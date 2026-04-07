Обычный ремонт превратился в сенсацию: тайный люк добавил дому шальное состояние

Алексей Тесля
7 апреля 2026, 16:25
В доме обнаружили просторный подвал с потолками высотой два метра, длинным коридором и двумя отдельными комнатами.
Ремонт в доме закончился неожиданной находкой / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Anastasia Shuraeva, Pexels/Blue Bird

  • Под старым полом скрывался огромный подвал
  • Находка повысила стоимость недвижимости на 70 000 фунтов

Софи Лейн и её партнёр Мэтью, живущие в Шеффилде, столкнулись с неожиданной находкой во время ремонта своего нового дома: под старым полом скрывался огромный подвал площадью 23 квадратных метра.

Пара утверждает, что обнаружение тайного пространства повысило стоимость их недвижимости на 70 000 фунтов стерлингов, сообщает The Star.

Дом, который супруги купили в декабре 2025 года за 375 000 фунтов стерлингов, ранее был разделён на две отдельные квартиры. Сейчас они возвращают его в единое жилое пространство для себя и своих детей.

В феврале 2026 года, снимая ковровое покрытие на первом этаже, они наткнулись на скрытый люк. Подняв его ломом, Софи и Мэтью с удивлением обнаружили просторный подвал с потолками высотой два метра, длинным коридором и двумя отдельными комнатами. Инспекция дома до покупки ничего подобного не выявила.

Пара уже строит планы на использование нового помещения: они хотят сделать там домашний кинозал для детей и соединить его с кухней горкой, ведущей из тайного шкафа. Софи предполагает, что в доме могут быть и другие скрытые пространства, которые ещё предстоит обнаружить.

Менеджер по социальным сетям Софи поделилась: "Когда мы подняли люк и увидели подвал, я не могла поверить своим глазам. Это как будто появился целый новый этаж. И представьте, наш дом теперь может стоить на 70 000 фунтов больше!"

Софи и Мэтью живут на первом этаже вместе с детьми, пока ремонт идёт на втором. Там они уже снесли разделяющие кирпичные стены и сделали проход между квартирами, чтобы в будущем превратить дом обратно в единое целое.

Ранее сообщалось о том, что семья бежала из дома: их терроризировали "неизвестные чудовища". Жители уединённого дома столкнулись с загадочными существами. Ночная тишина, странное поведение животных и следы на стенах заставили их уехать.

Ранее Главред писал о том, как выбрать стеклянную входную дверь для дома. Главный плюс стеклянных дверей — больше естественного света и ощущение простора.

Вам также может быть интересно:

Об источнике - The Star

Издание известно также как Sheffield Star. Это ежедневная газета, издающаяся в Шеффилде, Англия, с понедельника по субботу. Первоначально это была газета большого формата, но в 1993 году она стала таблоидом.

Новости партнеров

"Сафари" на людей: Зеленский отреагировал на циничный удар РФ по маршрутке в Никополе

Иран выдвинул условия мира: США получили тайное предложение из 10 пунктов - NYT

Гороскоп на завтра, 8 апреля: Девам - расходы, Тельцам - зависть

Водителей призывают перейти на японскую систему замены моторного масла - причина

Украинцев предупредили о резком подорожании бензина и дизеля: когда взлетят цены

Карта Deep State онлайн за 7 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

16:31

Говорить "взаїмно" — это грубая ошибка: как правильно сказать по-украински

16:25

Как сказать по-украински "горбатого могила исправит": знают далеко не все

16:25

Обычный ремонт превратился в сенсацию: тайный люк добавил дому шальное состояние

15:45

Мокрый снег накроет Львовщину: синоптики предупредили об опасности

15:25

Старший сын Уильяма и Кейт догоняет по росту свою мать

Трамп ищет виновного за провал в Иране, Европа рискует остаться без защиты - Тарас ЖовтенкоТрамп ищет виновного за провал в Иране, Европа рискует остаться без защиты - Тарас Жовтенко
15:08

