Осторожно с банкоматами: туристка раскрыла опасную ошибку

Опытная туристка поделилась лайфхаками, которые помогают экономить в поездках и не терять деньги на такси, связи и обмене валют.

Туристка поделилась советами полезными для отпуска

Вы узнаете:

Как не потеряться в новой стране без интернета

Почему первый день может испортить всю поездку

Какая ошибка в банкомате незаметно съедает бюджет

Опытная путешественница Омбелин Дарагон из Франции, посетившая 32 страны, раскрыла простые, но эффективные способы экономии во время поездок.

Уже пять лет девушка "живет с рюкзаком за плечами", совмещая путешествия с временной работой и стараясь не переплачивать даже в самых популярных туристических местах. Об этом пишет Whats The Jam.

По словам 27-летней француженки, решающими становятся первые часы в новой стране.

"Первые 24 часа могут превратить поездку либо в мечту, либо в полный провал", - отмечает девушка.

Именно поэтому туристка выработала несколько правил, которые помогают избежать лишнего стресса и неожиданных расходов.

Что помогает сэкономить в первые часы

Главным советом стала предварительная подготовка к отсутствию интернета. Омбелин рекомендует еще до вылета скачать офлайн-карты, чтобы не зависеть от нестабильного Wi-Fi в аэропорту. Это позволяет ориентироваться на месте и не переплачивать за ошибки маршрута.

Туристка посетила 32 страны

Еще один важным шагом является использование временной электронной SIM-карты на первый день. Это дает доступ к картам, переводчикам и сервисам такси сразу после прилета и избавляет от паники в незнакомой стране.

Также путешественница советует заранее бронировать транспорт из аэропорта. По ее словам, это помогает избежать завышенных цен, с которыми часто сталкиваются туристы сразу по прибытии.

Ошибка с банкоматом

Отдельное внимание Омбелин уделяет снятию наличных. Она предупреждает: при запросе конвертации валюты всегда стоит выбирать отказ. В этом случае операцию выполнит банк по более выгодному курсу, что позволит сохранить часть бюджета.

Девушка уже путешествует 5 лет

"Пусть ваш банк займется конвертацией, вы получите гораздо более выгодный курс и сохраните больше денег на развлечения", - отметила француженка.

Кроме того, она советует не покупать SIM-карты в аэропорту. В городе можно найти более выгодные тарифы и широкий выбор предложений, тогда как "туристические" варианты часто оказываются дороже.

В видео опытная туристка делится своими наблюдениями за последние 5 лет:

Об источнике: Whatsthejam Whatsthejam.com — это новостной и развлекательный онлайн-сайт, который публикует вирусные, необычные и трендовые истории со всего мира. Платформа освещает широкий круг тем, включая странные новости, лайфстайл, животных и человеческие истории, которые часто становятся популярными в социальных сетях. Сайт ориентирован на яркий, цепляющий контент, рассчитанный на широкую аудиторию и активное распространение в интернете.

