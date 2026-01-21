Укр
Более 10 взрывов и сильный пожар: дроны и ракеты атаковали энергетическую инфраструктуру в РФ

Анна Ярославская
21 января 2026, 07:05
В Белгороде повреждена топливно-энергетическая инфраструктура, несколько домов и частный транспорт.
Атака дронов на РФ
Атака дронов на РФ привела к проблемам со светом и водой / Коллаж: Главред, фото: Astra

Кратко:

  • В Белгороде под ракетный удар попала ТЭС "ГП Энергот"
  • В Орле прозвучало более 10 взрывов в разных районах города
  • Атака дронов привела к частичному отключению электро- и водоснабжения

В ночь на вторник, 20 января, дроны и ракеты атаковали российские города Орел и Белгород. Ракетный удар был нанесен по ТЭС "ГП Энергот". Начался сильный пожар.

Губернатор Белгорода Вячеслав Гладков подтвердил атаку. По его словам, в результате обстрелов получили повреждения предприятия, входящие в энергетический комплекс региона. Кроме того, в Белгороде на территории одного предприятия повреждены помещения и оборудование.

Как уточняют российские паблики, удар по Белгороду произошел после 20:00 по киевскому времени.

Местные жители сообщили , в городе Орел около 21:30 прозвучало более 10 взрывов в разных районах. Атака дронов вызвала частичное отключение электро- и водоснабжения.

По данным ASTRA, в Орле после атаки нет электричества. Местный губернатора региона сообщил, что была атакована топливно-энергетическая инфраструктура региона. Также повреждены несколько домовладений и личный автотранспорт на территории города Орла и других муниципалитетов области. По предварительным данным пострадавших нет.

"В некоторых домах Северного и Железнодорожного районов города Орла имеются сбои в электро- и водоснабжении, осуществляется устранение последствий. Сотрудники МЧС и правоохранительных органов проводят профильную работу на местах происшествий", — написал губернатор Орловской области.

Российская ракета ПВО ударила по многоэтажке

Как писал Главред, вечером 20 января в населенном пункте Афипский (Краснодарский край РФ) после взрыва произошел масштабный пожар в одной из многоэтажек. Во время отражения атаки на Афипский нефтеперерабатывающий завод ракета ПВО С-400 упала на жилой квартал.

На видеозаписях, сделанных местными жителями, четко зафиксирована траектория ракеты российской системы ПВО и ее дальнейшее попадание в жилую застройку.

Российские власти сообщают, что в результате пострадали 11 человек, из них в больницу были госпитализированы 9, в том числе двое детей.

Атаки по территории РФ

Как писал Главред, в ночь на 14 января в Ростове-на-Дону в РФ прогремели взрывы, а впоследствии вспыхнул пожар. Город подвергся атаке дронов и, возможно, ракет. Под удар попали резервуары нефтепродуктов на территории завода "Эмпилс".

В ночь на 13 января в российском Таганроге прогремела серия взрывов. После атаки дронов вспыхнул сильный пожар. По предварительной информации беспилотники поразили российский завод "Атлант-Аэро", который обеспечивает армию РФ FPV-дронами и системами РЭБ в войне с Украиной. Под удар также, вероятно, попал авиаремонтный завод ТАНТК им. Г.М. Бериева.

В ночь на 6 января в ряде городов России прогремела серия взрывов. Местные жители сообщили об атаке дронов. Громко было в Липецкой области и Башкортостане. На взрывы также пожаловались жители Твери и Пензы.

Возможен ли блекаут в России: мнение эксперта

Удары Украины по энергетическим объектам на территории России уже приводят к перебоям с электроснабжением в отдельных регионах. При наличии достаточных средств поражения такие отключения света в РФ могут происходить все чаще. Об этом заявил президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", специалист по международной энергетической безопасности Михаил Гончар.

Он отметил, что случаи локальных блекаутов в отдельных областях России уже происходят. В частности, Белгородская область испытывает дефицит электроэнергии из-за нехватки мощных электростанций, подобная ситуация наблюдается и в Брянской области.

Эксперт также подчеркнул, что достижение более масштабных последствий возможно в теории, однако это напрямую зависит от наличия соответствующих средств поражения.

"Силы обороны Украины и так достаточно интенсивно работают в этом направлении, в частности, уничтожая средства противовоздушной обороны противника. Ведь эффективность удара зависит от того, какое количество средств поражения долетело до цели", - сказал он в интервью Главреду.

О персоне: Михаил Гончар

Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.
В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией.

С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и тому подобное. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

новости России Орел Белгород война России и Украины атака дронов
