В Черкасской области конфликт с ТЦК закончился стрельбой: что известно

О чем идет речь в материале:
- В Звенигородском районе конфликт между ТЦК и гражданскими лицами завершился стрельбой
- Полиция возбудила дело по факту возможного похищения человека мужчинами
- В Черкасском областном ТЦК начали служебное расследование инцидента
В Звенигородском районе произошел конфликт между представителями районного территориального центра комплектования и работниками одного из предприятий, который завершился стрельбой и использованием газового баллончика. Об этом сообщила полиция Черкасской области.
По предварительной информации, инцидент произошел 8 июня. Между работниками одного из предприятий и представителями РТЦК возник конфликт, во время которого один из мужчин применил газовый баллончик, а другой произвел выстрел в воздух из стартового пистолета. После этого работники РТЦК увезли одного из участников конфликта с места происшествия.
В полиции Черкасской области сообщили, что по факту инцидента открыто уголовное производство по статье о незаконном лишении свободы или похищении человека. Процессуальное руководство по делу осуществляет Черкасская специализированная прокуратура в сфере обороны.
Правоохранители проводят необходимые следственные действия, опрашивают свидетелей и очевидцев и устанавливают все обстоятельства происшествия.
Пресс-секретарь Черкасского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Богдан Петриченко сообщил, что по данному факту в настоящее время ведется служебное расследование.
"В настоящее время проводится служебное расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства происшествия. Если факт нарушения или превышения служебных полномочий подтвердится, виновные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности", — сказал он в комментарии "Суспильному".
Кто может лишиться бронирования — комментарий юриста
Как писал Главред, военнообязанные граждане Украины, оформившие бронирование через портал "Дія", могут одновременно лишиться отсрочки от мобилизации в случае, если предприятие утратит статус критически важного или не подтвердит его в установленные сроки. Об этом сообщил управляющий партнер юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры" Никита Муренко.
По его словам, процедура бронирования через портал "Дія" происходит в автоматическом режиме и достаточно проста в оформлении.
"И это может выглядеть так: наступит крайний срок или, если они все же не отменят приказы задним числом, предприятие будет иметь статус критически важного до определенной даты и до этой даты будет иметь право бронировать сотрудников. Соответственно, с этого дня у всех работников, которые были забронированы, бронь снимается, и они становятся призывными в ряды Вооруженных сил Украины на период мобилизации", — предупредил он.
Мобилизация в Украине - последние новости по теме
Отметим, что реформа ТЦК в Украине предусматривает создание Офисов резерва+, которые будут выполнять функции комплектования и социального сопровождения. В Министерстве обороны планируют размещать точки рекрутинга в общественных местах для упрощения мобилизационных процессов и передать часть социальных функций в отдельные подразделения, что поможет оптимизировать работу. О перспективах этих изменений рассказали источники в парламенте.
В Полтавской области введен новый порядок ротации военнослужащих ТЦК, который предусматривает участие в боевых действиях только тех, кто имеет статус участника боевых действий, а остальные получат практический опыт на передовой. Полтавский областной ТЦК объявил, что новое постановление направлено на повышение уровня профессионализма и понимания реальной ситуации среди военных, выполняющих задачи в территориальных центрах комплектования.
Как ранее сообщал Главред, в Черкасской области количество групп ТЦК изменилось в зависимости от мобилизационных потребностей, а вручение повесток осуществляется круглосуточно. В соответствии с постановлением Кабмина, состав групп формируется с учетом участия представителей ТЦК и полиции, что обеспечивает оперативность работы во время военного положения и поддерживает обороноспособность региона.
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Об источнике: Национальная полиция Украины
Национальная полиция Украины — центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание общественной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.
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