7 вещей, которые давно пора убрать из шкафа в спальне: список удивит многих

Инна Ковенько
20 марта 2026, 09:15
Чтобы спальня оставалась уютной, стоит знать, какие вещи лучше не хранить в шкафу.
7 вещей, которые давно пора убрать из шкафа в спальне: список удивит многих
Какие вещи лучше не хранить в шкафу в спальне / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Шкаф в спальне кажется универсальным местом для любых вещей. Но именно из-за этого он часто превращается в хаотичный склад, где рядом с одеждой оказываются предметы, которые там не должны быть.

Главред объясняет, какие категории вещей лучше держать за пределами спального шкафа, чтобы сохранить порядок и сделать пространство по-настоящему функциональным.

Сумки

Сумки — это аксессуар, который мы берем с собой на выход. Как пишет РБК-Украина, если они хранятся в шкафу, то быстро создают хаос: ремешки запутываются, форма некоторых моделей портится, а найти нужную сумку становится сложно. Удобнее всего держать их у входа, чтобы быстро подобрать сумку к образу перед выходом. Это практично и помогает избежать беспорядка в спальне.

Сувениры и памятные вещи

Фотоальбомы, трофеи или сувениры имеют ценность, но не требуют ежедневного доступа. В шкафу они только занимают место. Лучше хранить их в коробках на чердаке или в специальном шкафу для памятных вещей. Так они останутся в безопасности и не будут мешать в быту.

Вещи для ванной

Чистящие средства или косметика в спальне — риск разливов и пятен на одежде. Они могут повредить ткани и создать беспорядок. Лучше всего хранить их в ванной комнате или подсобке, где они будут под рукой и не будут мешать гардеробу.

Сезонный декор

Праздничные украшения используются несколько раз в год. В шкафу они только занимают место. Лучше всего хранить их в подвале или на чердаке, в коробках с надписями. Это позволит быстро найти нужный декор в нужный сезон и не загромождать спальню.

Верхняя одежда

Пальто, куртки и шарфы громоздкие и занимают много места. Их удобнее держать у входа, чтобы быстро надевать перед выходом. В шкафу они только создают ощущение переполненности и затрудняют доступ к вещам, которыми вы пользуетесь ежедневно.

Лишние вешалки

Ненужные вешалки создают хаос и занимают место. Если они не используются, лучше их убрать. Это поможет поддерживать порядок и освободить пространство для вещей, которые действительно нужны.

Спортивное оборудование

Гантели, коврики для йоги или эспандеры занимают много места и могут иметь запахи. Для них стоит обустроить отдельную зону — в гараже, подвале или свободной комнате. Так они будут организованы и не будут мешать гардеробу.

Об источнике: РБК-Украина

РБК-Украина — украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, не имеющая отношения к российской структуре, пишет Википедия.

Украину ждет неожиданный поворот в войне: названы сроки завершения

Новые правила для украинских беженцев: что готовит Евросоюз

В Украине стартовал кешбэк на топливо: кто и сколько сможет получить

Теперь поет песни в косоворотке в Москве: известный певец сбежал из Украины

Китайский гороскоп на сегодня, 20 марта: Быкам - конфликты, Кроликам - лишения

Резкое усиление мобилизации и облавы в Украине — ТЦК и СП выступили с заявлением

Девушка заглянула в мусор возле церемонии "Оскар" и унесла нечто ценное

Доллар внезапно взлетел, а евро обвалился: свежий курс валют на 20 марта

7 вещей, которые давно пора убрать из шкафа в спальне: список удивит многих

