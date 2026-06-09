Без воды, в состоянии истощения: на Одесщине дети более 12 часов писали НМТ

В соцсетях разгорелся скандал из-за нечеловеческих условий проведения тестирования.

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Участники теста были очень измотаны / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/dmytro_lubinetzs

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В Одесской области дети сдавали НМТ более 12 часов

Участники НМТ часами не имели доступа к еде и воде

Объективность результатов НМТ была поставлена под сомнение

В Одесской области Национальный мультипредметный тест длился 13 часов. Об этом в Telegram сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Дети, пришедшие сдавать НМТ, просидели в укрытиях без базовых условий более половины суток. Причиной этого стала воздушная тревога в области.

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"В наше Представительство в Одесской области поступила информация о грубых нарушениях при организации тестирования в одном из экзаменационных центров. Помещение, где проводили НМТ, оказалось фактически не готовым к условиям военного положения и регулярным воздушным тревогам. Из-за постоянных остановок процедура длилась с 09:00 до около 22:00 — более 13 часов непрерывного стресса для детей", — говорится в сообщении.

Дети все это время не имели доступа к воде и еде. Также была существенно ограничена связь с родителями. Обратиться к ним могли только те дети, которым становилось плохо.

"Отдельно стоит отметить ситуацию с детьми-сиротами, которые фактически остались полностью без какой-либо поддержки во время многочасового пребывания в центре тестирования. Впоследствии, благодаря личной инициативе учителей и родителей, участникам все же удалось обеспечить доступ к питьевой воде и еде. Также неравнодушие и принцип "чужих детей не бывает" позволили хотя бы как-то обеспечить водой и едой детей-сирот и тех, чьи родители не смогли это привезти", — добавил Лубинец.

В каком состоянии находятся дети, проходившие НМТ

После 13 часов прохождения теста дети сообщают о критическом истощении, потере концентрации и невозможности нормально выполнять задания. Последние блоки заданий они выполняли в состоянии крайней усталости.

"Это ставит под сомнение объективность результатов, равенство условий для всех участников и саму справедливость оценивания. По имеющейся информации, участникам предложили дополнительную сессию НМТ — без четких дат и гарантий, что ситуация не повторится. Это недопустимый провал системы проведения НМТ в условиях военного положения, который не обеспечивает детям ни безопасности, ни базовых условий, ни равных возможностей и фактически нарушает права детей", — подчеркнул омбудсман.

Из-за такой организации НМТ Лубинец обратился в МОН с требованием немедленного реагирования и пересмотра процедур.

Реакция родителей на изнурительный НМТ

В соцсетях родители уже активно обсуждают ситуацию, сложившуюся в Одесской области. Некоторые украинцы считают, что проблемой стало то, что пункты сдачи НМТ организовали неправильно.

"Проблема в том, что не все пункты смогли сразу организовать сдачу экзамена в укрытиях (как это было предусмотрено в некоторых других городах). В результате — почти 12 часов дети находятся в укрытиях", — написала liliiaflores.

Обсуждение НМТ в Одесской области / фото: скриншот

Также пользователи отмечают нечеловеческие условия прохождения теста для детей.

"Дети писали НМТ 12 часов в Одесской области. Кого повезло, те написали за 10. Нет слов, чтобы описать возмущение... Не каждый взрослый человек сможет находиться в таких условиях в течение 10 часов, а я хочу напомнить, что это в первую очередь экзамен, где нужно логически мыслить, от которого для многих зависит будущее. Не говоря уже о базовых потребностях, таких как поесть... Разве это "безопасный аналог ВНО"?", — написала _butterfly_sparkle.

Обсуждение НМТ в Одесской области / фото: скриншот

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О персоне: Дмитрий Лубинец Дмитрий Валерьевич Лубинец (родился 4 июля 1981 года в Волновахе, Донецкая область) — украинский юрист и политик. В 2010-2014 годах был депутатом Волновахского городского совета VI созыва. Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. 1 июля 2022 года Верховная Рада назначила Лубинца Уполномоченным (омбудсменом) ВРУ по правам человека. Это решение поддержали 250 депутатов, пишет Википедия.

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