Конец эпохи: дизайнеры назвали виды штор, которые портят современный интерьер

Руслан Иваненко
15 апреля 2026, 03:00
Дизайнеры рассказали, какие шторы выглядят устаревшими и что выбрать вместо них, чтобы освежить интерьер.
  • Какие шторы выдают устаревший интерьер
  • Чем заменить популярные ранее решения
  • Как добавить стиля без ремонта

Интерьерные тренды меняются быстрее, чем кажется, и даже такие детали, как шторы, могут выдать устаревший дизайн. То, что еще недавно выглядело современно, сегодня часто воспринимается как пережиток прошлого.

Шторы с кольцами

Как пишет The Spruce, одним из таких элементов стали шторы с кольцами. Несмотря на практичность, металлические люверсы создают ощущение массовости и не придают интерьеру индивидуальности.

Дизайнеры советуют заменить их на варианты с плиссированным верхом или складками, которые формируют более мягкий и элегантный вид.

Ламбрекены

Еще один антитренд — тяжелые декоративные ламбрекены. Когда-то они были символом классического стиля, но сегодня выглядят громоздко и перегружают пространство.

Современный подход предполагает легкость, натуральные ткани и минимализм. Именно поэтому специалисты рекомендуют выбирать шторы из льна или бархата со сдержанным оформлением.

Короткие шторы

Не менее распространенная ошибка — слишком короткие шторы. Они визуально "обрезают" пространство и создают ощущение незавершенности интерьера. Эксперты отмечают: идеальная длина — до пола или даже с легким "изгибом", что придает комнате гармонию.

Многослойность

Также дизайнеры обращают внимание на отсутствие деталей и слоев. Простые шторы без отделки постепенно теряют актуальность. Зато в тренде индивидуальность: контрастные канты, деликатная бахрома или сочетание разных тканей.

Многослойность — еще один ключ к современному виду. Комбинация прозрачных занавесок с плотными шторами или ткаными ролетами помогает создать глубину и придать интерьеру объем.

Ранее Главред писал о том, что в 2026 году тренды в интерьере гостиной заметно меняются. Дизайнеры отказываются от привычных "безопасных" решений и делают ставку на более теплые, глубокие и выразительные оттенки. Ряд популярных цветов стремительно теряет актуальность и уступает место более уютным и многослойным палитрам.

Также сообщалось о том, что гостиная, где мы проводим больше всего времени, отдыхая и общаясь, часто незаметно превращается в место хранения лишних вещей. Дизайнеры советуют пересмотреть ее наполнение и избавиться от предметов, которые делают комнату менее комфортной и современной.

Об источнике: The Spruce

The Spruce — это популярный американский онлайн-ресурс о доме и образе жизни, предлагающий практические советы и вдохновение для улучшения вашего жилья, сада и бытовых задач. На сайте публикуются статьи и инструкции по декору, ремонту, садоводству, уборке и другим аспектам домашнего уюта, которые создают эксперты и практикующие специалисты. The Spruce

Сайт входит в число ведущих ресурсов в категории "Дом и сад" и ежедневно помогает миллионам читателей найти полезную информацию для повседневной жизни, ремонта, дизайна и ухода за домом.

