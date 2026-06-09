В Черкасской области конфликт с ТЦК закончился стрельбой: что известно

В Черкасской области полиция возбудила уголовное дело после конфликта с участием представителей РТЦК и сотрудников одного из предприятий.

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Новости Черкасс — в Черкасской области конфликт с ТЦК закончился перестрелкой / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

В Звенигородском районе конфликт между ТЦК и гражданскими лицами завершился стрельбой

Полиция возбудила дело по факту возможного похищения человека мужчинами

В Черкасском областном ТЦК начали служебное расследование инцидента

В Звенигородском районе произошел конфликт между представителями районного территориального центра комплектования и работниками одного из предприятий, который завершился стрельбой и использованием газового баллончика. Об этом сообщила полиция Черкасской области.

По предварительной информации, инцидент произошел 8 июня. Между работниками одного из предприятий и представителями РТЦК возник конфликт, во время которого один из мужчин применил газовый баллончик, а другой произвел выстрел в воздух из стартового пистолета. После этого работники РТЦК увезли одного из участников конфликта с места происшествия.

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Полиция Черкасской области / Скриншот

В полиции Черкасской области сообщили, что по факту инцидента открыто уголовное производство по статье о незаконном лишении свободы или похищении человека. Процессуальное руководство по делу осуществляет Черкасская специализированная прокуратура в сфере обороны.

Правоохранители проводят необходимые следственные действия, опрашивают свидетелей и очевидцев и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Пресс-секретарь Черкасского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Богдан Петриченко сообщил, что по данному факту в настоящее время ведется служебное расследование.

"В настоящее время проводится служебное расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства происшествия. Если факт нарушения или превышения служебных полномочий подтвердится, виновные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности", — сказал он в комментарии "Суспильному".

Кто может лишиться бронирования — комментарий юриста

Как писал Главред, военнообязанные граждане Украины, оформившие бронирование через портал "Дія", могут одновременно лишиться отсрочки от мобилизации в случае, если предприятие утратит статус критически важного или не подтвердит его в установленные сроки. Об этом сообщил управляющий партнер юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры" Никита Муренко.

По его словам, процедура бронирования через портал "Дія" происходит в автоматическом режиме и достаточно проста в оформлении.

"И это может выглядеть так: наступит крайний срок или, если они все же не отменят приказы задним числом, предприятие будет иметь статус критически важного до определенной даты и до этой даты будет иметь право бронировать сотрудников. Соответственно, с этого дня у всех работников, которые были забронированы, бронь снимается, и они становятся призывными в ряды Вооруженных сил Украины на период мобилизации", — предупредил он.

Вручение повесток в Украине / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Отметим, что реформа ТЦК в Украине предусматривает создание Офисов резерва+, которые будут выполнять функции комплектования и социального сопровождения. В Министерстве обороны планируют размещать точки рекрутинга в общественных местах для упрощения мобилизационных процессов и передать часть социальных функций в отдельные подразделения, что поможет оптимизировать работу. О перспективах этих изменений рассказали источники в парламенте.

В Полтавской области введен новый порядок ротации военнослужащих ТЦК, который предусматривает участие в боевых действиях только тех, кто имеет статус участника боевых действий, а остальные получат практический опыт на передовой. Полтавский областной ТЦК объявил, что новое постановление направлено на повышение уровня профессионализма и понимания реальной ситуации среди военных, выполняющих задачи в территориальных центрах комплектования.

Как ранее сообщал Главред, в Черкасской области количество групп ТЦК изменилось в зависимости от мобилизационных потребностей, а вручение повесток осуществляется круглосуточно. В соответствии с постановлением Кабмина, состав групп формируется с учетом участия представителей ТЦК и полиции, что обеспечивает оперативность работы во время военного положения и поддерживает обороноспособность региона.

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Об источнике: Национальная полиция Украины Национальная полиция Украины — центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание общественной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.

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