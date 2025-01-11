Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Как отбелить тюль в домашних условиях быстро и эффективно: впечатляющий метод

Юлия Закрепа
11 января 2025, 21:10обновлено 11 января, 21:56
59
Как отбелить капроновую тюль от желтизны, чтобы вернуть ей новый вид - опытные хозяйки поделились лайфхаками.
Как отбелить тюль в домашних условиях быстро и эффективно: впечатляющий метод
Как отбелить тюль от серости / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Для чего замачивать тюль в соли - результат впечатляющий
  • Как сделать домашний отбеливатель

Как отбелить тюль с помощью соли и соды в домашних условиях - опытные специалисты раскрыли важные лайфхаки, как ухаживать за домашними вещами.

Чтобы освежить и обновить цвет тюли, стоит подготовить большую емкость и смешать стакан пищевой соды и полстакана порошка. Жидкость должна быть комнатной температуры. Тюль нужно разместить в воде и оставить на 5 часов, а затем тщательно постирать. Известно, что сода способна тщательно смягчить ткань.

видео дня

Как постирать тюль, чтобы она стала белой

Специалисты рассказали действенные методы, как получить идеально белоснежную тюль и дали ключевые советы, что нужно делать.

  • Для начала, после того как вы сняли тюль, стоит слегка стряхнуть пыль с нее.
  • Затем осторожно сложите тюль, чтобы он поместился в миску или барабан стиральной машины. Если ваш тюль сильно загрязнен, то для лучшего эффекта стоит предварительно замочить на 8-9 часов в воде, предварительно добавив туда небольшое количество стирального средства.
  • Во время стирки стоит поместить тюль в мешочек для стирки или в обычную наволочку, чтобы не повредить ее. Чтобы удалить пятна, можно добавить немного средства для удаления пятен.
  • Некоторые хозяйки советуют использовать после стирки уксус, который поможет отбелить тюль. Для этого необходимо прополоснуть тюль прохладной водой, предварительно добавив на 1 литр жидкости 1 столовую ложку уксуса. Благодаря такому методу ткань станет более блестящей.
  • Также ни в коем случае не выкручивайте тюль. Вместо этого стоит поместить изделие над ванной, чтобы вода стекла. После этого стоит повесить тюль на карниз для полного высыхания.

Зачем замачивать тюль в соленой воде

Наши предки пользовались проверенным методом, чтобы отбелить и освежить вещи. Соленая вода поможет восстановить цвет даже очень грязных вещей. В домашних условиях такое отбеливающее средство приготовить очень просто. Для этого вам понадобится всего 3 столовых ложки крупной соли и полстакана стирального порошка из расчета на 10 л воды. В таком растворе тюль стоит замочить и оставить на 4-8 часов, а после этого стоит постирать обычным методом. Однако, стоит прополоскать несколько раз тюль.

Обязательно помните, что использовать необходимо только обычную поваренную соль.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

стирка лайфхак уборка
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Не годы, но месяцы: полномасштабное вторжение РФ можно было отложить - Кулеба

Не годы, но месяцы: полномасштабное вторжение РФ можно было отложить - Кулеба

22:05Украина
РФ напала не из-за стремления Украины в НАТО: Подоляк сделал важное заявление

РФ напала не из-за стремления Украины в НАТО: Подоляк сделал важное заявление

21:19Украина
Стянули 150 тысяч солдат: стали известны жесткие планы РФ на Курахово и Покровск

Стянули 150 тысяч солдат: стали известны жесткие планы РФ на Курахово и Покровск

20:58Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на полнолуние 13 января 2025: Ракам - перемены, Львам - прогресс

Гороскоп Таро на полнолуние 13 января 2025: Ракам - перемены, Львам - прогресс

Гороскоп на сегодня 12 января: Близнецам - большие деньги, Водолеям - успех и счастье

Гороскоп на сегодня 12 января: Близнецам - большие деньги, Водолеям - успех и счастье

Уже 140 грн за кг: цены на любимый овощ украинцев рванули вверх

Уже 140 грн за кг: цены на любимый овощ украинцев рванули вверх

"Я не ищу жалости или сочувствия": Тодоренко на фото показала неизлечимый недуг

"Я не ищу жалости или сочувствия": Тодоренко на фото показала неизлечимый недуг

Гороскоп на январь 2025: один знак зодиака ждет очень денежный месяц

Гороскоп на январь 2025: один знак зодиака ждет очень денежный месяц

Последние новости

22:37

Почему Трамп - реакция на болезнь, но не лекарство?