Гороскоп Таро на завтра 8 апреля: Раку - переосмысление, Весам - самоспасение

15:04

Китайский гороскоп на завтра, 8 апреля: Лошадям - перезагрузка, Петухам - шанс

14:53

Тайный код судьбы: какая правда скрыта в дате рождения человека

14:40

Священник предупредил: в эти дни выпекать паски — плохая идеяВидео

14:39

Что нужно сделать с водой в праздник 8 апреля - приметы

14:30

"Должны быть осторожны": Анджелина Джоли планирует навсегда покинуть США

14:23

"Сафари" на людей: Зеленский отреагировал на циничный удар РФ по маршрутке в НикополеФото

14:12

Организм не выдержал: тощую жену Цекало экстренно госпитализировали

14:07

Как удалить засохший жир из микроволновки за 5 минут: об этом трюке знают не все

13:46

Помощь Украине под угрозой: конфликт Трампа с ЕС может ударить по поставкам оружия

13:25

Внутри было золото: туристы открыли банку 100-летней давности

12:37

Новый статус в Резерв+: в Минобороны сделали важное разъяснение

12:26

Житомирщину накроет настоящая непогода: синоптики предупредили о желтом уровне опасности

11:38

Дроны РФ атаковали два города на Черниговщине, горит горсовет и налоговая: деталиФото

11:37

Какие iPhone скоро останутся без обновлений: таблица поддержки

11:05

В ЕС назревает революция: почему блок столкнулся с беспрецедентным кризисом

11:04

Пропал на 12 лет и вернулся: кот узнал хозяйку с первых секундВидео

10:55

РФ готовит удар "Орешником": города, которые могут стать мишенью

10:43

Испытания позади: три знака зодиака, у которых жизнь начнет налаживаться

10:35

Есть погибшие, много раненых: РФ ударила по автобусу в центре НикополяФото

10:32

Что посадить в апреле: семь цветов, которые превратят сад в яркую сказкуВидео

09:34

Россия нанесла удар по Днепропетровщине: погиб ребенок, есть раненые

09:18

Мощные удары по РФ: порт в огне, работа аэропортов была ограниченаВидео

09:12

Карта Deep State онлайн за 7 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

09:04

В Одессу идет циклон Rapunzel: синоптики предупредили о резком обвале температуры

08:00

Новый статус в Резерв+: кого теперь не смогут забронировать в Украине

07:13

Невзоров: Призрак Жириновского обещает конец войнымнение

06:52

Иран выдвинул условия мира: США получили тайное предложение из 10 пунктов - NYT

05:43

Гороскоп на завтра, 8 апреля: Девам - расходы, Тельцам - зависть

05:09

Ценнее золота: что СМЕРШ нашел в лесах Прикарпатья и при чем там ГитлерВидео

04:27

Как часто на самом деле нужно менять губку для посуды: большинство ошибается

04:00

Тест на IQ: нужно найти 8 отличий на картинке кролика за 45 секунд

03:30

Водителей призывают перейти на японскую систему замены моторного масла - причинаВидео

02:50

Artemis II приблизилась к Луне: что известно о самом страшном этапе миссии

02:27

Перестала прятать: Энистон похвасталась нежными объятиями с бойфрендом

01:59

ПВО РФ не справилось: неизвестные дроны атаковали стратегический объект врага

01:46

Звезда "Гарри Поттера" станет мамой: когда малыш появится на свет

01:09

Очень серьезная дама: жена Усика умилила фото с двухлетней дочерью

01:09

Ностальгия становится модной: забытый тренд 70-х возвращается на кухни в 2026

00:02

Воздушный щит становится крепче: Федоров поделился деталями усиления защиты неба

06 апреля, понедельник
23:57

Киев накроет резкое похолодание со снегом: температура стремительно упадет

23:49

Собрались за третьим: Федишин заинтриговала заявлением о ребенке

23:33

Для поклонников изящных интриг: 7 лучших сериалов о политике

23:30

У украинцев есть феномен, который трудно объяснить: историк раскрыл нюансВидео

23:08

На Днепр надвигается влажный фронт: какая погода ожидается в ближайшие дни

