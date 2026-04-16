Секрет "вечной жизни" нашли на райском острове: как люди живут дольше

Константин Пономарев
16 апреля 2026, 15:52
Икария признана одной из "голубых зон", где люди живут дольше. Секрет кроется в питании, активности и особом ритме жизни без стресса.
Каждый третий житель острова доживает до 90 лет,
  • Почему жители острова почти не стареют
  • Что скрывается за их ежедневными привычками
  • Как простой образ жизни меняет продолжительность жизни

Греческий остров Икария привлекает внимание ученых со всего мира благодаря необычайно высокой продолжительности жизни его жителей. Это место называют "голубой зоной", где люди живут дольше и остаются здоровыми даже в глубокой старости.

Исследования показывают, что каждый третий житель острова доживает до 90 лет, что является показателей, который значительно превышает средние мировые значения. Ученые уверены, что дело не только в генетике, но и в образе жизни. Об этом пишет Express.

Что делает Икарию уникальной

Икария - небольшой остров в Эгейском море с чистой природой, термальными источниками и традиционным укладом жизни. На нем зафиксирована одна из самых высоких концентраций долгожителей в мире.

По данным исследователей, жители острова доживают до 90 лет в два с половиной раза чаще, чем, например, жители США. При этом они реже сталкиваются с хроническими заболеваниями, включая сердечно-сосудистые болезни, рак и деменцию.

Диета, которая продлевает жизнь

Ключевым фактором долголетия считается питание. Жители Икарии придерживаются средиземноморской диеты. В их рационе много рыбы, бобовых, зелени и оливкового масла.

Ключевым фактором долголетия считается питание / Фото: Pexels

Местные жители употребляют мясо редко, всего несколько раз в месяц, а уровень потребления сахара остается низким. Важную роль играет и козье молоко, из которого делают традиционные сыры, богатые полезными веществами.

Кроме того, островитяне регулярно пьют кофе и умеренно употребляют вино, что также связывают с положительным влиянием на здоровье.

Ранее Главред писал о том, что девушка "обратила вспять" старение своих родителей. Пожилая пара старше 80 лет начала поднимать тяжести и за год значительно улучшила здоровье, подвижность и физическую форму, удивив окружающих результатами

Также сообщалось о том, что женщина заявила, что "стареет в обратную сторону". Благодаря силовым тренировкам, активному образу жизни и контролю питания Лиза выглядит значительно моложе своих лет.

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ученые Греция здоровье старение интересные новости
