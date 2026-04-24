РФ открывает новые базы запуска БпЛА: каким областям Украины грозит опасность

Эксперты связывают развитие инфраструктуры РФ с новыми версиями российских дронов семейства "Герань".

РФ может атаковать Украину с нового направления

Главное:

РФ развивает базу, расположенную примерно в 160 км от Украины

Развитие инфраструктуры связывают с новыми версиями российских дронов

Россия наращивает сеть объектов для запуска ударных беспилотников вдоль украинской границы, одновременно адаптируя их под более современные реактивные дроны, которые быстрее и сложнее для перехвата.

По данным Business Insider, выводы основаны на спутниковых снимках и исследованиях независимых аналитиков, зафиксировавших активное строительство и модернизацию пусковых площадок на российских военных объектах.

Одним из примеров стала база в Орловской области, расположенная примерно в 160 км от Украины. Аналитики отмечают, что там оборудованы четыре стартовые рельсовые установки, две из которых уже увеличены до порядка 85 метров. Строительные работы, по их данным, начались в конце 2025 года, а расширение продолжается и в 2026-м.

Эксперты связывают развитие этой инфраструктуры с новыми версиями российских дронов семейства "Герань". Если ранние модели напоминали модифицированный иранский Shahed-136 с винтовым двигателем, то новые версии — "Герань-3", "Герань-4" и "Герань-5" — оснащаются реактивными двигателями и запускаются с рельсовых установок, после чего переходят в автономный полёт к цели.

Отдельно отмечается, что последние модификации меняют не только технические характеристики, но и форму: "Герань-5" уже ближе к крылатой ракете, что потенциально усложняет её обнаружение и перехват.

Параллельно аналогичные объекты появляются и на временно оккупированных территориях, в частности в Донецкой области, где РФ развивает площадки на базе бывших аэродромов. Несмотря на удалённость от линии фронта, некоторые из них уже становились целью ударов.

На этом фоне масштабы применения дронов со стороны России заметно выросли: за первые месяцы 2026 года по Украине было запущено около 16 тысяч беспилотников, что значительно превышает показатели прошлого года.

В ответ Украина развивает собственные системы противодействия, делая ставку на массовое производство недорогих дронов-перехватчиков. По словам президента Владимира Зеленского, их выпуск уже достигает около 2 тысяч единиц в сутки, часть из которых может поставляться союзникам.

Об источнике: Business Insider Business Insider - американский новостной веб-сайт бизнеса и технологий, запущенный в феврале 2009 года в штаб-квартире в Нью-Йорке. Портал основан известным интернет-предпринимателем Кевином П. Райаном и является авторитетным аналитическим агентством на которое ссылаются такие издания как "Нью-Йорк Таймс" и средства массовой информации как National Public Radio. По данным самого портала, которые базируются на Google Analytics, он достиг в 2014 году посещаемости 221 миллионов человек в месяц, пишет Википедия.

