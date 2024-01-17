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Это поможет сохранить тепло в доме: электрик рассказал о простом трюке со шторами

Юрий Берендий
17 января 2024, 03:25
Электрик поделился различными способами сохранения тепла в вашем доме.
Это поможет сохранить тепло в доме: электрик рассказал о простом трюке со шторами
Как сохранить тепло в доме - электрик рассказал, как сэкономить на тарифах / Коллаж Главред, фото: УНИАН, pexels

Жизнь в условиях низких температур может вызвать нагрузку на организм, а также вызвать проблемы в доме, такие как влажность и рост плесени. Рекомендуется поддерживать в доме температуру от 18 до 21 градусов, чтобы чувствовать себя комфортно, но это тепло может быстро выходить через почтовый ящик, сквозняки в оконных рамах и сквозь стены.

Дэвид Милошев, сертифицированный электрик, отметил, что существует удивительное количество маленьких хитростей, которые вы можете использовать, чтобы согреться и уменьшить свои счета, об этом пишет Express.co.uk.

Среди них - использование штор и жалюзи, которые не потребляют электроэнергию, но могут иметь огромное значение.

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Эксперт сказал: "Держите жалюзи и шторы открытыми в течение дня, когда солнце светит в окна, и закрывайте их, когда оно начинает садиться. Впуская солнечные лучи в свой дом, вы пользуетесь преимуществами бесплатного солнечного тепла. Закрытие штор и жалюзи после этого помогает создать хороший изоляционный слой и позволяет сохранить бесплатное тепло, которое вы накопили в течение дня".

Чем плотнее шторы, тем лучше, поскольку они помогут задержать больше тепла, особенно если у вас старые окна.

Электрик продолжил: "Подумайте о том, чтобы закрыть сквозняки на дверях и окнах, чтобы решить эту проблему. Любые другие отверстия, ведущие к внешнему миру, также могут вызывать сквозняки - вентиляционные отверстия сушилки, электропроводка, вентиляционные отверстия духовки и даже замочные сквозняки и розетки могут быть виновниками сквозняков. Используйте крышки или изоляторы для замочных скважин и розеток, а также убедитесь, что все остальные отверстия хорошо загерметизированы с помощью конопатки", - отметил он.

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