Туристка назвала самую дешевую страну, но местные жители думают иначе

Путешественница назвала страну Европы, где еда стоит от 1 евро. В столице отмечены особенности архитектуры и городской среды.

Туристка побывала в Беларуси и была удивлена низкими ценами

Вы узнаете:

Как страна с низкими ценами оказалась "другим миром"

Где в Европе обед стоит меньше одного евро

Почему столицу Беларуси сравнивают с Парижем

Что поразило путешественницу сильнее цен

Женщина, посетившая 64 страны, рассказала о неожиданной находке в Европе. Туристка побывала в Беларуси и была удивлена низкими ценами на еду и транспорт.

По словам путешественницы, полноценный прием пищи там может стоить всего около 1 евро (51 гривен), а поездка на автобусе менее 25 центов (11 гривен). Моментами из своей поездки девушка поделилась в Instagram.

Другая Европа

Особое внимание туристка уделила столице, назвав Минск маленьким Парижем, отмечая архитектуру с французскими мотивами. Девушка подчеркнула, что город сочетает в себе элементы прошлого и настоящего. Рядом с современными зданиями можно увидеть памятники советской эпохи и исторические монументы.

По ее словам, местное метро оказалось одним из самых чистых среди всех, которые ей доводилось видеть.

Цены удивили, но мнения разделились

Среди особенностей она также отметила отсутствие привычных сетей быстрого питания вроде McDonald's, ведь вместо них в стране работают местные аналоги, включая ресторан Mak.by.

Путешественница призналась, что поездка произвела на нее сильное впечатление

История вызвала активное обсуждение. Некоторые пользователи подтвердили, что для иностранцев страна кажется очень доступной, однако местные жители отметили, что уровень цен для них ощущается иначе:

"Не забывайте о диктатуре, репрессиях и преследовании оппозиционных политиков. Какая прекрасная страна для путешествий";

"Я из Беларуси. Для граждан ЕС здесь недорого, но для местных жителей наша страна немного дороговата. Но все равно мне приятно, что вам понравилась моя страна";

"Это не Европа, это часть России".

Другие комментаторы назвали страну "удивительно комфортной" и подчеркнули высокий уровень безопасности, а также чистоту городов.

О профиле в Instagram: steph.venture Instagram-профиль @steph.venture — это блог путешественницы, которая делится своим опытом поездок по разным странам мира. Автор уже посетила более 64 стран и публикует контент о доступных направлениях, местной еде, культуре и лайфхаках для бюджетных путешествий. В профиле можно найти как вдохновляющие кадры из поездок, так и практичные советы для тех, кто хочет увидеть мир без больших затрат.

