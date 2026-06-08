Огурцы пойдут активно в рост: эксперт поделился рецептом домашнего стимулятора

Огородник объяснил, почему огурцы после высадки могут надолго остановиться в росте и ослабеть.

https://glavred.info/sad-ogorod/gurcy-poydut-aktivno-v-rost-ekspert-podelilsya-receptom-domashnego-stimulyatora-10771436.html Ссылка скопирована

Дрожжи помогают стимулировать рост после высадки / Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

Почему огурцы перестают расти после высадки

Как приготовить дрожжевую подкормку для огурцов

Чем полить кусты для быстрого восстановления роста

Многие дачники сталкиваются с распространенной проблемой: после высадки в открытый грунт рассада огурцов прекращает рост, выглядит ослабленной и не наращивает зеленую массу. Причиной такого явления могут быть как погодные стрессы, так и недостаток питательных веществ в почве.

Главред решил выяснить, какой раствор рекомендуют опытные огородники для активизации роста огурцов после пересадки и как правильно его применять.

видео дня

Как рассказал автор YouTube-канала "Корисное ТВ", чаще всего огурцы угнетаются из-за резких весенних перепадов температур. Особенно опасными для культуры являются холодные ночи, когда температура воздуха опускается ниже +10 градусов.

По словам эксперта, в таких условиях растения испытывают сильный стресс, что негативно влияет на развитие корневой системы и надземной части. Если же погодные условия уже улучшились, но огурцы все еще остаются слабыми, проблему может решить доступный домашний стимулятор роста на основе дрожжей.

Как приготовить дрожжевую подкормку

Для приготовления маточного раствора понадобятся теплая вода, дрожжи и сахар. Если используются сухие дрожжи, в один литр теплой воды добавляют стандартный пакетик весом 10–11 граммов и одну столовую ложку сахара. Смесь тщательно перемешивают и оставляют в теплом месте на два часа, защищая от прямых солнечных лучей.

При использовании живых прессованных дрожжей пропорции меняются. На один литр теплой воды берут 100 граммов дрожжей и две столовые ложки сахара. После двухчасового настаивания получают концентрированный раствор.

Далее маточный раствор из сухих дрожжей разводят в пяти литрах теплой воды, а раствор из живых дрожжей — в десяти литрах воды. В результате получается концентрат для дальнейшего приготовления рабочего удобрения.

Что нужно сделать перед подкормкой огурцов

Перед внесением дрожжевой подкормки важно правильно подготовить грядку. Специалисты отмечают, что дрожжи не будут работать эффективно в сухой почве, поэтому каждый куст необходимо предварительно хорошо полить теплой водой.

Также для максимального эффекта рекомендуется добавить в лунки органику — перепревший навоз или древесную золу. Именно они станут источником питательных веществ, которые дрожжевые грибки помогут преобразовать в доступную для растений форму.

"Прежде чем разводить дальше наш концентрат и приступать к подкормке, нужно огурчики обязательно полить водой, так как дрожжи не будут нормально работать в сухой земле", — добавил огородник.

Для приготовления рабочего раствора один литр концентрата смешивают с десятью литрами теплой воды. После перемешивания под каждый куст огурцов вносят примерно один литр готового средства.

Что любят и чего не любят огурцы / Инфографика: Главред

Как работает дрожжевой стимулятор роста

Эксперт объясняет, что дрожжевая подкормка не является классическим минеральным удобрением. Ее главная функция заключается в активизации биологических процессов в прикорневой зоне растений.

Попадая во влажную и прогретую почву, дрожжевые грибки активизируют переработку органических веществ. Благодаря этому корневая система быстрее усваивает полезные элементы из навоза, компоста или золы.

Как приготовить дрожжевую подкормку для огурцов и правильно ее применять — смотрите в видео.

Читайте также:

Об источнике: YouTube-канал "Корисное TV" YouTube-канал "Корисное TV" — это канал, на котором можно найти множество лайфхаков, поделок и других полезных видео. Автор делится множеством рецептов подкормки растений на всех этапах вегетации, а также рассказывает свои секреты по уходу за садом и огородом. На данный канал подписалось более 2,92 миллиона пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред