Картон вместо гербицидов: метод борьбы с сорняками и обогащения почвы

Марина Иваненко
23 апреля 2026, 22:32
Как использовать картон в саду — как создать грядки без перекопки, избавиться от сорняков и улучшить почву с помощью простых и доступных методов.
Картон в саду
Картон в саду / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

  • Как использовать картон в саду
  • Почему картон помогает бороться с сорняками
  • Каких ошибок следует избегать

Картон изготавливают из древесных волокон, поэтому он естественным образом разлагается в земле. Вместо того чтобы выбрасывать коробки, их можно использовать для улучшения почвы и борьбы с сорняками.

Как сообщает издание Martha Stewart, существует несколько эффективных способов применения этого материала.

Как создать новые грядки без перекопки

С помощью картона можно обустроить новый участок для посадки без перекопки земли. Такой метод позволяет не удалять траву и сорняки вручную.

Картон прекрасно подходит для уничтожения существующей растительности, чтобы создать грядку, — отмечает специалист Аарон Стейл.

Как это правильно сделать

Необходимо положить слой коричневого гофрированного картона на землю, хорошо полить его водой и сверху засыпать слоем компоста.

Чтобы вода проникала сквозь слои картона к почве, компост должен быть достаточно легким, — добавляет садовница Ян Йонсен.

Эффективная защита от сорняков

Картон перекрывает доступ солнечного света к земле, из-за чего сорняки не могут расти. Чтобы участок выглядел аккуратно, картон сверху засыпают мульчей (корой или щепой). Это также помогает дольше удерживать влагу в почве.

Как использовать картон в компосте

Картон является источником углерода, который необходим для качественного удобрения. Его можно добавлять в компостную кучу вместе с травой и остатками пищи.

Зеленые материалы, такие как трава, богаты азотом. Коричневые, такие как листья и картон, богаты углеродом, — объясняет Аарон Стейл.

Эксперт советует не использовать слишком большое количество картона, поскольку он содержит высокую концентрацию углерода. Перед добавлением в компост нужно снять скотч, скобы и измельчить листы.

Видео о том, как можно использовать картон на грядках, можно посмотреть здесь:

Чего не стоит делать

Не используйте вощеный картон

Глянцевый, блестящий или цветной картон может содержать химикаты. По словам Яна Йонсена, лучше использовать обычный коричневый гофрированный картон.

Не оставляйте картон сухим

Чтобы начался процесс разложения, его обязательно нужно смочить водой и накрыть слоем компоста или мульчи (около 10–15 см).

Не делайте слишком толстый слой

Избыток картона возле уже посаженных растений может перекрыть доступ воздуха к корням.

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) — это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти отточенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы обучить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
