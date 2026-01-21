Более 10 взрывов и сильный пожар: дроны и ракеты атаковали энергетическую инфраструктуру в РФ

В Белгороде повреждена топливно-энергетическая инфраструктура, несколько домов и частный транспорт.

Атака дронов на РФ привела к проблемам со светом и водой / Коллаж: Главред, фото: Astra

В Белгороде под ракетный удар попала ТЭС "ГП Энергот"

В Орле прозвучало более 10 взрывов в разных районах города

Атака дронов привела к частичному отключению электро- и водоснабжения

В ночь на вторник, 20 января, дроны и ракеты атаковали российские города Орел и Белгород. Ракетный удар был нанесен по ТЭС "ГП Энергот". Начался сильный пожар.

Губернатор Белгорода Вячеслав Гладков подтвердил атаку. По его словам, в результате обстрелов получили повреждения предприятия, входящие в энергетический комплекс региона. Кроме того, в Белгороде на территории одного предприятия повреждены помещения и оборудование.

Как уточняют российские паблики, удар по Белгороду произошел после 20:00 по киевскому времени.

Местные жители сообщили , в городе Орел около 21:30 прозвучало более 10 взрывов в разных районах. Атака дронов вызвала частичное отключение электро- и водоснабжения.

По данным ASTRA, в Орле после атаки нет электричества. Местный губернатора региона сообщил, что была атакована топливно-энергетическая инфраструктура региона. Также повреждены несколько домовладений и личный автотранспорт на территории города Орла и других муниципалитетов области. По предварительным данным пострадавших нет.

"В некоторых домах Северного и Железнодорожного районов города Орла имеются сбои в электро- и водоснабжении, осуществляется устранение последствий. Сотрудники МЧС и правоохранительных органов проводят профильную работу на местах происшествий", — написал губернатор Орловской области.

Российская ракета ПВО ударила по многоэтажке

Как писал Главред, вечером 20 января в населенном пункте Афипский (Краснодарский край РФ) после взрыва произошел масштабный пожар в одной из многоэтажек. Во время отражения атаки на Афипский нефтеперерабатывающий завод ракета ПВО С-400 упала на жилой квартал.

На видеозаписях, сделанных местными жителями, четко зафиксирована траектория ракеты российской системы ПВО и ее дальнейшее попадание в жилую застройку.

Российские власти сообщают, что в результате пострадали 11 человек, из них в больницу были госпитализированы 9, в том числе двое детей.

Атаки по территории РФ

Как писал Главред, в ночь на 14 января в Ростове-на-Дону в РФ прогремели взрывы, а впоследствии вспыхнул пожар. Город подвергся атаке дронов и, возможно, ракет. Под удар попали резервуары нефтепродуктов на территории завода "Эмпилс".

В ночь на 13 января в российском Таганроге прогремела серия взрывов. После атаки дронов вспыхнул сильный пожар. По предварительной информации беспилотники поразили российский завод "Атлант-Аэро", который обеспечивает армию РФ FPV-дронами и системами РЭБ в войне с Украиной. Под удар также, вероятно, попал авиаремонтный завод ТАНТК им. Г.М. Бериева.

В ночь на 6 января в ряде городов России прогремела серия взрывов. Местные жители сообщили об атаке дронов. Громко было в Липецкой области и Башкортостане. На взрывы также пожаловались жители Твери и Пензы.

Возможен ли блекаут в России: мнение эксперта

Удары Украины по энергетическим объектам на территории России уже приводят к перебоям с электроснабжением в отдельных регионах. При наличии достаточных средств поражения такие отключения света в РФ могут происходить все чаще. Об этом заявил президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", специалист по международной энергетической безопасности Михаил Гончар.

Он отметил, что случаи локальных блекаутов в отдельных областях России уже происходят. В частности, Белгородская область испытывает дефицит электроэнергии из-за нехватки мощных электростанций, подобная ситуация наблюдается и в Брянской области.

Эксперт также подчеркнул, что достижение более масштабных последствий возможно в теории, однако это напрямую зависит от наличия соответствующих средств поражения.

"Силы обороны Украины и так достаточно интенсивно работают в этом направлении, в частности, уничтожая средства противовоздушной обороны противника. Ведь эффективность удара зависит от того, какое количество средств поражения долетело до цели", - сказал он в интервью Главреду.

