Узкий коридор станет значительно шире: дизайнеры раскрыли, как подобрать цвета

Эксперты рассказали, как правильно использовать тёмные цвета, чтобы они не делали коридор тесным.

https://glavred.info/dim/uzkiy-koridor-stanet-znachitelno-shire-dizaynery-rasskazali-kakie-cveta-vybrat-10751363.html Ссылка скопирована

Как сочетать светлые и насыщенные цвета, чтобы подчеркнуть характер интерьера / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие цвета сделают коридор уютным и стильным

Как правильно сочетать светлые и насыщенные оттенки

Какие оттенки подходят для маленьких и больших коридоров

Коридор в квартире часто остается недооцененным пространством, хотя именно он формирует первое впечатление о доме. Дизайнеры подчеркивают, что правильно подобранный цвет стен может не только украсить помещение, но и визуально изменить его геометрию – сделать пространство светлее, просторнее или создать уютную атмосферу.

видео дня

Как показали специалисты на странице @destyle_studio в TikTok, светлые оттенки отражают больше естественного и искусственного света, поэтому даже узкий и темный коридор кажется больше и воздушнее.

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях. Также приглашаем в наш Telegram-канал.

Темные цвета добавляют глубины и ощущения роскоши, однако требуют грамотного подхода: их лучше сочетать со светлыми потолками, полом или декоративными элементами. Современные тренды позволяют сочетать насыщенные цвета со светлыми акцентами, создавая стильные, гармоничные интерьеры, что подтверждает издание Arch Daily.

Эксперты советуют несколько эффективных вариантов для коридоров

Теплый терракотово-пудровый оттенок сочетает в себе мягкость пастельных тонов и тепло терракоты. Он делает коридор уютным, не "поглощая" пространство, и идеально подходит для небольших помещений.

Глубокий бордовый создает эффект роскоши и драматичности, но в узких коридорах его стоит использовать акцентно – например, на одной стене или в сочетании со светлым потолком и полом.

Темно-зеленый цвет ассоциируется со спокойствием и природой, придает глубину и выглядит особенно стильно с деревянными элементами и теплым освещением.

Графитовый – сдержанный и современный, подходит для минималистичных интерьеров, однако требует достаточного освещения, чтобы пространство не казалось темным.

Глубокий синий добавляет элегантности и создает эффект "погружения", особенно в сочетании со светлыми деталями.

Теплый шоколад делает помещение максимально уютным и хорошо работает в больших или хорошо освещенных коридорах, а в маленьких – требует светлых акцентов.

Как правильно выбрать цвета для интерьера: смотрите на примерах в видео.

Об источнике: Arch Daily ArchDaily — это международный онлайн-ресурс, посвященный архитектуре и дизайну, который публикует новости, проекты, интервью и обзоры современных материалов и технологий. Сайт был основан в 2008 году чилийскими архитекторами Давидом Басульто и Давидом Ассаэлем и быстро стал одним из самых популярных источников информации для архитекторов и дизайнеров в мире. ArchDaily освещает как глобальные, так и региональные архитектурные события, предоставляя материалы как профессионалам, так и энтузиастам. Веб-сайт англоязычный и считается авторитетным и надежным источником в сфере архитектуры.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред