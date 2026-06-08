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Во Львовской области медики извлекли из уха пациента необычный предмет

Руслана Заклинская
8 июня 2026, 21:47
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Врачи отмечают, что инородное тело в ухе — это потенциально опасное состояние.
Во Львовской области медики извлекли из уха пациента необычный предмет
Пациент в Шептицком попал в больницу из-за наушника / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/CMLsheptytsky

Кратко:

  • В Шептицком у пациента в ухе застряла амбушюра от наушников
  • Медики успешно удалили инородное тело
  • Ситуация могла привести к развитию острого отита

В Шептицком Львовской области в больницу обратился пациент, в ухе которого застряла силиконовая амбушура от наушников. Медики смогли успешно извлечь инородный предмет. Об этом сообщили в КНП "Центральная городская больница" Шептицкого городского совета 8 июня.

Медики объясняют, что силиконовая накладка может незаметно соскочить с наушника и остаться в слуховом проходе. Человек при этом не всегда сразу ощущает дискомфорт, что затрудняет своевременное обращение за помощью.

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В больнице отмечают, что инородное тело в ухе — это не мелочь, а потенциально опасное состояние. Из-за закрытого пространства, повышенной влажности и температуры в слуховом проходе уже через несколько дней может развиться острый отит.

"Инородное тело в ухе — это не смешно и не "само пройдет". Закрытая вентиляция, тепло, влага и буквально за несколько дней развивается острый отит с гноем и такой болью, что не до шуток. И уже не неделя лечения, а несколько недель антибиотиков", — отметили в больнице.

Медики также предостерегают не пытаться самостоятельно доставать предметы из уха, поскольку это может только ухудшить ситуацию и затолкнуть их глубже. В таких случаях рекомендуют сразу обращаться к врачу.

Новости Львовщины

Как сообщал Главред, на Львовщине задержали бывшего депутата сельсовета и его сына, которые организовали схему незаконной переправки мужчин за границу во время военного положения. По данным СБУ и прокуратуры, они предлагали либо поддельные медицинские документы за 15 тыс. долларов, либо нелегальный выезд вне пунктов пропуска за 10 тыс. долларов.

Также во время реставрации музея Романа Шухевича во Львове на Белогорще строители обнаружили подземное помещение, которое может быть укрытием периода УПА. Находку зафиксировали во время работ по укреплению фундамента.

Кроме того, во Львове планируют обновить тарифы на отдельные ритуальные услуги, которые предоставляет ЛКП "Муниципальная обрядовая служба". Наибольшее подорожание может коснуться рытья могил и демонтажа надгробных сооружений.

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Об источнике: КНП Центральная городская больница Шептицкого городского совета

КНП "Центральная городская больница Шептицкого городского совета" — это коммунальное некоммерческое предприятие, которое оказывает многопрофильную медицинскую помощь жителям города Шептицкий (Львовская область) и прилегающих территорий.

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