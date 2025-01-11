Как отбелить тюль в домашних условиях быстро и эффективно: впечатляющий метод

Как отбелить капроновую тюль от желтизны, чтобы вернуть ей новый вид - опытные хозяйки поделились лайфхаками.

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Как отбелить тюль от серости / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Для чего замачивать тюль в соли - результат впечатляющий

Как сделать домашний отбеливатель

Как отбелить тюль с помощью соли и соды в домашних условиях - опытные специалисты раскрыли важные лайфхаки, как ухаживать за домашними вещами.

Чтобы освежить и обновить цвет тюли, стоит подготовить большую емкость и смешать стакан пищевой соды и полстакана порошка. Жидкость должна быть комнатной температуры. Тюль нужно разместить в воде и оставить на 5 часов, а затем тщательно постирать. Известно, что сода способна тщательно смягчить ткань.

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Как постирать тюль, чтобы она стала белой

Специалисты рассказали действенные методы, как получить идеально белоснежную тюль и дали ключевые советы, что нужно делать.

Для начала, после того как вы сняли тюль, стоит слегка стряхнуть пыль с нее.

Затем осторожно сложите тюль, чтобы он поместился в миску или барабан стиральной машины. Если ваш тюль сильно загрязнен, то для лучшего эффекта стоит предварительно замочить на 8-9 часов в воде, предварительно добавив туда небольшое количество стирального средства.

Во время стирки стоит поместить тюль в мешочек для стирки или в обычную наволочку, чтобы не повредить ее. Чтобы удалить пятна, можно добавить немного средства для удаления пятен.

Некоторые хозяйки советуют использовать после стирки уксус, который поможет отбелить тюль. Для этого необходимо прополоснуть тюль прохладной водой, предварительно добавив на 1 литр жидкости 1 столовую ложку уксуса. Благодаря такому методу ткань станет более блестящей.

Также ни в коем случае не выкручивайте тюль. Вместо этого стоит поместить изделие над ванной, чтобы вода стекла. После этого стоит повесить тюль на карниз для полного высыхания.

Зачем замачивать тюль в соленой воде

Наши предки пользовались проверенным методом, чтобы отбелить и освежить вещи. Соленая вода поможет восстановить цвет даже очень грязных вещей. В домашних условиях такое отбеливающее средство приготовить очень просто. Для этого вам понадобится всего 3 столовых ложки крупной соли и полстакана стирального порошка из расчета на 10 л воды. В таком растворе тюль стоит замочить и оставить на 4-8 часов, а после этого стоит постирать обычным методом. Однако, стоит прополоскать несколько раз тюль.

Обязательно помните, что использовать необходимо только обычную поваренную соль.

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