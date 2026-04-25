Климат выходит из-под контроля: учёные бьют тревогу из-за аномалий и катастроф

Предупреждение об изменении климата

Метеорологи предупреждают о возможном формировании климатического явления Эль-Ниньо уже с мая.

По прогнозам, к концу 2026 года оно может усилиться до наиболее выраженного уровня за последние десять лет. Об этом, со ссылкой на международные метеослужбы и климатические модели, сообщает Independent.

Согласно ожиданиям специалистов, в странах Азии это приведёт к более жаркой и сухой погоде, что может негативно сказаться на сельском хозяйстве. В то же время в Северной и Южной Америке прогнозируется увеличение количества осадков.

Японское метеобюро оценивает вероятность развития Эль-Ниньо летом примерно в 70%. В Индии при этом предупреждают, что сезон муссонов может оказаться слабее обычного.

Эксперты напоминают, что Эль-Ниньо — это фаза климатического цикла, противоположная Ла-Нинья. Она возникает из-за ослабления пассатных ветров, что меняет распределение тёплых океанических вод и влияет на глобальные погодные процессы.

В прошлом подобные явления уже приводили к серьёзным последствиям: засухам, неурожаям, сбоям в сельском хозяйстве, а также, наоборот, к чрезмерным осадкам и наводнениям в разных регионах мира.

Об источнике: The Independent The Independent - британская интернет-газета. Она была основана в 1986 году как национальная утренняя печатная газета. Получив название "Инди", она начала выходить как широкоформатная газета, а в 2003 году перешла на таблоидный формат. Последний печатный выпуск вышел в субботу 26 марта 2016 года, оставив только онлайн-версию, сообщает Википедия.

