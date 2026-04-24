Убийства и инсульт: кто умер из участников "Мастер Шеф"

Украинское кулинарное шоу Мастер Шеф выходит в Украине уже много лет подряд и может похвастаться своими выпускниками уже целых 17 сезонов.
Несмотря на многие успехи многих из них, есть и трагические истории, связанные со звездами шоу. И речь идет не только о возрастных участниках, а также касается и молодых кулинаров.
Сергей Чибарь
Сергей Чибарь был одним из наиболее ярких участников своего сезона. Он дошел до финала третьего сезона "МастерШеф", стал ведущим рубрики на СТБ и бренд-шефом киевского ресторана.
Его жизнь оборвалась в возрасте 30 лет. Сергей Чибарь скончался от инсульта в 2016 году.
О его личной жизни известно не много - говорят, что у него была девушка, с которой он строил отношения.
Стелла Клименко
В 2021 году ушла из жизни Стелла Клименко, 30-летняя участница Мастер Шеф профессионалы.
В июне Клименко покинула шоу по состоянию здоровья — у нее обнаружили коронавирус. Впрочем, в комментариях под постом друга молодого профессионала, мама Стеллы написала, что ее дочь умерла не от COVID-19. У нее внезапно остановилось сердце, когда она отдыхала в Египте.
Татьяна Катериновская
В 2015 году стало известно о том, что в реанимацию попала участница проекта Татьяна Катериновская.
63-летнюю женщину жестоко избил ее сын Роман. Он нанес ей несколько ударов стулом.
Несколько дней женщина пробыла в коме третьей степени, ее жизнь поддерживали аппаратом искусственного дыхания. Операцию Катериновской сделать не смогли из-за крайне тяжелого состояния и в пятницу, 27 февраля, женщина ушла из жизни.
Антон Вовк
В 2025 году стало известно о том, что умер музыкальный редактор популярного кулинарного шоу "МастерШеф".
Антон Вовк погиб на фронте 28 декабря 2024 года, защищая Украину от российских оккупантов.
Он служил в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, которая вела бои в Курской области, и его жизнь оборвалась во время выполнения боевого задания.
Николай Молоков
Николай Молоков, один из участников Мастер Шеф умер на 72 году жизни. Он был инструктором полка имени Кастуся Калиновского. Он был старейшим бойцом в белорусском батальоне и специализировался на военной разведке.
Мужчина был россиянином по происхождению, но имел украинское гражданство.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
О персоне: Эктор Хименес-Браво
Эктор Хименес-Браво - колумбийский шеф-повар, ресторатор, телеведущий. Особую популярность в Украине снискал, как судья кулинарного реалити-шоу "МастерШеф". Создатель собственного кулинарного стиля "Nuevo Latino". В мае 2021 года получил украинского гражданство. Во время полномасштабной войны поддержал Украину. Занимается благотворительностью на пользу ВСУ и приготовлением обедов для терробороны, ВСУ, полиции, госпиталей и нуждающихся.
