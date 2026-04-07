Обычный ремонт превратился в сенсацию: тайный люк добавил дому шальное состояние

В доме обнаружили просторный подвал с потолками высотой два метра, длинным коридором и двумя отдельными комнатами.

Ремонт в доме закончился неожиданной находкой

Под старым полом скрывался огромный подвал

Находка повысила стоимость недвижимости на 70 000 фунтов

Софи Лейн и её партнёр Мэтью, живущие в Шеффилде, столкнулись с неожиданной находкой во время ремонта своего нового дома: под старым полом скрывался огромный подвал площадью 23 квадратных метра.

Пара утверждает, что обнаружение тайного пространства повысило стоимость их недвижимости на 70 000 фунтов стерлингов, сообщает The Star.

Дом, который супруги купили в декабре 2025 года за 375 000 фунтов стерлингов, ранее был разделён на две отдельные квартиры. Сейчас они возвращают его в единое жилое пространство для себя и своих детей.

В феврале 2026 года, снимая ковровое покрытие на первом этаже, они наткнулись на скрытый люк. Подняв его ломом, Софи и Мэтью с удивлением обнаружили просторный подвал с потолками высотой два метра, длинным коридором и двумя отдельными комнатами. Инспекция дома до покупки ничего подобного не выявила.

Пара уже строит планы на использование нового помещения: они хотят сделать там домашний кинозал для детей и соединить его с кухней горкой, ведущей из тайного шкафа. Софи предполагает, что в доме могут быть и другие скрытые пространства, которые ещё предстоит обнаружить.

Менеджер по социальным сетям Софи поделилась: "Когда мы подняли люк и увидели подвал, я не могла поверить своим глазам. Это как будто появился целый новый этаж. И представьте, наш дом теперь может стоить на 70 000 фунтов больше!"

Софи и Мэтью живут на первом этаже вместе с детьми, пока ремонт идёт на втором. Там они уже снесли разделяющие кирпичные стены и сделали проход между квартирами, чтобы в будущем превратить дом обратно в единое целое.

Об источнике - The Star Издание известно также как Sheffield Star. Это ежедневная газета, издающаяся в Шеффилде, Англия, с понедельника по субботу. Первоначально это была газета большого формата, но в 1993 году она стала таблоидом.

