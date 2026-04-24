Муравьи и тля его не выносят: эффективное средство против вредителей на деревьях

Вы узнаете:
- Почему муравьи появляются на плодовых деревьях
- Как связаны муравьи и тля
- Как правильно приготовить пасту из древесной золы
Появление муравьев на плодовых деревьях часто вызывает желание действовать немедленно. Однако эффективность любого средства зависит и от понимания причины. Паста из древесной золы — один из популярных сезонных методов, который действительно может дать результат, если применять его правильно и в комплексе с другими действиями.
Почему муравьи — это не главная проблема
Муравьи не появляются на деревьях без причины. Чаще всего они поднимаются по стволу из-за тли, которая выделяет сладкую падь, пишет издание Wprost. Именно ее муравьи "собирают", защищая вредителей и даже помогая им распространяться. Поэтому борьба только с муравьями не дает длительного эффекта, ведь если тля остается, муравьи быстро возвращаются.
Как действует древесная зола на стволе
Зола не является ядом для насекомых. Она действует иначе — создает сухой, пылевой слой, который затрудняет передвижение. Такая поверхность не дает муравьям нормально держаться, а также нарушает их ориентацию по запахам. В результате они избегают этого участка и ищут другие пути.
Как правильно приготовить пасту из золы
Чтобы средство работало, важно не просто посыпать золу, а сделать из нее пасту. Для этого ее смешивают с небольшим количеством воды до густой, кремообразной консистенции. Смесь наносят на ствол полосой примерно на высоте 30–40 см от земли. После высыхания образуется барьер, который сдерживает движение муравьев.
Почему эффект может быстро исчезнуть
Чаще всего проблема не в самом методе, а в его нестойкости. Дождь, полив или даже обычная пыль постепенно смывают или разрушают слой. Если не обновлять покрытие, эффект может исчезнуть уже через несколько дней. Поэтому регулярность — ключевое условие.
Можно ли усилить действие пасты
Существуют простые способы сделать пасту более стойкой. Добавление глины помогает лучше закрепить ее на коре, небольшое количество мыла стабилизирует структуру, а несколько капель растительного масла замедляют смывание. При этом важно избегать агрессивных компонентов, чтобы не повредить дерево.
Если паста нанесена правильно и своевременно обновляется, количество муравьев на стволе заметно уменьшается уже через несколько дней. Однако это не полная победа, а лишь частичное решение. Устойчивый эффект возможен только тогда, когда одновременно устранен источник притяжения — тля.
Вас также может заинтересовать:
- Картон вместо гербицидов: метод борьбы с сорняками и обогащения почвы
- Погода вносит коррективы: когда и чем провести вторую обработку сада
- Дерево силы по дате рождения: как его определить и можно ли вырастить дома
Об источнике — Wprost
Wprost — это польское еженедельное издание, освещающее широкий спектр тем: политику, экономику, культуру, здоровье, науку и другие общественно важные вопросы. Издание основано в 1982 году и является одним из самых известных еженедельников в Польше. Официальный сайт также публикует статьи онлайн, в частности, в разделе о здоровье, питании и безопасности пищевых продуктов.
