Дизайнеры назвали 6 вещей, которые нужно немедленно убрать из гостиной весной

Весной дизайнеры советуют внимательно осмотреть гостиную и убрать лишнее.

Дизайнеры назвали 6 вещей, которые нужно убрать из гостиной этой весной:/ Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как обустроить гостиную весной

Как сделать гостиную просторнее

Как сделать дом стильным и современным

Весна — это прекрасная возможность освежить пространство в доме. Гостиная, где мы проводим больше всего времени, отдыхая и общаясь, часто незаметно превращается в место хранения лишних вещей. Дизайнеры советуют пересмотреть ее наполнение и избавиться от предметов, которые делают комнату менее комфортной и современной.

Секционный диван

Большой секционный диван кажется универсальным решением, ведь он вмещает много людей. Однако дизайнер Кэтлин Грувер предупреждает, что такая конструкция может "перегружать" комнату и создавать ощущение тесноты, пишет Country Living. Она советует заменить его на классический диван в сочетании с креслами или шезлонгами. Это обеспечивает лучшую циркуляцию воздуха и создает более дружескую атмосферу для разговоров и отдыха.

Однообразные мебельные комплекты

Еще один совет касается мебельных комплектов. Покупка дивана с подходящими креслами может казаться удобной, но результат часто выглядит скучно и безлично. Рекомендуем отказаться от такого подхода и комбинировать разные материалы, силуэты и отделки. Это придает индивидуальности и глубины, а комната выглядит более живой и интересной.

Телевизор как главный акцент

Дизайнер Мета Коулман предлагает пересмотреть роль телевизора в гостиной. По ее мнению, он отвлекает и отнимает главное — возможность общаться и проводить время вместе. Рекомендуем организовать пространство так, чтобы в центре были люди, книги, настольные игры или музыка. Это поможет вернуть атмосферу живого общения.

Открытые кабели

Если телевизор остается, стоит позаботиться о проводах. Открытые кабели создают ощущение хаоса даже в хорошо оформленной комнате. Советуем использовать системы скрытого монтажа, встроенную мебель или специальные органайзеры для шнуров. Это делает комнату аккуратной и завершенной.

Избыток аксессуаров

Весна — прекрасное время пересмотреть аксессуары. Книги, пледы или сувениры могут лежать годами, но не всегда приносят пользу. Коулман советует оставлять только те вещи, которые соответствуют вашему стилю жизни. Хорошо подобранные подушки, пледы или настольные игры добавляют уюта, но лишние предметы только загромождают пространство.

Слишком много декоративных подушек

Подушки — простой способ добавить цвета и текстуры, но их чрезмерное количество делает диван неудобным. Кэтлин Грувер советует соблюдать баланс: одна подушка на одно кресло или место для сидения. Лучше выбрать качественные ткани и интересные детали, чем заполнять диван десятком одинаковых аксессуаров.

Читайте также:

О ресурсе: Country Living Country Living — это популярное американское издание, посвященное дому, саду и загородной жизни. Оно было основано в 1978 году Hearst Corporation. Штаб-квартира расположена в США (Бирмингем, Алабама), пишет Википедия. Издание публикует материалы на следующие темы: дом и интерьер;

садоводство;

рецепты и еда;

рукоделие;

сельский и "медленный" образ жизни. Контент ориентирован на широкую аудиторию (особенно семейную и женскую). Продвигает концепцию "спокойной, осознанной жизни" и уюта.

