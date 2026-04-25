"Дважды делали предложение": Огневич призналась, почему до сих пор не замужем

Кристина Трохимчук
25 апреля 2026, 14:12
Певица откровенно рассказала о печальном опыте.
Злата Огневич - почему не замужем

Известная украинская певица Злата Огневич откровенно рассказала о своих неудачных отношениях, которые дважды могли перерасти в брак. В интервью "Okay Eva" артистка поделилась, что дважды срывала помолвку, потому что понимала — у этих чувств не было будущего.

По словам Огневич, первый раз ей сделали предложение в совсем молодом возрасте. Исполнительница назвала эти отношения "студенческой драмой" и не поддалась на настойчивость парня.

Злата Огневич - интервью

"Мне дважды делали предложение, но это из позапрошлой жизни. Одно я отклонила — это была студенческая драма. Парень очень болезненно переживал наш разрыв и даже ночевал на скамейке под окнами там, где я жила. Но я так не хотела, чтобы он страдал, что обращалась к Богу, чтобы тот послал ему красивую девушку и забыл обо мне. Потом через год он женился", — рассказала Злата.

Второй раз звезда оказалась уже в более серьезных и длительных отношениях, которые закончились глубоким кризисом. Певица поделилась, что в этих отношениях практически обеспечивала и себя, и своего избранника, который ради нее переехал из Таиланда в Киев. В конечном итоге Злата поняла, что не хочет строить семью с этим мужчиной.

Злата Огневич - личная жизнь

"Влюбилась сильно — летала к нему летом и зимой. Он украинец и там работал. Я убедила его вернуться в Украину ради меня. Мы жили некоторое время вместе, он очень классный, но как женщине мне было трудно. Я тогда платила абсолютно за все сама: коммуналку, квартиру, даже покупала ему вещи. Он говорил, что он создан для интеллектуального труда. Мне было стыдно. Говорила ему найти работу. А он отвечал: "Ты меня вытащила из Таиланда, я еще не привык и не готов". Мы встречались три года в Таиланде, а потом он переехал в Киев. Дальше был кринж: почему ты так поздно приходишь, почему не приготовленная пища. Поняла, что нужно заканчивать", — призналась Огневич.

Сейчас певица учитывает уроки прошлых отношений и хочет создать семью с человеком непубличной профессии.

Злата Огневич

Ранее Главред сообщал, что певица Камалия восхитила публику редким семейным выходом, появившись на красной дорожке вместе с заметно повзрослевшими дочерьми. В ходе общения с прессой артистка приоткрыла завесу тайны над личной жизнью девочек.

Также вокруг личности нового "Холостяка" Вячеслава Кравцова уже на следующий день после анонса разгорелся скандал. Блогерка Нателла Кирс обратила внимание на то, что баскетболист в течение нескольких месяцев выступал за российский клуб.

О персоне: Злата Огневич

Злата Огневич – украинская певица и политик, заслуженная артистка АР Крым. Представитель Украины на 58-м песенном конкурсе "Евровидение", на котором заняла 3 место. Народный депутат Украины VIII созыва от Радикальной партии Олега Ляшко.

