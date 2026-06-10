РФ готовится к запуску 'Орешника': в ближайшее время существует угроза удара

Россияне начали подготовку на полигоне "Капустин Яр".

https://glavred.info/ukraine/rf-gotovitsya-k-zapusku-oreshnika-v-blizhayshee-vremya-sushchestvuet-ugroza-udara-10771766.html Ссылка скопирована

Угроза удара "Орешником" / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Кратко:

РФ может в ближайшее время запустить ракету "Орешник"

На полигоне "Капустин Яр" заметили подготовительные действия

Страна-агрессор Россия может нанести удар по Украине ракетой "Орешник" уже в ближайшее время. Об этом сообщает мониторинговый канал еРадар.

Отмечается, что на полигоне "Капустин Яр" уже происходят подготовительные действия к возможному запуску.

видео дня

"По полученной информации, на полигоне "Капустин Яр" ведутся подготовительные действия к возможному запуску баллистической ракеты средней дальности "Орешник" (РС-26 "Рубеж") в ближайшее время", — говорится в сообщении.

В то же время пока неизвестно, будет ли это тренировочный запуск или ракету используют во время нового массированного удара.

"Будет ли это применение во время следующего массированного удара, тренировочный запуск в пределах полигонов на территории России или удар где-то по гаражам на территории Украины — пока неизвестно", — добавили мониторы.

Ракета "Орешник" / Инфографика: Главред

По какому городу РФ может нанести удар "Орешником"

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов заявлял, что, несмотря на угрозы, РФ не будет наносить ядерные удары по Украине, но россияне могут попытаться нанести удар по Киеву с помощью "Орешника".

Он напомнил, что во время атаки 24 мая один "Орешник" вообще не долетел, а второй почему-то полетел в Белую Церковь.

"Существуют договоренности на разных уровнях о том, что в войне будет применяться только конвенционное оружие. Использование ядерного оружия не поддерживают Трамп и Китай", — отметил эксперт.

Удары РФ по Украине — последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 10 июня российская оккупационная армия атаковала Харьков дронами. В результате атаки российского беспилотника вблизи жилого дома в Холодногорском районе города пострадали три человека, в том числе один ребенок.

Также оккупанты атаковали Одессу. В результате массированных вражеских ударов повреждены два жилых дома. К сожалению, пострадали 3 человека, из которых 2 – дети, у них острая реакция на стресс.

7 июня российские оккупационные войска нанесли удары по Запорожскому району и самому Запорожью. В результате атаки управляемыми авиабомбами по поселку Балабино погибли люди, еще несколько человек получили ранения.

Читайте также:

О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный YouTube-канал, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред