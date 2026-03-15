Линолеум в прошлом: новый материал, ставший фаворитом для дома

Руслан Иваненко
15 марта 2026, 21:55
Дизайнеры рассказали, как выбор фактурного и безопасного напольного покрытия делает интерьер уютным и современным.
Дом, пол, интерьер
Почему кварцвинил постепенно вытесняет линолеум в современных квартирах / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, freepik.com

Вы узнаете:

  • Почему кварцвинил вытесняет линолеум
  • Какие покрытия считаются устаревшими в 2026 году
  • В чем преимущества кварцвинилового пола для дома

Линолеум, который еще несколько лет назад считался одним из самых популярных бюджетных вариантов напольного покрытия, сегодня теряет популярность. По словам экспертов, даже те, кто стремится экономить во время ремонта, все чаще выбирают альтернативу – кварцвинил, пишет "Радио Трек".

Главред решил рассказать, почему кварцвинил становится трендовым напольным покрытием в 2026 году и какие материалы выходят из моды.

Почему линолеум постепенно уходит в прошлое

Раньше линолеум ценили за легкость укладки и доступную цену. Достаточно было расстелить рулон, зафиксировать и пользоваться. Однако у материала есть ряд недостатков: под мебелью образуются вмятины, со временем могут появиться волны, а при повреждении приходится заменять весь рулон.

Преимущества кварцвинила для современных интерьеров

Современные пользователи ищут пол, который выдерживает большие нагрузки, устойчив к воде и долго сохраняет эстетичный вид. Кварцвинил сочетает в себе свойства ламината, плитки и инженерной доски. Основой материала является кварцевая крошка с полимерными добавками и защитным верхним слоем, что делает пол прочным и износостойким.

Одним из главных преимуществ кварцвинилового пола является простота ремонта: поврежденную панель можно заменить, не меняя покрытие во всей комнате. Кроме того, он устойчив к влаге, стабилен при высоких температурах и подходит для систем теплого пола.

Разнообразие дизайнов позволяет имитировать дерево, камень, бетон или натуральную доску, а качественный материал имеет низкий уровень выделения вредных веществ, что делает его безопасным для детей и людей с аллергией.

Линолеум не исчезнет полностью — его по-прежнему будут использовать в дачных домах, кладовых или съемных квартирах. Однако для собственного жилья эксперты советуют отдавать предпочтение кварцвиниловому полу, который служит дольше и выглядит современнее.

Ранее Главред писал, что красивые интерьеры в социальных сетях часто создают иллюзию идеальной жизни, однако реальность диктует свои правила. То, что выглядит безупречно на профессиональном фото, через несколько месяцев может превратиться в источник раздражения или потребовать постоянной уборки и дорогостоящего обновления.

Кроме того, хотя в 2000-х минималистическая волна отодвинула на второй план теплые и насыщенные палитры 1990-х, сегодня дизайнеры вновь обращаются к ностальгическим оттенкам. В 2026 году, когда нейтральные цвета стали доминировать, возвращение палитр 90-х придает пространству уюта, комфорта и индивидуальности.

Об источнике: РадиоТрек

РадиоТрек — украинский региональный новостной информационный сайт и онлайн-радио из Ровно. Публикует новости Ровенской области и Украины, развлекательный контент, интервью и собственные радиопрограммы.

