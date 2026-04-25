"Дважды делали предложение": Огневич призналась, почему до сих пор не замужем

Певица откровенно рассказала о печальном опыте.

Злата Огневич - почему не замужем

Известная украинская певица Злата Огневич откровенно рассказала о своих неудачных отношениях, которые дважды могли перерасти в брак. В интервью "Okay Eva" артистка поделилась, что дважды срывала помолвку, потому что понимала — у этих чувств не было будущего.

По словам Огневич, первый раз ей сделали предложение в совсем молодом возрасте. Исполнительница назвала эти отношения "студенческой драмой" и не поддалась на настойчивость парня.

Злата Огневич - интервью

"Мне дважды делали предложение, но это из позапрошлой жизни. Одно я отклонила — это была студенческая драма. Парень очень болезненно переживал наш разрыв и даже ночевал на скамейке под окнами там, где я жила. Но я так не хотела, чтобы он страдал, что обращалась к Богу, чтобы тот послал ему красивую девушку и забыл обо мне. Потом через год он женился", — рассказала Злата.

Второй раз звезда оказалась уже в более серьезных и длительных отношениях, которые закончились глубоким кризисом. Певица поделилась, что в этих отношениях практически обеспечивала и себя, и своего избранника, который ради нее переехал из Таиланда в Киев. В конечном итоге Злата поняла, что не хочет строить семью с этим мужчиной.

Злата Огневич - личная жизнь

"Влюбилась сильно — летала к нему летом и зимой. Он украинец и там работал. Я убедила его вернуться в Украину ради меня. Мы жили некоторое время вместе, он очень классный, но как женщине мне было трудно. Я тогда платила абсолютно за все сама: коммуналку, квартиру, даже покупала ему вещи. Он говорил, что он создан для интеллектуального труда. Мне было стыдно. Говорила ему найти работу. А он отвечал: "Ты меня вытащила из Таиланда, я еще не привык и не готов". Мы встречались три года в Таиланде, а потом он переехал в Киев. Дальше был кринж: почему ты так поздно приходишь, почему не приготовленная пища. Поняла, что нужно заканчивать", — призналась Огневич.

Сейчас певица учитывает уроки прошлых отношений и хочет создать семью с человеком непубличной профессии.

О персоне: Злата Огневич Злата Огневич – украинская певица и политик, заслуженная артистка АР Крым. Представитель Украины на 58-м песенном конкурсе "Евровидение", на котором заняла 3 место. Народный депутат Украины VIII созыва от Радикальной партии Олега Ляшко.

