7 вещей, которые давно пора убрать из шкафа в спальне: список удивит многих

Вы узнаете:
- Какие вещи лучше не хранить в шкафу в спальне
- Как правильно организовать пространство для хранения
Шкаф в спальне кажется универсальным местом для любых вещей. Но именно из-за этого он часто превращается в хаотичный склад, где рядом с одеждой оказываются предметы, которые там не должны быть.
Главред объясняет, какие категории вещей лучше держать за пределами спального шкафа, чтобы сохранить порядок и сделать пространство по-настоящему функциональным.
Сумки
Сумки — это аксессуар, который мы берем с собой на выход. Как пишет РБК-Украина, если они хранятся в шкафу, то быстро создают хаос: ремешки запутываются, форма некоторых моделей портится, а найти нужную сумку становится сложно. Удобнее всего держать их у входа, чтобы быстро подобрать сумку к образу перед выходом. Это практично и помогает избежать беспорядка в спальне.
Сувениры и памятные вещи
Фотоальбомы, трофеи или сувениры имеют ценность, но не требуют ежедневного доступа. В шкафу они только занимают место. Лучше хранить их в коробках на чердаке или в специальном шкафу для памятных вещей. Так они останутся в безопасности и не будут мешать в быту.
Вещи для ванной
Чистящие средства или косметика в спальне — риск разливов и пятен на одежде. Они могут повредить ткани и создать беспорядок. Лучше всего хранить их в ванной комнате или подсобке, где они будут под рукой и не будут мешать гардеробу.
Сезонный декор
Праздничные украшения используются несколько раз в год. В шкафу они только занимают место. Лучше всего хранить их в подвале или на чердаке, в коробках с надписями. Это позволит быстро найти нужный декор в нужный сезон и не загромождать спальню.
Верхняя одежда
Пальто, куртки и шарфы громоздкие и занимают много места. Их удобнее держать у входа, чтобы быстро надевать перед выходом. В шкафу они только создают ощущение переполненности и затрудняют доступ к вещам, которыми вы пользуетесь ежедневно.
Лишние вешалки
Ненужные вешалки создают хаос и занимают место. Если они не используются, лучше их убрать. Это поможет поддерживать порядок и освободить пространство для вещей, которые действительно нужны.
Спортивное оборудование
Гантели, коврики для йоги или эспандеры занимают много места и могут иметь запахи. Для них стоит обустроить отдельную зону — в гараже, подвале или свободной комнате. Так они будут организованы и не будут мешать гардеробу.
Об источнике: РБК-Украина
РБК-Украина — украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, не имеющая отношения к российской структуре, пишет Википедия.
