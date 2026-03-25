Шторы на карнизах уходят в прошлое: новый тренд, покоряющий Европу

Большие декоративные полотна служат элементами декора и меняют атмосферу комнаты без ремонта.

https://glavred.info/dim/shtory-na-karnizah-uhodyat-v-proshloe-novyy-trend-pokoryayushchiy-evropu-10751660.html Ссылка скопирована

Ткань на стенах создает новый стиль интерьера / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как ткань меняет восприятие комнаты

Какие цвета и принты выбирать для эффектного дизайна

Чем современный текстиль на стенах отличается от минимализма

В 2026 году мир интерьерного дизайна претерпит кардинальную трансформацию: шторы возвращаются, но уже не как элемент для затемнения окон, а как стильный декоративный акцент на стенах. Этот тренд быстро набирает популярность в Европе и позволяет обновить интерьер без дорогостоящего ремонта.

Главред решил рассказать о декоративном приеме, позволяющем обновить комнату без ремонта и сделать ее уютной и стильной.

видео дня

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях. Также приглашаем в наш Telegram-канал.

Минимализм уступает свои позиции

Как пишет РадиоТрек, еще недавно минимализм диктовал простое правило — меньше текстиля, больше света и пространства. Окна оставляли открытыми, а комнаты стремились выглядеть максимально "чистыми". Сегодня ситуация меняется.

Ткань на стенах придает глубину и характер, создает эффект многослойности и работает как арт-объект. Мягкие текстуры делают пространство теплее и уютнее, а плотные ткани поглощают шум, повышая акустический комфорт, как это делали во дворцах несколько веков назад.

Интерактивные решения для современного интерьера

Современные технологии позволяют интегрировать ткань в стены с автоматическими механизмами открывания и закрывания, создавая эффект подвижной стены. Эксперты советуют тестировать образцы при разном освещении и выбирать между гармоничным сочетанием с цветами интерьера или контрастным акцентом.

Принты остаются в тренде, но оптимально ограничиться одним ярким элементом на нейтральном фоне, чтобы дизайн выглядел современно и изящно.

Об источнике: РадиоТрек РадиоТрек — украинский региональный новостной информационный сайт и онлайн-радио из Ровно. Публикует новости Ровенской области и Украины, развлекательный контент, интервью и собственные радиопрограммы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред