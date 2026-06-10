Пять украинских сел могут стать лучшими в мире уже в этом году

Пять сел Украины вошли в число претендентов на престижную награду UN Tourism. Эксперты оценят их культурное наследие и туристический потенциал.

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Пять украинских сел поборются за звание лучших туристических деревень мира / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Какие украинские села получили шанс стать лучшими туристическими деревнями мира

Чем украинские деревни смогли заинтересовать международное жюри

Какое украинское село привлекает паломников со всего мира

Украина выдвинула сразу пять населенных пунктов на престижный международный конкурс UN Tourism "Лучшие туристические деревни 2026". Победителей ежегодной программы объявят в конце этого года.

Каждое из украинских сел отличается собственной историей, культурным наследием и природными достопримечательностями. В случае успеха они могут пополнить список мировых туристических жемчужин и привлечь еще больше путешественников со всего мира. Об этом сообщается на странице украинского Travel Press Club в Facebook.

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Чем известны претенденты

Среди кандидатов оказалась Опошня в Полтавской области. Этот старинный казацкий городок считается признанным центром украинского гончарного искусства и уже много лет сохраняет традиции народных ремесел.

Среди кандидатов оказалась Опошня в Полтавской области / Фото: скриншот с Youtube

Ивано-Франковскую область представляют сразу два населенных пункта. Криворовня известна как культурное сердце Гуцульщины, где бережно сохраняются традиции карпатского края. Именно здесь снимались известные украинские фильмы, а сама деревня давно стала популярным местом для этнографического туризма.

Еще одним претендентом стала Выгода. Живописное карпатское село привлекает туристов уникальной узкоколейной железной дорогой. По историческому маршруту сегодня курсирует экскурсионный поезд, знакомящий гостей с природой региона.

Смотрите в видео о том, какие достопримечательности можно посетить в Опошне:

Исторические памятники и уникальная природа

Хмельницкую область на конкурсе представляют Китайгород и Меджибож. Китайгород известен своим глубоким каньоном реки Тернава и редкими геологическими объектами, которые считаются ценным природным наследием Украины.

Меджибож привлекает туристов / Фото: скриншот с Youtube

Меджибож привлекает туристов величественной крепостью XIV века, а также местом захоронения Баал Шем Това — основателя хасидизма, что делает поселение важным центром религиозного паломничества.

Смотрите в видео о том, какие достопримечательности можно посетить в Меджибоже:

Согласно правилам конкурса, прием заявок завершился 9 июня. В ближайшие месяцы международные эксперты будут оценивать участников по ряду критериев, включая сохранение культурного наследия, развитие туризма и вклад в устойчивое развитие местных общин.

Итоги отбора планируют объявить до конца 2026 года.

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Также сообщалось о том, что недавно в Киеве демонтировали памятник Михаилу Булгакову. Это событие вызвало значительный общественный резонанс. А теперь выяснилось, что Полтавский художественный музей Виктора Бажана хочет выкупить его.

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