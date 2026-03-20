Осторожно с банкоматами: туристка раскрыла опасную ошибку

Константин Пономарев
20 марта 2026, 15:38
Опытная туристка поделилась лайфхаками, которые помогают экономить в поездках и не терять деньги на такси, связи и обмене валют.
Туристка поделилась советами полезными для отпуска
Туристка поделилась советами полезными для отпуска / Коллаж Главред, фото: instagram.com/chaosxhoney/

Вы узнаете:

  • Как не потеряться в новой стране без интернета
  • Почему первый день может испортить всю поездку
  • Какая ошибка в банкомате незаметно съедает бюджет

Опытная путешественница Омбелин Дарагон из Франции, посетившая 32 страны, раскрыла простые, но эффективные способы экономии во время поездок.

Уже пять лет девушка "живет с рюкзаком за плечами", совмещая путешествия с временной работой и стараясь не переплачивать даже в самых популярных туристических местах. Об этом пишет Whats The Jam.

По словам 27-летней француженки, решающими становятся первые часы в новой стране.

"Первые 24 часа могут превратить поездку либо в мечту, либо в полный провал", - отмечает девушка.

Именно поэтому туристка выработала несколько правил, которые помогают избежать лишнего стресса и неожиданных расходов.

Что помогает сэкономить в первые часы

Главным советом стала предварительная подготовка к отсутствию интернета. Омбелин рекомендует еще до вылета скачать офлайн-карты, чтобы не зависеть от нестабильного Wi-Fi в аэропорту. Это позволяет ориентироваться на месте и не переплачивать за ошибки маршрута.

Туристка посетила 32 страны
Туристка посетила 32 страны / Фото: instagram.com/chaosxhoney/

Еще один важным шагом является использование временной электронной SIM-карты на первый день. Это дает доступ к картам, переводчикам и сервисам такси сразу после прилета и избавляет от паники в незнакомой стране.

Также путешественница советует заранее бронировать транспорт из аэропорта. По ее словам, это помогает избежать завышенных цен, с которыми часто сталкиваются туристы сразу по прибытии.

Ошибка с банкоматом

Отдельное внимание Омбелин уделяет снятию наличных. Она предупреждает: при запросе конвертации валюты всегда стоит выбирать отказ. В этом случае операцию выполнит банк по более выгодному курсу, что позволит сохранить часть бюджета.

Девушка уже путешествует 5 лет
Девушка уже путешествует 5 лет / Фото: instagram.com/chaosxhoney/

"Пусть ваш банк займется конвертацией, вы получите гораздо более выгодный курс и сохраните больше денег на развлечения", - отметила француженка.

Кроме того, она советует не покупать SIM-карты в аэропорту. В городе можно найти более выгодные тарифы и широкий выбор предложений, тогда как "туристические" варианты часто оказываются дороже.

В видео опытная туристка делится своими наблюдениями за последние 5 лет:

Ранее Главред писал о том, что пара продала дом и живет на круизном лайнере. Они путешествуют по миру, работают из каюты и уверяют, что тратят меньше, чем на суше.

Также сообщалось о том, что сотрудница круизного лайнера Люси, работающая в индустрии морских путешествий, решила рассказать о реальности, о которой редко говорят вслух. По ее словам, падение человека за борт почти всегда заканчивается трагически.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Whatsthejam

Whatsthejam.com — это новостной и развлекательный онлайн-сайт, который публикует вирусные, необычные и трендовые истории со всего мира. Платформа освещает широкий круг тем, включая странные новости, лайфстайл, животных и человеческие истории, которые часто становятся популярными в социальных сетях. Сайт ориентирован на яркий, цепляющий контент, рассчитанный на широкую аудиторию и активное распространение в интернете.

Доллар резко начал падать, евро взлетел: новый курс валют на 23 марта

Доллар резко начал падать, евро взлетел: новый курс валют на 23 марта

ВСУ нанесли удар по важному объекту в РФ: подробности от Генштаба

ВСУ нанесли удар по важному объекту в РФ: подробности от Генштаба

Чак Норрис умер: семья актера сделала официальное заявление

Чак Норрис умер: семья актера сделала официальное заявление

Теперь поет песни в косоворотке в Москве: известный певец сбежал из Украины

Теперь поет песни в косоворотке в Москве: известный певец сбежал из Украины

"Изнутри начинает ломаться": Пугачева встревожила своим состоянием

"Изнутри начинает ломаться": Пугачева встревожила своим состоянием

Гороскоп Таро на апрель 2026: Ракам - праздник, Львам - деньги, Девам - перемены

Гороскоп Таро на апрель 2026: Ракам - праздник, Львам - деньги, Девам - перемены

Гороскоп Таро на апрель 2026: Весам - завершение, Скорпионам - доход, Стрельцам - победа

Гороскоп Таро на апрель 2026: Весам - завершение, Скорпионам - доход, Стрельцам - победа

Отключения света станут более длительными и жесткими: когда и почему

Отключения света станут более длительными и жесткими: когда и почему

Последние новости

17:03

Доллар резко начал падать, евро взлетел: новый курс валют на 23 марта

16:37

Умер Чак Норрис: главные мемы и феномен актераФото

16:35

Исчезает с прилавков: в Украине дефицит популярного овоща, цены взлетели

16:34

ВСУ нанесли удар по важному объекту в РФ: подробности от Генштаба

16:24

Чак Норрис умер: семья актера сделала официальное заявление

Россияне залатают дыры и усилят давление на Украину: Андрусив — об ослаблении санкций СШАРоссияне залатают дыры и усилят давление на Украину: Андрусив — об ослаблении санкций США
16:20

Кому 21 марта нужно молиться об исцелении: какой церковный праздник

16:16

Можно ли есть мясо во время Великого поста - священник рассказал всю правдуВидео

16:11

"Переживает за дочь": Киркоров дал смелое обещание Ани Лорак

16:05

На Марсе заметили "пирамиду" размером с египетскую: загадка разделила ученых

Реклама
15:54

"По живому": Королеву экстренно прооперировали

15:38

Осторожно с банкоматами: туристка раскрыла опасную ошибкуВидео

15:33

В Житомирскую область возвращается тепло: какая температура ожидается в выходные

15:26

Меган Маркл показала редкое фото дочери Лилибет

15:14

Кто имеет преимущество на перекрестке: тест по ПДД ставит водителей в тупикВидео

14:51

Космический и мраморный эффект за копейки: чем покрасить яйца на ПасхуВидео

14:37

Мозговая трогательно поздравила старшую дочь и показала редкое фото с ней

14:33

Минус $16млн: ВСУ сбили вражеский вертолёт Ка-52 FPV-дроном - экипаж уничтоженФото

14:32

Накипь исчезнет за считанные минуты: что нужно налить в чайник вместо уксуса

14:27

Популярный артист признался в романе после скандального развода - детали

14:21

США просят о помощи на Ближнем Востоке: Зеленский озвучил позицию Украины

Реклама
14:16

Закуска из свеклы, которую будут есть все: рецепт шикарного блюда на Пасху

13:36

"Россия не побеждает": Зеленский откровенно рассказал о ходе войны в Украине

13:17

"Всех загребли, и меня с ними": Могилевская оказалась в передряге

13:08

Притворился раненым: хитрый трюк кота ради угощения рассмешил хозяйкуВидео

12:59

Разочаруют урожаем и качеством клубней: какие сорта картофеля лучше не садить этой весной

12:58

В России вспыхнули протесты: люди перекрыли дороги полиции, начались задержания

12:52

"Сердце остановилось": скончался Почетный Патриарх ПЦУ Филарет

12:36

Выглядит красиво, но есть подвох: какое дерево не стоит сажать в саду

12:34

Снег и заморозки до -3 градусов: Украину накроет мощный антициклон

12:21

Люди были поражены, узнав правду о джинсах: все дело в карманах

12:09

Путинистка Королева "спалила" Леонтьева в США — в каком он состоянии

12:05

Что на самом деле делает оберег, а что - талисман: объяснение эксперта

11:56

Резерв+ временно не будет работать: что нужно сделать украинцам

11:55

Кремль готовит диверсии в стране НАТО: в ЦПД предупредили о серьезной угрозе

11:55

Тепло исчезнет внезапно: украинцам сообщили о досрочном отключении отопления

11:53

В сети показали невменяемую Волочкову: беспокоятся о состоянииВидео

11:22

Отключения света станут более длительными и жесткими: когда и почему

11:08

НДС для ФОП, военный сбор и налог на посылки: новый законопроект Минфина

11:07

Мокрый снег с дождем накроет Ровенщину: синоптики предупреждают об опасности

11:04

Курс валют бьет рекорды: будет ли доллар по 45 и выше - прогноз эксперта

Реклама
10:59

Китайский гороскоп на завтра, 21 марта: Лошадям - романтика, Собакам - возможности

10:49

По всей Украине проходят масштабные обыски в медучреждениях: что стало причиной

10:43

РФ зарабатывает на нефти, но есть нюанс: что будет с экономикой врага

10:30

Путинист Киркоров "кинул" собственных детей ради шоу

10:22

Украину ждет неожиданный поворот в войне: названы сроки завершенияФото

10:07

Новые правила для украинских беженцев: что готовит Евросоюз

10:07

Копия Николаев: невестку Королевой застукали с новым мужчиной

10:07

"Общаемся": Фединчик раскрыл, что связывает его с Денисенко сейчас

09:59

В Украине стартовал кешбэк на топливо: кто и сколько сможет получить

09:58

ВСУ изменили тактику ударов и создают для РФ серьезные проблемы на всех уровнях — ISW

