арсенал РФ

16:22

Зачем в кофе добавляют поваренную соль — неожиданный лайфхак от бариста

16:16

Владельцы солнечных панелей развеяли популярные мифы о деньгах

15:58

Китайский гороскоп на завтра, 7 июня: Лошадям - путаница, Кроликам - упрямство

15:58

Россия атаковала Запорожье средь бела дня: пострадал ребенок, что известноФото

15:38

Традиционные растения-обереги: что обязательно нужно посадить возле дома

15:25

Кремль вернулся к мирному плану Трампа, но есть нюанс: названы детали переговоров

15:22

Почему 7 июня нельзя работать после полудня: какой церковный праздник

15:12

Почти 40 раз нарушал ПДД: новые подробности смертельного ДТП в КиевеФото

Реклама
15:05

Часть территорий затопит: Россия может ударить по гидросооружениям Украины

14:57

Почему кот падает на спину и показывает живот — настоящая причина удивит многихВидео

14:39

Клубней станет в два раза больше: как и когда окучивать картофельВидео

14:32

Старинный бабушкин трюк заставил ванну сиять без дорогих средств

14:19

"Надо готовиться к худшему": в ГПСУ оценили угрозу наступления на Киев и западные области

14:13

Твое тело меняется: Кейт Миддлтон сделала откровенное признание о борьбе с раком

14:08

"Обязательно добьемся": Лавров назвал новое условие для окончания войны в Украине

13:57

Теперь сын: по Брэду Питту нанесли еще один удар

13:46

РФ ударила дроном по машине Олега Тягнибока на фронте: в каком он состоянии

13:44

Самые мягкие родители по гороскопу: кто балует детей чаще всего

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять