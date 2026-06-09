Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

В Черкасской области конфликт с ТЦК закончился стрельбой: что известно

Юрий Берендий
9 июня 2026, 16:23
google news Подпишитесь
на нас в Google
В Черкасской области полиция возбудила уголовное дело после конфликта с участием представителей РТЦК и сотрудников одного из предприятий.
В Черкасской области конфликт с ТЦК закончился стрельбой: что известно
Новости Черкасс — в Черкасской области конфликт с ТЦК закончился перестрелкой / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • В Звенигородском районе конфликт между ТЦК и гражданскими лицами завершился стрельбой
  • Полиция возбудила дело по факту возможного похищения человека мужчинами
  • В Черкасском областном ТЦК начали служебное расследование инцидента

В Звенигородском районе произошел конфликт между представителями районного территориального центра комплектования и работниками одного из предприятий, который завершился стрельбой и использованием газового баллончика. Об этом сообщила полиция Черкасской области.

По предварительной информации, инцидент произошел 8 июня. Между работниками одного из предприятий и представителями РТЦК возник конфликт, во время которого один из мужчин применил газовый баллончик, а другой произвел выстрел в воздух из стартового пистолета. После этого работники РТЦК увезли одного из участников конфликта с места происшествия.

видео дня
Полиция Черкасской области
Полиция Черкасской области / Скриншот

В полиции Черкасской области сообщили, что по факту инцидента открыто уголовное производство по статье о незаконном лишении свободы или похищении человека. Процессуальное руководство по делу осуществляет Черкасская специализированная прокуратура в сфере обороны.

Правоохранители проводят необходимые следственные действия, опрашивают свидетелей и очевидцев и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Пресс-секретарь Черкасского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Богдан Петриченко сообщил, что по данному факту в настоящее время ведется служебное расследование.

"В настоящее время проводится служебное расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства происшествия. Если факт нарушения или превышения служебных полномочий подтвердится, виновные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности", — сказал он в комментарии "Суспильному".

Кто может лишиться бронирования — комментарий юриста

Как писал Главред, военнообязанные граждане Украины, оформившие бронирование через портал "Дія", могут одновременно лишиться отсрочки от мобилизации в случае, если предприятие утратит статус критически важного или не подтвердит его в установленные сроки. Об этом сообщил управляющий партнер юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры" Никита Муренко.

По его словам, процедура бронирования через портал "Дія" происходит в автоматическом режиме и достаточно проста в оформлении.

"И это может выглядеть так: наступит крайний срок или, если они все же не отменят приказы задним числом, предприятие будет иметь статус критически важного до определенной даты и до этой даты будет иметь право бронировать сотрудников. Соответственно, с этого дня у всех работников, которые были забронированы, бронь снимается, и они становятся призывными в ряды Вооруженных сил Украины на период мобилизации", — предупредил он.

Вручение повесток в Украине
Вручение повесток в Украине / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Отметим, что реформа ТЦК в Украине предусматривает создание Офисов резерва+, которые будут выполнять функции комплектования и социального сопровождения. В Министерстве обороны планируют размещать точки рекрутинга в общественных местах для упрощения мобилизационных процессов и передать часть социальных функций в отдельные подразделения, что поможет оптимизировать работу. О перспективах этих изменений рассказали источники в парламенте.

В Полтавской области введен новый порядок ротации военнослужащих ТЦК, который предусматривает участие в боевых действиях только тех, кто имеет статус участника боевых действий, а остальные получат практический опыт на передовой. Полтавский областной ТЦК объявил, что новое постановление направлено на повышение уровня профессионализма и понимания реальной ситуации среди военных, выполняющих задачи в территориальных центрах комплектования.

Как ранее сообщал Главред, в Черкасской области количество групп ТЦК изменилось в зависимости от мобилизационных потребностей, а вручение повесток осуществляется круглосуточно. В соответствии с постановлением Кабмина, состав групп формируется с учетом участия представителей ТЦК и полиции, что обеспечивает оперативность работы во время военного положения и поддерживает обороноспособность региона.

Другие новости:

Об источнике: Национальная полиция Украины

Национальная полиция Украины — центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание общественной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
мобилизация Черкассы Черкасская область Черкасчина Новости Черкассы ТЦК и СП
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Прекращение огня несет скрытый риск для Украины - Зеленский объяснил почему

Прекращение огня несет скрытый риск для Украины - Зеленский объяснил почему

15:49Война
Рада приняла закон о "налоге на OLX": к чему теперь следует готовиться украинцам

Рада приняла закон о "налоге на OLX": к чему теперь следует готовиться украинцам

14:36Экономика
Без воды, в состоянии истощения: на Одесщине дети более 12 часов писали НМТ

Без воды, в состоянии истощения: на Одесщине дети более 12 часов писали НМТ

13:58Образование
Реклама

Популярное

Ещё
Огурцы пойдут активно в рост: эксперт поделился рецептом домашнего стимулятора

Огурцы пойдут активно в рост: эксперт поделился рецептом домашнего стимулятора

Ни на градус больше: какая должна быть температура в холодильнике летом

Ни на градус больше: какая должна быть температура в холодильнике летом

Карта Deep State онлайн за 9 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Как вернуть акриловой или чугунной ванне белоснежный вид: простые способы, которые помогут

Как вернуть акриловой или чугунной ванне белоснежный вид: простые способы, которые помогут

"Нам нужны ваши деньги": Зеленский сделал неожиданное заявление об Абрамовиче

"Нам нужны ваши деньги": Зеленский сделал неожиданное заявление об Абрамовиче

Последние новости

16:52

Обычная вещь из сарая, которую многие считают мусором, спасает урожай

16:50

Как ещё можно назвать Евгению на украинском: мягкие и благозвучные варианты

16:46

"Ее не было в Украине": стало известно, где жила Ротару во время войны

16:26

"Для будущих поколений": демонтированный памятник Булгакову хотят сохранить

16:23

В Черкасской области конфликт с ТЦК закончился стрельбой: что известно

Для России наступает час Ч, Путина уже готовы сдать – МаксаковаДля России наступает час Ч, Путина уже готовы сдать – Максакова
16:10

Защитник двора или угроза: почему не стоит пилить грецкий орех во дворе

15:59

Зачем опытные хозяйки кладут мел в шкаф: копеечный лайфхакВидео

15:50

Как правильно организовать гардероб в шкафу: места станет вдвое большеВидео

15:49

Прекращение огня несет скрытый риск для Украины - Зеленский объяснил почему

Реклама
15:20

Кэти Перри и Джастин Трюдо официально подтвердили свои отношения

15:00

Девушка сделала ДНК-тест ради забавы и осталась без семьи

14:59

Гороскоп Таро на завтра 10 июня: Стрельцам - честность, Козерогам - думать о себе

14:47

Странный новый вид паука притворяется жертвой, скрывая опасный секрет

14:40

Химия не понадобится: три рабочие способы, которые избавят от колорадского жукаВидео

14:39

"Злобный": известный ведущий раскрыл нелицеприятное об Остапчуке

14:36

Рада приняла закон о "налоге на OLX": к чему теперь следует готовиться украинцам

14:25

Нужно ли чистить молодой картофель: в одном случае кожура становится опаснойВидео

14:20

Не лично в руках Путина: Максакова объяснила, как элиты РФ хотят сохранить власть

13:58

Без воды, в состоянии истощения: на Одесщине дети более 12 часов писали НМТ

13:48

США в ООН заявили, что вторжение в Украину стало для РФ стратегическим провалом

Реклама
13:35

Як купувати автозапчастини онлайн і не помилитися новости компании

13:31

"И его погубила, и сама при смерти": Симоньян публично уничтожили в РоссииВидео

13:07

На картине 160-летней давности заметили девушку с iPhone в рукахВидео

13:06

Лаял на улице: странная выходка Винника попала на видеоВидео

12:29

Гендер-пати в Сен-Тропе: Галкин и Варнава провели праздник для "мисс Украина"

12:18

Кому нельзя пить алкоголь по дате рождения: астрологи назвали датыВидео

12:16

Доллар резко взлетел: что происходит с курсом в банках и обменниках 9 июня

12:01

Китайский гороскоп на завтра, 10 июня: Быкам - освобождение, Петухам - неожиданности

11:55

Россия подготовилась к массированному обстрелу: какие регионы под угрозой

11:54

Рыбаки поймали самого крупного сома страны длиной почти 2,5 метра

11:39

Черная полоса закончилась: трех знаков зодиака ждет невероятный поворот с 9 июня

11:34

Без затяжных дождей, но с сюрпризом: какая погода ждет Одессу до конца недели

11:17

В Украине начнет печь солнце и парить: синоптик назвала дату смены погоды

11:13

Многие люди удивились, узнав чем теперь выгодно отапливать домВидео

11:02

"Такого мужчину": Никитюк обратилась к жениху и раскрыла его прозвище

10:58

Китай имеет к ним доступ: "Флэш" предупредил об угрозе некоторых устройств в Украине

10:49

Гурманы по гороскопу: астролог назвала знаки с самым изысканным вкусом

10:12

Новый рецепт салата из молодой капусты за 5 минут - съедят до последней ложки

10:03

"От таких нужно бежать": жена Ращука поставила точку в браке после измен

10:00

Христианский корпус, фонд "Надежда", Валерий Дубиль и UNBROKEN объединились для поддержки военных

Реклама
09:51

Движение остановлено: дроны снова ударили по ключевому мосту между Херсонщиной и Крымом

09:20

Втянули когти от паники: Максакова назвала месяц, когда посыплется режим ПутинаВидео

09:04

Россияне выводят часть подразделений из сложного участка фронта - что произошло

08:40

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 9 июня (обновляется)

08:23

Зарево в небе и столб черного дыма: Луганщину второй день подряд атакуют дроны

08:15

Карта Deep State онлайн за 9 июня: что происходит на фронте (обновляется)

08:05

Польша рискует потерять союз с Украиной: Андрусив - о спорах вокруг УПАмнение

07:53

"Нам нужны ваши деньги": Зеленский сделал неожиданное заявление об Абрамовиче

06:54

РФ ударила по Харькову и Чугуеву: повреждены дома, кафе, бизнес-центр и храм, есть жертвыФото

05:55

"Никаких подачек": Фреймут сделала редкое признание про отношенияВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять