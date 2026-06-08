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Зеленский провел беседу с Уиткоффом и Кушнером: что было в центре обсуждения

Руслан Иваненко
8 июня 2026, 23:31обновлено 9 июня, 00:02
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Стороны рассмотрели возможные форматы дальнейших переговоров и дипломатических контактов в ближайшее время.
Зеленский провел беседу с Уиткоффом и Кушнером: что было в центре обсуждения
Зеленский встретился с представителями США в Кишиневе / Коллаж: Главред, фото: ОП

Кратко:

  • Зеленский встретился с Виткоффом и Кушнером 8 июня
  • Встреча состоялась в Кишиневе
  • Обсудили мир и дипломатические усилия

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о встрече со спецпредставителями президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Во время беседы стороны обсудили вопросы мирного урегулирования войны, перспективы дипломатических усилий и предстоящие международные мероприятия. Об этом президент Украины написал в Telegram.

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Встреча состоялась 8 июня во время остановки в аэропорту Кишинева. По словам Зеленского, беседа прошла в позитивной и конструктивной атмосфере.

"Благодарен за готовность работать максимально активно уже в эти недели, чтобы дать толчок дипломатии для завершения войны России против Украины", — сказал он.

Глава государства отметил, что, несмотря на повышенное внимание международного сообщества к ситуации вокруг Ирана, вопрос достижения мира в Европе остается важным направлением сотрудничества между Украиной и США.

Также стороны обсудили возможные шаги в преддверии саммита G7 и других международных событий, запланированных на июнь. Зеленский проинформировал собеседников об оценках и данных украинской стороны относительно намерений России.

"Обсудили перспективы в контексте саммита G7 и других событий в июне. Проинформировал о имеющихся у нас данных относительно того, на что настроены в Москве. Благодарен за слова уважения к украинцам и положительную оценку позиций Украины. Спасибо, Америка! Спасибо Молдове за гостеприимство", — подытожил Зеленский.

Стив Уиткофф
Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Откроют ли ближайшие месяцы путь к переговорам — мнение эксперта

Политолог и эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский в интервью Главреду предположил, что ближайшие месяцы могут стать решающими для развития войны из-за возможных результатов российского наступления.

По его мнению, ключевое значение будет иметь вероятный провал наступательных действий России, который способен повлиять на уровень поддержки Украины со стороны партнеров и изменить политические ожидания в отношении конфликта.

Эксперт проводит параллели с 2023 годом, когда неудача украинского контрнаступления снизила оптимизм союзников, и отмечает, что подобный эффект может проявиться уже в отношении России в случае ее военных поражений.

Мирные переговоры — последние новости по теме

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности рассмотреть замораживание линии фронта с Россией в ее нынешнем виде как самый быстрый путь к достижению прекращения огня и переходу к дипломатическому этапу урегулирования войны. Об этом он сказал в интервью британскому изданию Sky News.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин исключает участие европейских стран в переговорах с Украиной, поскольку считает, что они не могут быть нейтральными из-за военной помощи Киеву. Он настаивает на основе мирного соглашения, достигнутого ранее с Трампом, однако пытается вывести переговоры из-под влияния европейских посредников.

Напомним, что Владимир Зеленский направил Путину открытое письмо с предложением мира, в котором призвал к прямым переговорам и прекращению войны. Президент подчеркнул готовность Украины прекратить огонь на время переговоров.

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О персоне: Иван Преображенский

Иван Преображенский – российский политолог, публицист и журналист. Кандидат политических наук, эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы.

Специализируется на внутренних политических процессах в России, структуре российской власти, роли Кремля, международных отношениях. Часто выступает в СМИ с аналитикой, разоблачающей методы управления в России, логику принятия решений в Кремле и манипуляции общественным мнением.

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