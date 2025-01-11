Как отбелить тюль в домашних условиях быстро и эффективно: впечатляющий метод

Вы узнаете:
- Для чего замачивать тюль в соли - результат впечатляющий
- Как сделать домашний отбеливатель
Как отбелить тюль с помощью соли и соды в домашних условиях - опытные специалисты раскрыли важные лайфхаки, как ухаживать за домашними вещами.
Чтобы освежить и обновить цвет тюли, стоит подготовить большую емкость и смешать стакан пищевой соды и полстакана порошка. Жидкость должна быть комнатной температуры. Тюль нужно разместить в воде и оставить на 5 часов, а затем тщательно постирать. Известно, что сода способна тщательно смягчить ткань.
Как постирать тюль, чтобы она стала белой
Специалисты рассказали действенные методы, как получить идеально белоснежную тюль и дали ключевые советы, что нужно делать.
- Для начала, после того как вы сняли тюль, стоит слегка стряхнуть пыль с нее.
- Затем осторожно сложите тюль, чтобы он поместился в миску или барабан стиральной машины. Если ваш тюль сильно загрязнен, то для лучшего эффекта стоит предварительно замочить на 8-9 часов в воде, предварительно добавив туда небольшое количество стирального средства.
- Во время стирки стоит поместить тюль в мешочек для стирки или в обычную наволочку, чтобы не повредить ее. Чтобы удалить пятна, можно добавить немного средства для удаления пятен.
- Некоторые хозяйки советуют использовать после стирки уксус, который поможет отбелить тюль. Для этого необходимо прополоснуть тюль прохладной водой, предварительно добавив на 1 литр жидкости 1 столовую ложку уксуса. Благодаря такому методу ткань станет более блестящей.
- Также ни в коем случае не выкручивайте тюль. Вместо этого стоит поместить изделие над ванной, чтобы вода стекла. После этого стоит повесить тюль на карниз для полного высыхания.
Зачем замачивать тюль в соленой воде
Наши предки пользовались проверенным методом, чтобы отбелить и освежить вещи. Соленая вода поможет восстановить цвет даже очень грязных вещей. В домашних условиях такое отбеливающее средство приготовить очень просто. Для этого вам понадобится всего 3 столовых ложки крупной соли и полстакана стирального порошка из расчета на 10 л воды. В таком растворе тюль стоит замочить и оставить на 4-8 часов, а после этого стоит постирать обычным методом. Однако, стоит прополоскать несколько раз тюль.
Обязательно помните, что использовать необходимо только обычную поваренную соль.
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