С чего лучше начать уборку дома: ответ избавит от лишней работы

Вы узнаете:
- Почему после уборки пыль появляется снова
- Какой порядок действий считают самым эффективным
- Какая простая привычка помогает поддерживать чистоту
Спор о том, что нужно делать сначала - вытирать пыль или пылесосить, не утихает уже много лет. Одни уверены, что пылесос поднимает пыль в воздух, а другие считают, что после протирания поверхностей мусор все равно оказывается на полу.
Эксперт по уборке Линси Кромби объяснила, какой порядок действий считает наиболее эффективным и почему.
По словам Кромби, сначала следует удалить пыль с поверхностей, а уже затем приступать к уборке пола пылесосом. Такой подход помогает избежать повторной уборки, поскольку частицы пыли и мелкий мусор неизбежно оседают вниз.
Почему этот вопрос вызывает столько споров
В социальных сетях регулярно появляются обсуждения, посвященные правильной последовательности уборки. Многие пользователи признаются, что придерживаются привычек, перенятых еще в детстве, поэтому мнения разделились.
Одни считают, что сначала необходимо вытереть пыль, чтобы затем собрать все осевшие частицы пылесосом. Другие предпочитают сначала пропылесосить комнату, опасаясь, что во время работы пылесос снова поднимет пыль и она осядет на уже очищенных поверхностях.
Нашлись и те, кто признался, что пробовал оба способа, но заметной разницы не увидел.
Вытирать пыль или пылесосить
Линси Кромби, известная по телепередачам о домашней уборке, рекомендует сначала протирать поверхности, а затем пылесосить пол.
"Обязательно протирайте пыль или пылесосьте поверхность перед тем, как перейти к полу. Это избавит вас от необходимости пылесосить снова", - сказала она.
Эксперт также советует пылесосить ковры не только вперед и назад, но и в разных направлениях. Такой способ помогает глубже очистить ворс и удалить больше пыли, которая скапливается между волокнами.
Почему пыль появляется снова
Специалисты по уходу за коврами объясняют, что домашняя пыль состоит из мельчайших частиц кожи человека, шерсти домашних животных, пыльцы и других микрочастиц. Они постоянно появляются в помещении и легко поднимаются в воздух при любом движении, особенно в комнатах, где люди бывают чаще всего.
Именно поэтому даже после тщательной уборки пыль постепенно возвращается. Полностью избежать этого невозможно, однако регулярная уборка помогает не допускать ее накопления.
Смотрите в видео о том, как лучше всего избавиться от пыли в доме:
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О профиле в Instagram: lynsey_queenofclean
Линси Кромби (Lynsey Crombie), более известная как Lynsey Queen of Clean, - британская телеведущая, предприниматель и эксперт по уборке. В своем Instagram она публикует практичные советы по уборке дома, удалению сложных пятен, стирке, организации пространства и поддержанию порядка без лишних затрат времени. Линси регулярно делится простыми лайфхаками, обзорами бытовых средств и рекомендациями для занятых семей, а также рассказывает о своих книгах, телепроектах и авторских руководствах по уходу за домом.
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