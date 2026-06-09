"Нам нужны ваши деньги": Зеленский сделал неожиданное заявление об Абрамовиче

Президент предложил потратить £2,4 млрд от продажи футбольного клуба "Челси" на защиту неба Украины.

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Зеленский рассказал, куда хочет потратить миллиарды Абрамовича / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, скриншот

Главное из заявления президента:

Средства Абромовича могли бы пойти на закупку дополнительных систем противоракетной обороны

Это критически важно для защиты энергетической инфраструктуры Украины

Передача этих денег на военные нужды — юридически сложный процесс

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поднял вопрос судьбы замороженных миллиардов подсанкционного российского олигарха Романа Абрамовича на встрече с британским-премьер-министром Киром Стармером.

Британское правительство планирует направить эти деньги на гуманитарные нужды Украины, однако Зеленский предлагает более приоритетное решение — защиту неба.

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Как сказал Зеленский в интервью The Guardian, £2,4 млрд от продажи футбольного клуба "Челси" могли бы пойти на закупку дополнительных систем противоракетной обороны в США. Это критически важно для защиты энергетической инфраструктуры Украины.

Речь идет о дорогостоящих средствах и антибаллистических ракетах, которые могут быть приобретены, в частности, в рамках программы PURL.

"Они [ракеты] очень дорогие, и, конечно, эти деньги могут помочь. Это справедливо между нами. Россия начала эту войну – почему бы не использовать российские деньги?", – сказал Зеленский.

PURL / Инфографика: Главред

Передача этих денег на военные нужды — юридически сложный процесс, но Украина активно работает над тем, чтобы российские активы начали работать на её безопасность уже сейчас.

"Премьер-министр сказал мне, что он прилагает все усилия, и я знаю, что наши дипломатические команды обсуждают это. Это сложный момент", - объяснил Зеленский.

Также он пошутил, что Абрамович не привез с собой деньги, когда они встретились в Киеве в прошлом месяце.

"Он не привез эти деньги. Я сказал: "Нам нужны ваши деньги", - сказал Зеленский.

Кроме того, президент сказал, что попросил Стармера и союзников о дополнительной помощи в "закрытии неба" от российских атак, а также о средствах для перевода украинских военных на профессиональные контракты вместо принудительного призыва.

Зеленский поприветствовал санкции Великобритании против "теневого флота" России и отметил, что Украине нужны дополнительные санкции против Москвы "как можно скорее", чтобы удержать правителя России Путина от эскалации военных атак с целью "бороться до конца" в войне против Украины.

Абрамович придумал схему, чтобы не отдавать Украине деньги за продажу "Челси"

Как известно, продажа "Челси" в 2022 году была проведена по требованию правительства Бориса Джонсона после вторжения России в Украину. После наложения санкций на Абрамовича средства, полученные от продажи клуба, заморозили.

В декабре премьер-министр Великобритании Кир Стармер пригрозил Абрамовичу юридическими шагами, если тот не согласится на использование средств только для Украины.

Представители Абрамовича настаивают, что такого ограничения изначально не было, и теперь стремятся разрешить спор через регистрацию собственного фонда. Его возглавит бывший топ-менеджер UNICEF Майк Пенроуз. Об этом писало в апреле издание The Athletic.

В МИД Великобритании заявили, что продолжат отстаивать позицию об исключительном направлении средств на помощь Украине.

Визит Зеленского в Лондон - что известно

7 июня президент Владимир Зеленский прилетел в Лондон. Там он встретился с лидерами Германии, Франции и Великобритании.

Стармер, Макрон и Мерц в формате Е3 – Украина определили пять условий для достижения справедливого и прочного мира.

8 июня Зеленский в рамках рабочего визита в Великобританию встретился с британским монархом Чарльзом III в Виндзорском замке.

Глава государства выразил благодарность Его Величеству, народу и всему Соединенному Королевству за непоколебимую поддержку граждан Украины, которые противостоят российской агрессии.

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О персоне: Владимир Зеленский Владимир Зеленский - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012). Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.

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