Как не платить за кондиционер: дизайнеры раскрыли простой трюк со шторами

Анна Ярославская
25 апреля 2026, 04:07
Правильно подобранные материалы позволят чувствовать себя комфортно всё лето, не увеличивая при этом счета за электроэнергию.
Какие варианты штор помогут снизить энергопотребление / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

  • Какие шторы лучше всего защищают от солнечных лучей
  • Почему подкладка в шторах помогает удерживать прохладу
  • Как комбинировать прозрачные и плотные ткани
  • Какие цвета отражают свет и снижают нагрев помещения

С приходом лета тепло естественным образом удерживается внутри, поэтому с повышением температуры воздуха в комнатах может становиться душно, как в сауне. Если в доме нет кондиционера, то охладить помещение можно другим способом.

Шторы, занавески и жалюзи играют важную роль в защите от палящего солнца. Правильно подобранные материалы и дизайн позволят чувствовать себя комфортно всё лето, не увеличивая при этом счета за электроэнергию.

Дизайнеры рассказали изданию Martha Stewart, как оформить окна, чтобы сохранить прохладу в доме.

Шторы на подкладке

Шторы с подкладкой пользуются популярностью у дизайнеров. Особенно часто их любят использовать в спальнях и гостиных. Подкладка помогает блокировать тепло и резкие солнечные лучи. В целом, такие шторы придают комнате более завершенный и изысканный вид.

Дизайнеры рекомендуют использовать смеси льна, хлопок и износостойкие ткани, поскольку они не кажутся слишком тяжелыми или жесткими.

Многослойные прозрачные шторы

Если вы хотите впустить немного света, но без слепящих солнечных лучей, используйте полупрозрачные ткани в сочетании с драпировками. Они смягчают свет и уменьшают интенсивность солнечного света, не затемняя помещение полностью.

Кроме того, в таком случае остается возможность закрыть шторы, когда нужно больше защиты от солнца.

Нейтральные тона

Мягкие, нейтральные тона в оформлении окон — это не просто эстетический выбор для дизайнеров. Эти палитры отражают, а не поглощают резкий свет, в то время как сами материалы рассеивают его таким образом, что создается ощущение мягкости и продуманности.

Идеальный вариант для штор — лён, шерсть и тканые ткани в оттенках слоновой кости, песочного и тёплого серого.

Также можно использовать более смелые принты и насыщенные тона в римских шторах и занавесях, чтобы добавить индивидуальности. Дизайнеры советуют подумать об оливковом, табачном или темно-угольном цвете — они не просто регулируют свет, но и создают настроение.

Затемняющие шторы

Светонепроницаемая подкладка для всех штор не только поможет сохранить прохладу в помещении, но и защитит инвестиции в ткань. Именно такой вариант штор является идеальным вариантом для сохранения прохлады в помещении.

Сочетание штор и жалюзи

Часто полностью функциональные шторы, изготовленные на заказ, стоят очень дорого, поэтому можно подумать о стандартных шторах с подкладкой, обеспечивающей полное затемнение, а также добавить тканые жалюзи, которые можно опускать и закрывать сверху вниз. Этот вариант дает возможность впускать свет, не поднимая всю штору целиком, и, соответственно, регулировать температуру в комнате.

Шторы на подкладке из кашемира или льна

Чтобы мягко рассеивать свет, дизайнеры часто используют льняные драпировки на подкладке.

Шторы с кашемировой подкладкой — это идеальный вариант для спальни, где комфорт и теплоизоляция имеют первостепенное значение.

Архитектурные решения

Для более смелых и эффектных вариантов дизайнеры используют римские шторы, сдержанные драпировки или тканые жалюзи — они сочетают в себе функциональность и ощущение вневременной сдержанности.

В частности, плетеные древесные материалы, такие как бамбук или тростник, обеспечивают текстуру и тепло.

Ранее Главред писал, какие шторы выглядят устаревшими и что выбрать вместо них, чтобы освежить интерьер.

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

