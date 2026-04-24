Убийства и инсульт: кто умер из участников "Мастер Шеф"

Алена Кюпели
24 апреля 2026, 12:00
Шоу МастерШеф выходит в Украине уже много лет. У него есть трагические истории, связанные с участниками.
Кто умер из участников Мастер Шеф
Кто умер из участников Мастер Шеф / Коллаж Главред, фото СТБ

Украинское кулинарное шоу Мастер Шеф выходит в Украине уже много лет подряд и может похвастаться своими выпускниками уже целых 17 сезонов.

Несмотря на многие успехи многих из них, есть и трагические истории, связанные со звездами шоу. И речь идет не только о возрастных участниках, а также касается и молодых кулинаров.

Сергей Чибарь

Сергей Чибарь был одним из наиболее ярких участников своего сезона. Он дошел до финала третьего сезона "МастерШеф", стал ведущим рубрики на СТБ и бренд-шефом киевского ресторана.

Его жизнь оборвалась в возрасте 30 лет. Сергей Чибарь скончался от инсульта в 2016 году.

О его личной жизни известно не много - говорят, что у него была девушка, с которой он строил отношения.

Сергей Чибарь умер
Сергей Чибарь умер / Фото СТБ

Стелла Клименко

В 2021 году ушла из жизни Стелла Клименко, 30-летняя участница Мастер Шеф профессионалы.

В июне Клименко покинула шоу по состоянию здоровья — у нее обнаружили коронавирус. Впрочем, в комментариях под постом друга молодого профессионала, мама Стеллы написала, что ее дочь умерла не от COVID-19. У нее внезапно остановилось сердце, когда она отдыхала в Египте.

Стелла Клименко умерла
Стелла Клименко умерла / Фото СТБ

В 2025 году украинское кулинарное шоу "МастерШеф" понесло болезненную потерю, когда на фронте погиб Антон Вовк, музыкальный редактор проекта.

Татьяна Катериновская

В 2015 году стало известно о том, что в реанимацию попала участница проекта Татьяна Катериновская.

63-летнюю женщину жестоко избил ее сын Роман. Он нанес ей несколько ударов стулом.

Несколько дней женщина пробыла в коме третьей степени, ее жизнь поддерживали аппаратом искусственного дыхания. Операцию Катериновской сделать не смогли из-за крайне тяжелого состояния и в пятницу, 27 февраля, женщина ушла из жизни.

Сын убил Татьяну Катериновскую
Сын убил Татьяну Катериновскую / Фото СТБ

Антон Вовк

В 2025 году стало известно о том, что умер музыкальный редактор популярного кулинарного шоу "МастерШеф".

Антон Вовк погиб на фронте 28 декабря 2024 года, защищая Украину от российских оккупантов.

Он служил в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, которая вела бои в Курской области, и его жизнь оборвалась во время выполнения боевого задания.

Умер Антон Волков
Умер Антон Волков / Фото СТБ

Николай Молоков

Николай Молоков, один из участников Мастер Шеф умер на 72 году жизни. Он был инструктором полка имени Кастуся Калиновского. Он был старейшим бойцом в белорусском батальоне и специализировался на военной разведке.

Мужчина был россиянином по происхождению, но имел украинское гражданство.

Умер Николай Молоков
Умер Николай Молоков / Фото СТБ

Мастер Шеф
Мастер Шеф / инфографика: Главред

О персоне: Эктор Хименес-Браво

Эктор Хименес-Браво - колумбийский шеф-повар, ресторатор, телеведущий. Особую популярность в Украине снискал, как судья кулинарного реалити-шоу "МастерШеф". Создатель собственного кулинарного стиля "Nuevo Latino". В мае 2021 года получил украинского гражданство. Во время полномасштабной войны поддержал Украину. Занимается благотворительностью на пользу ВСУ и приготовлением обедов для терробороны, ВСУ, полиции, госпиталей и нуждающихся.

