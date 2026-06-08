Во Львовской области медики извлекли из уха пациента необычный предмет

Врачи отмечают, что инородное тело в ухе — это потенциально опасное состояние.

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Пациент в Шептицком попал в больницу из-за наушника / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/CMLsheptytsky

Кратко:

В Шептицком у пациента в ухе застряла амбушюра от наушников

Медики успешно удалили инородное тело

Ситуация могла привести к развитию острого отита

В Шептицком Львовской области в больницу обратился пациент, в ухе которого застряла силиконовая амбушура от наушников. Медики смогли успешно извлечь инородный предмет. Об этом сообщили в КНП "Центральная городская больница" Шептицкого городского совета 8 июня.

Медики объясняют, что силиконовая накладка может незаметно соскочить с наушника и остаться в слуховом проходе. Человек при этом не всегда сразу ощущает дискомфорт, что затрудняет своевременное обращение за помощью.

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В больнице отмечают, что инородное тело в ухе — это не мелочь, а потенциально опасное состояние. Из-за закрытого пространства, повышенной влажности и температуры в слуховом проходе уже через несколько дней может развиться острый отит.

"Инородное тело в ухе — это не смешно и не "само пройдет". Закрытая вентиляция, тепло, влага и буквально за несколько дней развивается острый отит с гноем и такой болью, что не до шуток. И уже не неделя лечения, а несколько недель антибиотиков", — отметили в больнице.

Медики также предостерегают не пытаться самостоятельно доставать предметы из уха, поскольку это может только ухудшить ситуацию и затолкнуть их глубже. В таких случаях рекомендуют сразу обращаться к врачу.

Новости Львовщины

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Об источнике: КНП Центральная городская больница Шептицкого городского совета КНП "Центральная городская больница Шептицкого городского совета" — это коммунальное некоммерческое предприятие, которое оказывает многопрофильную медицинскую помощь жителям города Шептицкий (Львовская область) и прилегающих территорий.

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