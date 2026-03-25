Шторы на карнизах уходят в прошлое: новый тренд, покоряющий Европу

Вы узнаете:
- Как ткань меняет восприятие комнаты
- Какие цвета и принты выбирать для эффектного дизайна
- Чем современный текстиль на стенах отличается от минимализма
В 2026 году мир интерьерного дизайна претерпит кардинальную трансформацию: шторы возвращаются, но уже не как элемент для затемнения окон, а как стильный декоративный акцент на стенах. Этот тренд быстро набирает популярность в Европе и позволяет обновить интерьер без дорогостоящего ремонта.
Главред решил рассказать о декоративном приеме, позволяющем обновить комнату без ремонта и сделать ее уютной и стильной.
Минимализм уступает свои позиции
Как пишет РадиоТрек, еще недавно минимализм диктовал простое правило — меньше текстиля, больше света и пространства. Окна оставляли открытыми, а комнаты стремились выглядеть максимально "чистыми". Сегодня ситуация меняется.
Ткань на стенах придает глубину и характер, создает эффект многослойности и работает как арт-объект. Мягкие текстуры делают пространство теплее и уютнее, а плотные ткани поглощают шум, повышая акустический комфорт, как это делали во дворцах несколько веков назад.
Интерактивные решения для современного интерьера
Современные технологии позволяют интегрировать ткань в стены с автоматическими механизмами открывания и закрывания, создавая эффект подвижной стены. Эксперты советуют тестировать образцы при разном освещении и выбирать между гармоничным сочетанием с цветами интерьера или контрастным акцентом.
Принты остаются в тренде, но оптимально ограничиться одним ярким элементом на нейтральном фоне, чтобы дизайн выглядел современно и изящно.
Читайте также:
- Большинство людей неправильно пользуются стиральной машиной: в чем заключается главная ошибка
- Линолеум в прошлом: новый материал, который становится фаворитом для дома
- Испортят интерьер и добавят хлопот: 4 ошибочных решения при ремонте кухни
Об источнике: РадиоТрек
РадиоТрек — украинский региональный новостной информационный сайт и онлайн-радио из Ровно. Публикует новости Ровенской области и Украины, развлекательный контент, интервью и собственные радиопрограммы.