22:05

Не годы, но месяцы: полномасштабное вторжение РФ можно было отложить - Кулеба

21:19

РФ напала не из-за стремления Украины в НАТО: Подоляк сделал важное заявление

21:10

Как отбелить тюль в домашних условиях быстро и эффективно: впечатляющий метод

20:58

Стянули 150 тысяч солдат: стали известны жесткие планы РФ на Курахово и Покровск

В Украину идут сильные морозы: синоптик назвала дату изменения погодыВ Украину идут сильные морозы: синоптик назвала дату изменения погоды
20:35

Не успела: голливудская актриса рассказала о потере близкого человека в пожаре

20:32

Притянете к себе беду: что нельзя делать с деньгами 12 января

20:26

"Ходит и выпрашивает деньги": Фицо сделал возмутительное заявление о ЗеленскомВидео

20:13

Известный актер обнародовал диагноз своего ребенкаВидео

Реклама
19:36

Украину накрывают морозы: где температура воздуха опустится до -10

19:20

$6000, кот и яйца: в УЗ рассказали о странных находках в поездах

19:19

"Выйти на границы 1991 года": ВСУ могли зайти в Донецк в 2023 году - военный

18:30

В Татарстане горит один из крупнейших и самых современных НПЗ России - деталиВидео

18:19

Дания направила команде Трампа предложения по Гренландии – СМИ

18:13

Меган Маркл и принц Гарри записались в волонтеры: помогают жертвам пожара в ЛА

17:52

Что не так на рисунке: нужно найти три ошибки за 9 секунд

17:50

"Придется отходить": в Курахово ВСУ попали в серьезное полуокружение

17:37

Российской империи больше не существует: Джонсон резко обругал ПутинаВидео

17:22

IQ-тест для интеллектуалов: найдите спрятанный зонтик за 5 секунд

17:19

Такую закуску еще не пробовали: восхитительный рецепт из лаваша за 10 минут

Реклама
17:13

Взятие в плен военных из КНДР: в МИД Украины заявили об угрозах для Европы

16:44

Рисковать или нет: когда разбитое яйцо можно есть, а когда стоит выбросить

16:44

Существенный "скачок" цен на продукты в Украине: что подорожало больше всего

16:15

Без физики и химии: в Украине сократят предметы для старшеклассников

16:11

Надо ли добавлять кондиционер для стирки: неочевидный ответ экспертов

16:10

Состоится ли встреча Трампа и Путина: аналитик раскрыл неожиданный сценарий

16:07

Многие люди делают неправильно: эксперт объяснил, как нужно хранить яйца

15:58

"Дальше будем отступать": ситуация в районе Курахово обостряется - детали

15:49

Теплый прием: РФ отступила на Харьковщине - космические потери техники и пехоты

15:24

Лунные узлы меняют знак: какие судьбоносные события произойдут в ближайшие полтора годаВидео

15:19

Украина планирует нарастить производство ракет, артиллерии и техники - Зеленский

15:10

"Мир должен знать, что происходит". Зеленский сообщил о первых пленных корейцах

15:09

Выход ВСУ из Курской области откроет путь 60 тысячам российских военных - WP

15:03

Ударит мороз -10 градусов: Украину накрывает сильное похолодание

14:29

"Я не ищу жалости или сочувствия": Тодоренко на фото показала неизлечимый недуг

14:01

Когда будет парад планет в 2025 году: точная дата события

13:45

Требования Путина на переговорах с Трампом: что хочет Кремль в обмен на мир - FT

13:20

Гороскоп Таро на полнолуние 13 января 2025: Ракам - перемены, Львам - прогресс

12:57

"Мера защиты": Норвегия хочет построить еще больше бомбоубежищ

12:51

Имя и фото: Венсану Касселю родили еще одного ребенка

Реклама
12:38

ВСУ все еще борются за ключевой город: военные опровергли заявления об оккупации

11:53

"Рекорд" за последние 8 лет: в Украине растет цена на популярный фрукт

11:47

Гороскоп на январь 2025: один знак зодиака ждет очень денежный месяцВидео

11:42

Тучи над фронтом сгущаются: позиции ВСУ разрушены на трех направлениях

11:18

Байден оценил шансы Украины на победу в войне с РФ

10:32

100 жизней за каждый квадратный километр: армия РФ и КНДР утопает в потерях

10:10

Идеальная закуска, которую разметают за 1 минуту: рецепт очень быстрого блюда

10:08

Обломки повредили дома в 7 областях: РФ запустила по Украине 74 дрона

09:48

Киркоров не может стоять и ходить: путиниста отправили домой из реанимациии

09:46

Гороскоп на январь 2025: что Овнам принесет первый месяц нового годаВидео

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять