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Как сказать "за спрос денег не берут" на украинском — назван правильный вариант

Руслана Заклинская
8 июня 2026, 20:12
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В украинском языке для этой ситуации есть настоящая жемчужина, которая звучит гораздо естественнее.
Как сказать
Как сказать на украинском "за спрос денег не берут" / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok, magnific.com

Вы узнаете:

  • Что означает русское выражение "за спрос денег не берут"
  • Как сказать на украинском "за спрос денег не берут"
  • Что означает слово "спиток"

Русское выражение "за спрос денег не берут" часто используют украинцы в повседневной речи. Однако в украинском языке есть точный и благозвучный эквивалент, который полностью передает этот смысл, но звучит гораздо аутентичнее.

Главред узнал, как выражение "за спрос денег не берут" заменить на украинском.

видео дня

Что означает выражение "за спрос денег не берут"

Русское выражение"за спрос денег не берут" означает, что за то, что человек что-то спросил или поинтересовался, не нужно платить, и это не создает никаких обязательств. Другими словами — "спрашивать можно без последствий", рассказала актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая в видео в TikTok.

Как сказать на украинском"за спрос денег не берут"

В украинском языке существует близкий по смыслу фразеологизм: "спиток — не збиток". Его значение передает ту же идею: если человек что-то спросил, поинтересовался или попытался узнать, то он ничего не теряет и не рискует, даже если результат будет отрицательным.

Смотрите видео о том, как сказать "за спрос денег не берут":

Что такое "спиток" и "збиток"

Для современного человека это выражение может звучать несколько необычно, ведь одно из слов мы почти перестали употреблять в повседневной речи. СпИток — это устаревшее, но очень точное украинское слово, которое означает вопрос, расспрос или же попытку, испытание чего-либо. Оно происходит от хорошо знакомого глагола "спитати".

Збиток — это слово, которое используется и сегодня. Оно означает финансовые или материальные потери, ущерб или убытки.

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О личности: Виктория Хмельницкая

Виктория Хмельницкая — украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичным выступлениям. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучивания — ее голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценической дикции, управлению голосом и коммуникации.

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