Под Белгородом прогремел взрыв: зафиксирована детонация, небо затянуло дымом

Над регионом поднялся огромный столб черного дыма в форме гриба.

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Взрыв под Белгородом / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, t.me/exilenova_plus

Кратко:

В Белгородской области РФ произошел мощный взрыв

Зафиксировано несколько очагов дыма

Аналитики предполагают взрыв на закрытом военном объекте

В Белгородской области России произошел масштабный взрыв, после которого над регионом поднялся огромный столб дыма в форме гриба. Об этом сообщил местный Telegram-канал.

По данным очевидцев, большие столбы черного дыма появились в районе лесного массива вблизи поселка Новосадовый и села Беловское. Именно там, по информации открытых источников, могут располагаться склады боеприпасов российской армии.

видео дня

На опубликованных в соцсетях фото и видео видно как минимум четыре отдельных очага густого черного дыма, что свидетельствует о серьезном характере инцидента. Сначала Telegram-канал "Пепел Белгород" предположил, что причиной взрыва могло стать падение российской авиационной бомбы. Впоследствии выдвинули другую версию — детонацию склада боеприпасов после атаки беспилотника.

По информации оперативного штаба Белгородской области, взрыв произошел в результате "детонации" в селе Беловское недалеко от Белгорода. В результате инцидента повреждены несколько жилых домов и административное здание.

Взрывы под Белгородом / Фото: скриншот

Полное видео взрывов под Белгородом смотрите в нашем Telegram-канале.

Что говорят аналитики

Украинский OSINT-проект Exilenova+ отмечает, что на данный момент нет подтвержденной информации о ракетном или беспилотном ударе по объекту.

Аналитики обращают внимание на то, что в сети отсутствуют кадры непосредственного момента взрыва вблизи эпицентра события. Это может свидетельствовать о том, что инцидент произошел на закрытом военном объекте, доступ к которому ограничен.

По предварительным оценкам, эпицентр взрыва мог находиться в районе Беловского леса. До 2023 года эта территория была гражданской зеленой зоной, однако после начала полномасштабной войны там, вероятно, была создана скрытая военная инфраструктура.

Взрывы в Белгороде — новости по теме

Как сообщал Главред, в ночь на 15 ноября 2025 года Россию атаковали беспилотники. В Минобороны РФ заявили о якобы сбитых 130 дронах. Взрывы раздавались в Москве и Белгороде, из-за атаки временно приостановили работу аэропортов Домодедово и Жуковский. В Белгороде была повреждена ТЭЦ "Луч".

Также в феврале в Белгороде из-за проблем с энергетической инфраструктурой начали эвакуацию детей в другие регионы РФ. Губернатор Вячеслав Гладков признал критическую ситуацию с теплоснабжением в городе.

Кроме того, в ночь на 20 января российские города Орел и Белгород подверглись атаке дронов и ракет. В Белгороде под удар попала ТЭС "ГП Энергот", после чего возник сильный пожар и были повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

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Об источнике: Exilenova+ Exilenova+ — это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах. Канал работает в Telegram по адресу @exilenova_plus. Аудитория — более 100 тысяч подписчиков. Авторы предлагают присылать новости и материалы через бота. Канал анонимный — имена администраторов публично не раскрываются. Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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