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Как вернуть акриловой или чугунной ванне белоснежный вид: простые способы, которые помогут

Дарья Пшеничник
8 июня 2026, 20:43
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Пожелтение обычно вызывается известковым налетом, минералами из жесткой воды, мыльным налетом, остатками косметики или пятнами ржавчины.
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ванна
Как отбелить акриловую или чугунную ванну без химических средств / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

видео дня
  • Почему желтеет ванна
  • Чем отбелить эмалированную чугунную ванну
  • Чем отбелить акриловую или стеклопластиковую ванну

Отбеливание ванны — это эффективный способ поддерживать гигиену и продлить срок службы сантехники. Издание lovedeco объяснило, как работает этот процесс и какие методы подходят для разных материалов.

Какие загрязнения вызывают пожелтение ванны

Специалисты отмечают, что отбеливание не имеет ничего общего с обновлением эмали — это именно удаление отложений, которые изменяют цвет поверхности. Чаще всего речь идет об известковом налете, минералах из жесткой воды, мыльных остатках, косметике и ржавчине.

В помещениях с плохой вентиляцией проблема усугубляется: влага и грязь накапливаются быстрее, а обычная мойка перестает давать результат.

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Когда отбеливание становится необходимым

В материале отмечается, что процедура нужна тогда, когда регулярная чистка уже не справляется с пятнами, а поверхность теряет блеск и приобретает тусклый оттенок. Правильно выполненное отбеливание сразу заметно: ванна выглядит светлее, ровнее, а дальнейший уход становится проще. Чистая поверхность также меньше накапливает бактерии и плесень.

Чем отбелить эмалированную чугунную ванну

Эмалированный чугун остается одним из самых прочных материалов, однако и он со временем желтеет. В lovedeco объяснили, что лучше всего работает паста из пищевой соды и воды — ее наносят на 20 минут, после чего смывают мягкой губкой. Сода достаточно активна, чтобы размягчить грязь, но не повредить эмаль.

Еще один вариант — сочетание соды и белого уксуса: реакция помогает растворить известковый налет и стойкие пятна. Для застарелых загрязнений рекомендуют смесь соды с перекисью водорода, которая обладает более сильным отбеливающим эффектом.

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В издании предостерегают от использования металлических губок и жестких абразивов: они могут поцарапать эмаль, а поврежденная поверхность быстрее темнеет и накапливает новые отложения.

Как отбелить акриловую или стеклопластиковую ванну

Акрил и стеклопластик более чувствительны к царапинам, поэтому для них рекомендуют применять специализированные средства с мягкими формулами. На практике многие используют теплый уксус с лимонной кислотой: раствор наносят на час, после чего минеральные отложения смываются значительно легче.

Также подходят лимонный сок, сода и перекись водорода, но наносить их нужно осторожно — только мягкими губками или микрофиброй. Зато концентрированный хлор, аммиак или соляная кислота могут безвозвратно повредить материал и лишить его блеска.

Посмотрите видео о том, что чистит ванну лучше, чем сода:

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Об источнике: Lovedeco

Lovedeco — это румынский онлайн-ресурс, посвященный дизайну интерьеров, архитектуре и обустройству жилья. Сайт публикует материалы о современных тенденциях в оформлении домов и квартир, а также практические советы по декору. Контент готовят журналисты в сотрудничестве с дизайнерами и архитекторами.

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