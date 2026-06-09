"Нам нужны ваши деньги": Зеленский сделал неожиданное заявление об Абрамовиче

Главное из заявления президента:
- Средства Абромовича могли бы пойти на закупку дополнительных систем противоракетной обороны
- Это критически важно для защиты энергетической инфраструктуры Украины
- Передача этих денег на военные нужды — юридически сложный процесс
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поднял вопрос судьбы замороженных миллиардов подсанкционного российского олигарха Романа Абрамовича на встрече с британским-премьер-министром Киром Стармером.
Британское правительство планирует направить эти деньги на гуманитарные нужды Украины, однако Зеленский предлагает более приоритетное решение — защиту неба.
Как сказал Зеленский в интервью The Guardian, £2,4 млрд от продажи футбольного клуба "Челси" могли бы пойти на закупку дополнительных систем противоракетной обороны в США. Это критически важно для защиты энергетической инфраструктуры Украины.
Речь идет о дорогостоящих средствах и антибаллистических ракетах, которые могут быть приобретены, в частности, в рамках программы PURL.
"Они [ракеты] очень дорогие, и, конечно, эти деньги могут помочь. Это справедливо между нами. Россия начала эту войну – почему бы не использовать российские деньги?", – сказал Зеленский.
Передача этих денег на военные нужды — юридически сложный процесс, но Украина активно работает над тем, чтобы российские активы начали работать на её безопасность уже сейчас.
"Премьер-министр сказал мне, что он прилагает все усилия, и я знаю, что наши дипломатические команды обсуждают это. Это сложный момент", - объяснил Зеленский.
Также он пошутил, что Абрамович не привез с собой деньги, когда они встретились в Киеве в прошлом месяце.
"Он не привез эти деньги. Я сказал: "Нам нужны ваши деньги", - сказал Зеленский.
Кроме того, президент сказал, что попросил Стармера и союзников о дополнительной помощи в "закрытии неба" от российских атак, а также о средствах для перевода украинских военных на профессиональные контракты вместо принудительного призыва.
Зеленский поприветствовал санкции Великобритании против "теневого флота" России и отметил, что Украине нужны дополнительные санкции против Москвы "как можно скорее", чтобы удержать правителя России Путина от эскалации военных атак с целью "бороться до конца" в войне против Украины.
Абрамович придумал схему, чтобы не отдавать Украине деньги за продажу "Челси"
Как известно, продажа "Челси" в 2022 году была проведена по требованию правительства Бориса Джонсона после вторжения России в Украину. После наложения санкций на Абрамовича средства, полученные от продажи клуба, заморозили.
В декабре премьер-министр Великобритании Кир Стармер пригрозил Абрамовичу юридическими шагами, если тот не согласится на использование средств только для Украины.
Представители Абрамовича настаивают, что такого ограничения изначально не было, и теперь стремятся разрешить спор через регистрацию собственного фонда. Его возглавит бывший топ-менеджер UNICEF Майк Пенроуз. Об этом писало в апреле издание The Athletic.
В МИД Великобритании заявили, что продолжат отстаивать позицию об исключительном направлении средств на помощь Украине.
Визит Зеленского в Лондон - что известно
7 июня президент Владимир Зеленский прилетел в Лондон. Там он встретился с лидерами Германии, Франции и Великобритании.
Стармер, Макрон и Мерц в формате Е3 – Украина определили пять условий для достижения справедливого и прочного мира.
8 июня Зеленский в рамках рабочего визита в Великобританию встретился с британским монархом Чарльзом III в Виндзорском замке.
Глава государства выразил благодарность Его Величеству, народу и всему Соединенному Королевству за непоколебимую поддержку граждан Украины, которые противостоят российской агрессии.
Другие новости:
- "Это самый быстрый способ": Зеленский назвал условия для остановки боевых действий
- "Вежливые люди так не поступают": Лавров пожаловался на Зеленского
- "Дадут толчок дипломатии": детали разговора Зеленского с Уиткоффом и Кушнером
О персоне: Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012).
Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред