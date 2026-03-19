Семья бежала из дома: их терроризировали "неизвестные чудовища"

Жители уединённого дома столкнулись с загадочными существами. Ночная тишина, странное поведение животных и следы на стенах заставили их уехать.

Загадочные звери захватили территорию возле дома / Коллаж Главред, фото: Pexels

В штате Мэн (США) семья заявила, что была вынуждена навсегда покинуть свой уединенный фермерский дом после серии пугающих событий, которые они связывают с нападением неизвестных животных.

По их словам, ночью вокруг дома появились существа, похожие на крупных хищников, а утром на стенах остались глубокие следы когтей. Об этом пишет Daily Star.

Странные звуки у леса

Супруги Эрик и Шелли Мартин переехали в небольшой город Пальмира в 2006 году вместе с дочерью, рассчитывая начать спокойную жизнь вдали от шума. Их дом стоял в окружении густого леса, а вечерние посиделки на веранде стали семейной традицией. Однако уже через год они начали замечать странные движения на опушке леса, а затем стали слышать тревожные звуки, похожие на рычание.

Семья покинула фермерский дом / Фото: Pexels

По словам семьи, однажды их дочь вместе с партнером во время прогулки с собаками обнаружила в лесу большую насыпь с круглым отверстием, из которого доносились угрожающие звуки. Собаки внезапно остановились и отказались двигаться дальше, а люди поспешили покинуть это место.

Ночь, полная страха

Кульминацией стала ночь, когда, по утверждению супругов, вся живность вокруг внезапно затихла. Осматривая участок с фонариком, они заметили несколько крупных животных, которые двигались к дому. Некоторые из них, как утверждает семья, вели себя необычно. Одно из существ даже поднялось на задние лапы.

Испугавшись, семья забаррикадировалась внутри дома и провела ночь в ожидании помощи. По их словам, они слышали, как животные бродят вокруг здания. Утром на внешних стенах обнаружились глубокие царапины.

Об источнике: The Daily Star The Daily Star (дословно – "Ежедневная звезда") – ежедневная газета-таблоид, издаваемая с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее воскресное издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. C марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

