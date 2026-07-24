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С чего лучше начать уборку дома: ответ избавит от лишней работы

Константин Пономарев
24 июля 2026, 13:32
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Многие годами убираются "по привычке", но порядок действий может сэкономить время и сделать дом чище.
Многие годами убираются "по привычке", но порядок действий может сэкономить время
Многие годами убираются "по привычке", но порядок действий может сэкономить время / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Почему после уборки пыль появляется снова
  • Какой порядок действий считают самым эффективным
  • Какая простая привычка помогает поддерживать чистоту

Спор о том, что нужно делать сначала - вытирать пыль или пылесосить, не утихает уже много лет. Одни уверены, что пылесос поднимает пыль в воздух, а другие считают, что после протирания поверхностей мусор все равно оказывается на полу.

Эксперт по уборке Линси Кромби объяснила, какой порядок действий считает наиболее эффективным и почему.

видео дня

По словам Кромби, сначала следует удалить пыль с поверхностей, а уже затем приступать к уборке пола пылесосом. Такой подход помогает избежать повторной уборки, поскольку частицы пыли и мелкий мусор неизбежно оседают вниз.

Почему этот вопрос вызывает столько споров

В социальных сетях регулярно появляются обсуждения, посвященные правильной последовательности уборки. Многие пользователи признаются, что придерживаются привычек, перенятых еще в детстве, поэтому мнения разделились.

Линси рекомендует сначала протирать поверхности
Линси рекомендует сначала протирать поверхности / Фото: instagram.com/lynsey_queenofclean

Одни считают, что сначала необходимо вытереть пыль, чтобы затем собрать все осевшие частицы пылесосом. Другие предпочитают сначала пропылесосить комнату, опасаясь, что во время работы пылесос снова поднимет пыль и она осядет на уже очищенных поверхностях.

Нашлись и те, кто признался, что пробовал оба способа, но заметной разницы не увидел.

Вытирать пыль или пылесосить

Линси Кромби, известная по телепередачам о домашней уборке, рекомендует сначала протирать поверхности, а затем пылесосить пол.

"Обязательно протирайте пыль или пылесосьте поверхность перед тем, как перейти к полу. Это избавит вас от необходимости пылесосить снова", - сказала она.

Эксперт советует пылесосить ковры не только вперед и назад
Эксперт советует пылесосить ковры не только вперед и назад / Фото: instagram.com/lynsey_queenofclean

Эксперт также советует пылесосить ковры не только вперед и назад, но и в разных направлениях. Такой способ помогает глубже очистить ворс и удалить больше пыли, которая скапливается между волокнами.

Почему пыль появляется снова

Специалисты по уходу за коврами объясняют, что домашняя пыль состоит из мельчайших частиц кожи человека, шерсти домашних животных, пыльцы и других микрочастиц. Они постоянно появляются в помещении и легко поднимаются в воздух при любом движении, особенно в комнатах, где люди бывают чаще всего.

Именно поэтому даже после тщательной уборки пыль постепенно возвращается. Полностью избежать этого невозможно, однако регулярная уборка помогает не допускать ее накопления.

Смотрите в видео о том, как лучше всего избавиться от пыли в доме:

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О профиле в Instagram: lynsey_queenofclean

Линси Кромби (Lynsey Crombie), более известная как Lynsey Queen of Clean, - британская телеведущая, предприниматель и эксперт по уборке. В своем Instagram она публикует практичные советы по уборке дома, удалению сложных пятен, стирке, организации пространства и поддержанию порядка без лишних затрат времени. Линси регулярно делится простыми лайфхаками, обзорами бытовых средств и рекомендациями для занятых семей, а также рассказывает о своих книгах, телепроектах и авторских руководствах по уходу за домом.

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